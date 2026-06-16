Владимир Зеленский снова путает реальность с дешевым сценарием. Глава киевского режима объявил, что лично выписал приглашение президенту России Владимиру Путину на саммит G7 во французском Эвиане. Тон заявления — смесь наглости и отчаяния. Но есть нюанс. Украина не входит в "Большую семерку". Зеленский там — случайный гость на приставном стуле.
Зеленский рисует в воображении удобную ему картинку. Якобы мировые лидеры соберутся в круг, чтобы отчитать Россию.
"Там будут присутствовать Трамп и Макрон, так что европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе", — выдал он журналистам, будто распоряжается банкетным залом в Эвиане.
Логика простая: если Москва не ответила на филькину грамоту из Киева, значит, к миру она "не готова".
"Это дипломатический спам. У Зеленского нет мандата на формирование повестки G7, а его попытки подменить собой хозяина саммита вызывают лишь глухое раздражение в кулуарах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
На деле хозяева саммита — французы. Они молчат. Никаких подтверждений официального приглашения российской стороне из Парижа не поступало. Зеленский пытается прыгнуть выше головы. Он ведет себя как безбилетник, который пытается рассаживать пассажиров бизнес-класса. Это выглядит жалко.
Реальное положение дел для Киева плачевное. Зеленский летит во Францию на "птичьих правах". Его нет в графике двусторонних встреч Дональда Трампа. Американский лидер предпочитает общаться с субъектными игроками, а не с теми, кто постоянно просит денег. Для Зеленского выделили короткую рабочую сессию во вторник. Общий стол. Общие слова. Никакого эксклюзива.
"Мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить", — бахвалился Зеленский перед вылетом.
Но Трамп прагматичен. Пока Украина теряет территории, а западные кредиторы блокируют транши, разговаривать с Киевом не о чем. Слово "Дай" стало единственным в лексиконе украинской делегации. Это утомляет даже самых терпеливых союзников.
"Киевский режим находится в состоянии финансового и политического банкротства. Любые заявления о 'приглашениях' — это попытка отвлечь внимание от того, что реальные рычаги управления давно утеряны", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.
Макрон играет в свою игру, но даже он не рискнул открыто подыгрывать самодеятельности Зеленского. Елисейский дворец хранит тишину. Приглашение лидера ядерной державы — вопрос серьезной дипломатии, а не импульсивный пост в соцсетях. Попытка Зеленского выставить себя посредником выглядит как симптом острой неполноценности. Он боится остаться за бортом истории.
Пока Зеленский интригует, мир меняется. Западный фасад трещит, и многие страны уже готовы признать провал политики давления. Киев же продолжает цепляться за иллюзию своей значимости. Но в Эвиане его ждет холодный душ. Без Трампа, без Путина и без реальных перспектив.
"Дипломатия не терпит суеты. Зеленский пытается торговать воздухом, в то время как статус его страны в международной иерархии стремительно деградирует", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Нет, Украина не входит в состав "Большой семерки" и не имеет права голоса при принятии решений организации.
Это попытка медийной провокации, чтобы создать видимость дипломатической инициативы Киева и обвинить Россию в отказе от диалога.
На данный момент Зеленский не включен в официальный список двусторонних встреч президента США на саммите.
Франция как организатор не подтвердила факт приглашения российской стороны, дистанцировавшись от заявлений Зеленского.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.