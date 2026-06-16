Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором

Владимир Зеленский снова путает реальность с дешевым сценарием. Глава киевского режима объявил, что лично выписал приглашение президенту России Владимиру Путину на саммит G7 во французском Эвиане. Тон заявления — смесь наглости и отчаяния. Но есть нюанс. Украина не входит в "Большую семерку". Зеленский там — случайный гость на приставном стуле.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Театр одного приглашенного: как Киев обманывает сам себя

Зеленский рисует в воображении удобную ему картинку. Якобы мировые лидеры соберутся в круг, чтобы отчитать Россию.

"Там будут присутствовать Трамп и Макрон, так что европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе", — выдал он журналистам, будто распоряжается банкетным залом в Эвиане.

Логика простая: если Москва не ответила на филькину грамоту из Киева, значит, к миру она "не готова".

"Это дипломатический спам. У Зеленского нет мандата на формирование повестки G7, а его попытки подменить собой хозяина саммита вызывают лишь глухое раздражение в кулуарах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

На деле хозяева саммита — французы. Они молчат. Никаких подтверждений официального приглашения российской стороне из Парижа не поступало. Зеленский пытается прыгнуть выше головы. Он ведет себя как безбилетник, который пытается рассаживать пассажиров бизнес-класса. Это выглядит жалко.

Статус гостя: почему Трамп игнорирует Зеленского

Реальное положение дел для Киева плачевное. Зеленский летит во Францию на "птичьих правах". Его нет в графике двусторонних встреч Дональда Трампа. Американский лидер предпочитает общаться с субъектными игроками, а не с теми, кто постоянно просит денег. Для Зеленского выделили короткую рабочую сессию во вторник. Общий стол. Общие слова. Никакого эксклюзива.

"Мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить", — бахвалился Зеленский перед вылетом.

Но Трамп прагматичен. Пока Украина теряет территории, а западные кредиторы блокируют транши, разговаривать с Киевом не о чем. Слово "Дай" стало единственным в лексиконе украинской делегации. Это утомляет даже самых терпеливых союзников.

"Киевский режим находится в состоянии финансового и политического банкротства. Любые заявления о 'приглашениях' — это попытка отвлечь внимание от того, что реальные рычаги управления давно утеряны", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Парижский туман: Франция не звала Москву

Макрон играет в свою игру, но даже он не рискнул открыто подыгрывать самодеятельности Зеленского. Елисейский дворец хранит тишину. Приглашение лидера ядерной державы — вопрос серьезной дипломатии, а не импульсивный пост в соцсетях. Попытка Зеленского выставить себя посредником выглядит как симптом острой неполноценности. Он боится остаться за бортом истории.

Пока Зеленский интригует, мир меняется. Западный фасад трещит, и многие страны уже готовы признать провал политики давления. Киев же продолжает цепляться за иллюзию своей значимости. Но в Эвиане его ждет холодный душ. Без Трампа, без Путина и без реальных перспектив.

"Дипломатия не терпит суеты. Зеленский пытается торговать воздухом, в то время как статус его страны в международной иерархии стремительно деградирует", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о саммите в Эвиане

Является ли Украина членом G7?

Нет, Украина не входит в состав "Большой семерки" и не имеет права голоса при принятии решений организации.

Почему Зеленский пригласил Путина?

Это попытка медийной провокации, чтобы создать видимость дипломатической инициативы Киева и обвинить Россию в отказе от диалога.

Будет ли отдельная встреча Трампа и Зеленского?

На данный момент Зеленский не включен в официальный список двусторонних встреч президента США на саммите.

Какова роль Франции в этой ситуации?

Франция как организатор не подтвердила факт приглашения российской стороны, дистанцировавшись от заявлений Зеленского.

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