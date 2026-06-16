Мирное соглашение Трампа треснуло: Нетаньяху пообещал пойти на крайние меры против воли США

Биньямин Нетаньяху снова включил режим "я здесь закон". Израильский премьер публично плюнул в сторону Вашингтона, заявив, что никакие бумажки между США и Ираном не помешают ему действовать по-своему. Пока Дональд Трамп фиксирует дипломатическую победу, Тель-Авив точит ножи. Миссия всей жизни Нетаньяху — обнулить ядерный потенциал Тегерана, и мнение Белого дома здесь, похоже, учитывается в последнюю очередь.

Фото: commons.wikimedia.org by President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Биньямин Нетаньяху

Ультиматум Нетаньяху: миссия против реальности

Премьер Израиля не подбирает слов. В обращении к нации он прямо сказал: Тегеран не получит бомбу. Ни при Трампе, ни после него.

"Я борюсь с попытками Ирана вооружиться ядерным оружием. Я могу назвать это миссией всей своей жизни. Я придерживался этой позиции до сих пор и буду придерживаться ее в будущем. С соглашением или без соглашения у Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет", — отрезал израильский лидер.

"Израиль загнан в угол собственной риторикой. Нетаньяху понимает, что меморандум Трампа и Ирана оставляет Тель-Авив за бортом большой сделки, лишая его главного рычага влияния на США", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для Нетаньяху подпись Трампа под документом — пустой звук. Его система координат проста: есть враг, и враг должен быть обезоружен. Все остальное — лирика дипломатов в швейцарских отелях. Израиль готов играть в одиночку, игнорируя союзников, чьи аппетиты к миротворчеству начинают угрожать выживанию еврейского государства.

Сценарий Трампа: мир ценой израильских нервов

В ночь на 15 июня Тегеран и Вашингтон ударили по рукам. Меморандум готов. Цена вопроса — прекращение огня везде, включая Ливан. Трамп торопится закрыть иранский кейс до конца июня. Для Белого дома это шанс стабилизировать нефтяной рынок. Но для Израиля это выглядит как капитуляция. Трамп уверен, что снятие санкций с Ирана — рабочий инструмент, Нетаньяху же видит в этом финансирование будущей войны.

Разрыв между союзниками становится критическим. Пока Вашингтон строит дипломатические мосты, Израиль готовит бомбардировщики. Это не просто спор о деталях, а фундаментальный конфликт интересов. Трампу нужен отчет перед избирателями, Нетаньяху — физическая безопасность границ.

Геополитический тупик июня 2026 года

Иранская сторона уже потирает руки. Меморандум в Швейцарии должен быть подписан 19 июня. Тегеран получает передышку и доступ к замороженным миллиардам. В это же время разморозка активов в ОАЭ дает иранской экономике необходимый импульс. Израиль оказывается в вакууме. Его крики о "ядерной угрозе" тонут в ликовании от наступившей тишины в Ливане, которая может оказаться лишь затишьем перед большой бурей.

"Соглашение Трампа — это попытка заклеить пластырем глубокую рану. Как только Иран восстановит финансовый поток, ядерная программа ускорится, и никакие инспекторы ее не остановят", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир наблюдает за тем, как рушится былая монолитность западного блока. Трамп считает, что он купил тишину. Нетаньяху уверен, что за эту тишину Израиль заплатит своим существованием. В этой партии гроссмейстер в Иерусалиме готов перевернуть доску, если правила игры в Вашингтоне его перестанут устраивать.

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Почему Нетаньяху выступает против Трампа?

Израильский лидер считает, что любая сделка с Ираном — это лишь способ Тегерана выиграть время для накопления ресурсов и завершения разработки ядерного оружия.

Что именно подписали США и Иран в июне 2026 года?

Речь идет о меморандуме, подразумевающем прекращение боевых действий на всех фронтах, включая северные границы Израиля, в обмен на ослабление санкционного давления.

Может ли Израиль атаковать Иран без одобрения США?

Технически — да. Риторика Нетаньяху прямо указывает на то, что Израиль оставляет за собой право на односторонние силовые действия для защиты своих интересов.

Как сделка повлияет на отношения Израиля и администрации Трампа?

Отношения находятся в фазе глубокого охлаждения. Тель-Авив воспринимает действия Вашингтона как предательство стратегического партнера ради краткосрочных экономических выгод.

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