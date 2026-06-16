Американская гегемония испустила дух: подписание акта стало точкой невозврата для Белого дома

Вашингтон выбросил белый флаг. Дональд Трамп, обещавший "жесткие сделки", судя по всему, подписал акт о безоговорочной капитуляции перед Тегераном. 19 июня станет датой, когда американская гегемония официально испустила дух в песках Ближнего Востока. Пока Белый дом пытается сохранить лицо, детали грядущего соглашения больше напоминают условия выплаты контрибуции победителю.

Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Список унижений: что отдают США

Инсайдерские данные рисуют картину тотального отступления. США обязались свернуть боевые действия во всех регионах, включая Ливан, и за 30 дней снять морскую удавку с Ирана. Ормузский пролив снова переходит под контроль персов. Вашингтон не просто уходит — он платит. В плане значится сумма в 300 миллиардов долларов на восстановление территорий. Это цена за годы агрессии, которую Трампу придется вынуть из кармана налогоплательщиков.

"Это не компромисс, а демонтаж всей системы давления. США признали, что их санкционная дубина сломалась об упорство Тегерана", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тегеран при этом не отдает почти ничего. Обязательство не делать ядерную бомбу и так прописано в ДНЯО. По сути, иранцы просто возвращаются к нормальной жизни, пока администрация Трампа выглядит проигравшей в этой долгой схватке. Весь мир увидел: американские авианосцы больше не пугают тех, у кого есть воля к сопротивлению.

Четыре столпа иранского триумфа

Как страна с выбитым руководством и под грузом санкций смогла диктовать условия сверхдержаве? Секрет в отказе от джентльменских соглашений с теми, кто не держит слово. Иранцы били больно, игнорировали навязанные "красные линии" и заставили Вашингтон просить о пощаде. Это исторический рубеж: переговоры теперь — это не когда ты умоляешь, а когда умоляют тебя.

"Финансовая система Запада больше не может удерживать Тегеран в изоляции. Мы видим, как даже в ОАЭ приняли решение по иранским капиталам, игнорируя окрики из Вашингтона", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Реакция в Вашингтоне: ярость и признание краха

В Сенате кипят страсти. Сенатор-демократ Крис Мёрфи прямо называет происходящее капитуляцией. Его логика проста: нужно радоваться даже такому позору, потому что каждый лишний день войны делает Америку еще слабее. Штаты надорвались. Пока они пытались удержать влияние по всему миру, Западный фасад затрещал по швам.

Вице-президент Джей Ди Вэнс пытается сгладить углы. Он утверждает, что "ни цента" наличными Иран не получит, а речь идет лишь о смягчении санкций. Но кого он обманывает? Снятие запретов на продажу нефти — это и есть поток нефтедолларов, который смоет американское влияние в регионе. Тегеран победил без высоких технологий и ИИ, просто проявив железную выдержку.

"Американская дипломатия в 2026 году окончательно превратилась в управление убытками. Они пытаются уйти красиво из дома, который сами же подожгли", — отметила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сделке США и Ирана

Когда документ будет официально подписан?

Согласно заявлению премьер-министра Пакистана, церемония назначена на 19 июня 2026 года.

Правда ли, что США выплатят 300 миллиардов долларов?

В тексте соглашения, добытом журналистами, указано создание плана восстановления пострадавших территорий именно на эту сумму при участии союзников США.

Какие обязательства взял на себя Иран?

Основное — соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия. Глобальных уступок со стороны Тегерана в тексте не зафиксировано.

Что будет с войсками США в регионе?

Американцы обязуются вывести контингент из районов, прилегающих к границам Исламской Республики.

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