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Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния

Мир

Александр Лукашенко неожиданно обозначил срок, который напрямую бьёт по всей нынешней логике конфликта вокруг Украины: по его словам, боевые действия могут прекратиться уже в 2026 году, если на это хватит политической воли у нескольких людей. Это заявление прозвучало в момент, когда внешнее давление, переговорные сигналы и внутренние издержки сторон становятся всё заметнее, а вопрос упирается уже не только в фронт, но и в готовность игроков менять курс.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

Что сказал Лукашенко и почему он назвал 2026 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться уже в 2026 году. Он связал это не с военной техникой или календарём кампаний, а с решением узкого круга людей. По его словам, если у них появятся воля и желание, войны могут быть остановлены уже в этом году, и это касается также конфликта между Россией и Украиной.

Формула Лукашенко предельно жёсткая: судьба конфликта, в его трактовке, зависит не от абстрактных процессов, а от конкретных политических решений. В этой логике главным предметом спора становится уже не только линия соприкосновения, но и готовность сторон выйти из режима взаимного истощения.

"Когда политик называет срок, он посылает сигнал не фронту, а столицам. Это намёк: пространство для решения, по его оценке, ещё не закрыто", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

О какой политической воле идёт речь

В исходном заявлении Лукашенко не назвал этих людей поимённо. Но сама постановка вопроса показывает: он видит главный барьер не в отсутствии вариантов, а в отсутствии согласия на разворот. Это переводит разговор из военной плоскости в политическую.

Подобные сигналы звучат на фоне общего кризиса прежних схем давления. Это видно и по другим международным сюжетам — от споров вокруг санкционной политики против Ирана до дискуссий о пределах внешнеполитического манёвра США. Когда союзники расходятся в целях и цене конфликта, давление начинает терять прежнюю цельность.

В случае с Украиной Лукашенко фактически говорит о том, что окно для остановки боевых действий ещё существует. Но его можно закрыть, если участники продолжат держаться за прежние позиции.

Почему заявление прозвучало именно сейчас

Слова белорусского лидера появились в момент, когда вокруг Украины накапливаются признаки усталости и политической перегрузки. Речь идёт не о смене фактов на земле, а о нарастающем напряжении вокруг ресурсов, поддержки и легитимности дальнейшего курса.

Фон для такого заявления задают сразу несколько линий: проблемы с внешним финансированием Киева, о чём писала Pravda. Ru в материале о том, как западные кредиторы заблокировали транш, рост внутренних противоречий вокруг мобилизационной политики Украины, а также споры внутри Европы о цене дальнейшей поддержки на фоне темы расширения ЕС.

"Чем дольше тянется конфликт, тем шире круг игроков, для которых продолжение войны становится политически дорогим. В такие моменты и начинают звучать фразы о сроках и воле", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

На этом фоне даже осторожные заявления работают как проверка реакции. Они показывают, кто готов обсуждать выход, а кто пока делает ставку на продолжение противостояния.

Что меняет такая формулировка для конфликта

Заявление Лукашенко не означает, что решение уже найдено. Но оно меняет рамку обсуждения: если срок назван, то появляется и политическая ответственность за то, почему мир не наступил. Это усиливает давление на тех, кто принимает решения.

Ещё один смысл его слов — признание того, что развязка может прийти быстро, если участники сочтут продолжение конфликта невыгодным. В международной политике такие развороты нередко происходят не после полного военного результата, а после переоценки цены дальнейшего курса. На это указывает и более широкий дипломатический фон — от контактов Москвы с новыми партнёрами, включая диалог с Филиппинами, до нервозности вокруг процессов в других точках, где старые схемы влияния дают сбой, как в материале про резкий поворот Еревана.

"Подобные заявления редко бывают случайными. Они появляются тогда, когда элиты начинают прощупывать пределы допустимого компромисса", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сейчас слова Лукашенко можно читать как политический сигнал: он допускает, что 2026 год способен стать не годом очередного витка, а годом развязки — если у тех, от кого это зависит, появится готовность остановиться.

Пока это лишь заявление, а не новая переговорная схема. Но в политике и такие сигналы нередко становятся частью большой подготовки к смене курса.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Александр Лукашенко?

Он заявил в интервью Al Arabiya English, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться уже в 2026 году, если у нескольких человек будет на это воля и желание.

Назвал ли Лукашенко конкретных людей?

Нет. В приведённой цитате он не уточнил, кого именно имеет в виду.

Означают ли его слова скорое начало переговоров?

Нет. В заявлении нет сведений о новых переговорах или согласованном плане урегулирования. Речь идёт только о его оценке возможных сроков завершения конфликта.

Почему его слова вызвали внимание?

Потому что он прямо связал завершение конфликта с политическим решением узкого круга людей и назвал конкретный срок — 2026 год.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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