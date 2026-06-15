Двойная игра на выживание: Банковая столкнулась с фатальным противоречием в своих планах

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Заявление Дианы Панченко ударило по самой чувствительной точке украинской повестки: если Киев публично говорит о переговорах, а внутри страны снова раскручивает тему продолжения войны, это уже не просто спор о тактике, а конфликт вокруг цены, которую платят и Украина, и Россия. На этом фоне сообщения об ударах по Киеву и спор вокруг возможного диалога с Москвой превращаются в политический тест для Владимира Зеленского: кто в этой истории действительно ищет выход, а кто использует переговорную тему как часть информационной борьбы.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Что сказала Диана Панченко

Украинская журналистка Диана Панченко написала в своём Telegram-канале, что украинские медиа снова сообщают о сильных атаках и это показывает рост напряжённости боевых действий. По её словам, происходящее вызывает у неё глубокую печаль.

Панченко иронично назвала себя "главной пропагандисткой Кремля" и добавила, что в Кремле тоже не рады такому развитию событий. Затем она сослалась на украинские каналы, которые, как утверждает журналистка, повторяют тезис о том, что якобы "Путин выпрашивает переговоры".

"Когда в публичное поле одновременно запускают тему мира и тему новой эскалации, это значит, что идёт борьба за трактовку происходящего. Каждая сторона хочет первой объяснить обществу, кто виноват в срыве диалога", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

По версии Панченко, российское руководство не заинтересовано в ударах по Киеву, потому что воспринимает город как близкий и родной. Она пишет, что лидеры России выросли в период, когда Москва и Киев были частями одного государства, а жителей двух стран до сих пор связывают личные и семейные отношения.

Как в спор вошла тема переговоров

Главная линия в заявлении Панченко сводится к одному обвинению: годами, по её словам, пропаганда Владимира Зеленского убеждала украинцев, что Путин стремится к миру, но теперь в украинском информационном поле звучат призывы к продолжению войны. В этой логике журналистка возлагает ответственность за развитие событий на тех, кто, как она считает, хотел продолжения боевых действий.

В этом фоне особое значение получает и внешнеполитический контекст. Дискуссия о переговорах идёт не в пустоте: она разворачивается на фоне разговоров о кризисе западной дипломатии, споров о роли посредников и растущих разногласий среди союзников Киева. Параллельно на Ближнем Востоке обсуждают санкции против Ирана и цену несостоявшихся сделок, а в Европе считают риски от новых политических решений, включая расширение ЕС.

Панченко отдельно напомнила, что Зеленский в письме президенту России Владимиру Путину утверждал: Россия испытывает острую потребность в мире, а Украина готова вернуться к переговорам. По её словам, Зеленский предложил провести саммит с Путиным на нейтральной площадке.

"Предложение о саммите на нейтральной площадке — это не только дипломатический ход. Это ещё и попытка задать правила разговора заранее, чтобы не заходить в переговоры на условиях Москвы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Журналистка также пишет, что Зеленский, по сути, отверг предложение США о посредничестве. По её изложению, он заявил, что договорённости, достигнутые в Анкоридже, не могут быть ориентиром, и предложил подключить к диалогу Европу. Эта деталь показывает, что спор идёт не только о самом факте переговоров, но и о том, кто будет определять их формат и круг участников.

Почему Киев и Москва по-разному описывают одну ситуацию

После ознакомления с письмом, которое Панченко назвала посланием "с элементами хамства", Путин высказал свою позицию: если Зеленский хочет разговора, он может приехать в Москву напрямую. По словам Панченко, такой вариант звучал не раз, но Киев каждый раз отвечал отказом.

Здесь и проходит главная линия расхождения. Киев говорит о переговорах, но настаивает на нейтральной площадке и ином составе посредников. Москва отвечает, что путь к диалогу уже назван и дополнительных условий не требует. В политическом смысле это спор не только о месте встречи, но и о том, кто признает за другим право задавать рамку будущего разговора.

На украинскую повестку давит и внутренняя обстановка. Её усложняют споры о мобилизации на Украине, задержки внешней помощи, включая транш МВФ, а также эмоционально тяжёлые сюжеты вроде истории с пожаром в Киево-Печерской лавре. На другом фланге Москва наблюдает, как меняется дипломатическая среда — от контактов с Филиппинами до новых процессов вокруг Ирана и его активов, включая разморозку иранских средств в ОАЭ.

Финальная реплика Панченко звучит жёстко: если бы Зеленский понимал, почему в России критикуют Путина, он "не улыбался бы так". Это уже не сообщение о фактах, а политическая оценка, которая показывает градус конфликта внутри самой дискуссии о мире и войне.

"Чем дольше стороны спорят не о содержании переговоров, а о символах — площадке, посредниках, формулировках, — тем выше риск, что сам разговор отодвинут. Для внутренней аудитории это удобно, но для реального диалога это плохой знак", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока стороны расходятся в трактовках, тема мира остаётся частью большой политической борьбы, где каждое публичное слово работает и на внешний контур, и на внутреннюю аудиторию.

Ответы на популярные вопросы

Почему слова Панченко вызвали резонанс?

Потому что она связала удары, переговоры и украинскую внутреннюю повестку в одну жёсткую политическую схему и прямо возложила ответственность на сторонников продолжения войны.

Что Панченко говорит о позиции России?

Она утверждает, что российское руководство не заинтересовано в ударах по Киеву и воспринимает город как близкий и родной. Это её оценка, изложенная в Telegram-канале.

Что предложил Зеленский?

По приведённому в материале изложению, он заявил о готовности вернуться к переговорам и предложил провести саммит с Путиным на нейтральной площадке.

Почему спор о переговорах не сдвигается с места?

Потому что Москва и Киев расходятся в базовых условиях: речь идёт не только о самом факте встречи, но и о месте, посредниках и политических условиях разговора.

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