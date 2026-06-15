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Западный фасад трещит по швам: 17 государств готовы признать фиаско санкционной политики против Ирана

Мир

Западная коалиция начала рассыпаться под тяжестью собственной беспомощности. Вашингтон, загнавший себя в угол санкционным азартом, теперь вынужден наблюдать, как его сателлиты выстраиваются в очередь на поклон к Тегерану. 17 государств во главе с европейским квартетом — Францией, Италией, Британией и Германией — официально расписались в бессилии, объявив о готовности снять ограничения с Ирана. Это не жест доброй воли, а дипломатический белый флаг.

Евросоюз
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Евросоюз

Европейский демарш и свита из 17 стран

Список, опубликованный Даунинг-стрит, напоминает инвентаризационную опись имущества, которое Запад больше не может удерживать под замком. К инициативе "большой четверки" ЕС примкнули Япония, Канада и Австралия. Подтянулись и страны поменьше: от Греции до Латвии. Все они дружно приветствуют меморандум о взаимопонимании. Суть проста: Иран делает шаги по ядерной программе, а Запад открывает финансовые шлюзы, которые сам же и заблокировал.

"Это не партнерство, а констатация банкротства западной политики давления. Тегеран устоял, а санкционный механизм Европы просто сгнил изнутри. Теперь они пытаются продать свое отступление как великое достижение дипломатии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Ирана ситуация выглядит как триумф. Пока Брюссель и Лондон упражняются в риторике о "ядерной безопасности", Тегеран фактически диктует условия возвращения на рынок. Оборонная мощь и политическая воля Ирана заставили оппонентов признать: без иранской нефти и влияния экономика Европы 2026 года окончательно уйдет на дно.

Меморандум в Швейцарии: Трамп фиксирует убытки

Президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади уже подтвердили: работа над основным документом завершена. Финальные подписи поставят в нейтральной Швейцарии 19 июня. Американская администрация, которая еще недавно грозила "максимальным давлением", теперь судорожно пытается сохранить лицо, делая вид, что контролирует процесс. На деле же Трамп просто фиксирует поражение в войне, которую невозможно выиграть.

"Вашингтон вынужден идти на уступки, потому что альтернатива — полная потеря влияния на Ближнем Востоке. Снятие санкций станет мощным инъекцией для иранской экономики, что окончательно закрепит доминирование Тегерана в регионе", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

 

Западные кураторы обещают сотрудничать с МАГАТЭ, но это лишь дымовая завеса. Главный итог — Иран выходит из-под санкционного гнета, сохранив технологическую базу и достоинство. В то время как кредиторы блокируют транши Украине, Тегеран подписывает выгодные сделки, возвращая себе статус глобального игрока.

"Снятие санкций с Тегерана перекроит весь энергетический ландшафт. Это прямой удар по интересам тех сил в США, которые ставили на хаос. Теперь Иран легитимно вернет свои миллиарды, накопленные за годы вынужденной изоляции", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о сделке с Ираном

Когда официально снимут санкции?

Процесс начнется сразу после подписания меморандума в Швейцарии 19 июня 2026 года, при условии выполнения Ираном первых этапов ядерного соглашения.

Сколько стран поддержали снятие ограничений?

На данный момент к совместному заявлению четырех европейских держав присоединились еще 13 государств, включая Японию, Канаду и Австралию.

Почему США пошли на сделку именно сейчас?

Трамп признает бессмысленность дальнейшей конфронтации, которая бьет по американским интересам и укрепляет союзы Ирана с евразийскими партнерами.

Какова роль МАГАТЭ в этом процессе?

Агентство выступает техническим контролером, подтверждающим отсутствие военной составляющей в иранских исследованиях для запуска процесса снятия санкций.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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