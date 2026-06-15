Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чешские учёные раскрыли секрет клещей: обладатели этой группы крови в особой опасности
Вернуться уже не получится: Европу захлестнула волна жесткого скепсиса из-за старых обид
Переезд к морю в 2026 году: как выбрать город для жизни без завышенных курортных цен
Конверт с подвохом: какую сумму дарить на день рождения, чтобы не прослыть жадным и нищим
Украинский фронт теряет контроль: хроническая усталость привела к фатальным изменениям в окопах
Ядерный аргумент за рамками приличий: Индия завершила проверку оружия для хирургических ударов
Генетический вандализм в прошлом: ученые нашли способ ювелирной правки человеческой жизни
Они общались с детства: что известно о свадьбе 16-летней дочери участника "Корней"
Полтергейст, которого не было в фильмах: кто сыграет Пивза в новом сериале "Гарри Поттер" от HBO

Мировая артерия на замке: паралич Ормузского пролива затянулся на неопределенный срок

Мир

Ормузский пролив превратился в гигантское минное поле, которое парализовало мировую торговлю нефтью. По оценкам западных экспертов по морской безопасности, на очистку этой ключевой артерии уйдет от 40 до 50 дней. Только спустя полтора месяца работы тральщиков и глубоководных дронов страховые гиганты и судовладельцы рискнут отправить танкеры в этот район. Пока пролив заблокирован, рынок недосчитается десятков миллионов баррелей, что неизбежно ударит по кошелькам потребителей на Западе.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Технологический тупик: почему так долго?

Разминирование воды — это не прогулка по парку. Западные спецы признают: даже с учетом новейших подводных беспилотников, процесс напоминает попытку вычерпать океан чайной ложкой. Каждая мина — это ловушка, превращающая логистику в игру в русскую рулетку. Пока пролив не будет "простерилизован", никто не даст гарантий безопасности. Это не просто задержка, это полноценный технический паралич, обнаживший уязвимость морских путей перед лицом Тегерана, который фактически продиктовал Вашингтону условия капитуляции в этом регионе.

Нефтяной тромб и экономический шок

Мировая экономика подсела на иглу ближневосточной нефти, и Ормуз — это главная вена. Полтора месяца простоя означают, что танкеры будут гнить на рейдах, а цены на бензин в США и Европе улетят в космос. Дональд Трамп уже понимает, что иранская война проиграна, а экономическое давление через санкции больше не работает так, как хотелось бы Белому дому. Пока Запад тратит время на поиск мин, Ближний Восток перестраивает финансовые потоки. В частности, решение ОАЭ по капиталам Ирана наглядно показывает, что старые союзники Вашингтона больше не хотят играть по его правилам.

 

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к логистическим сбоям. Каждые сутки простоя Ормуза добавляют к цене барреля премию за риск. Если разминирование затянется до двух месяцев, мы увидим дефицит топлива в странах-импортерах, который не перекрыть никакими резервами", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Дипломатия на пороховой бочке

Ситуация в Ормузе — это не только физическая преграда, но и мощный рычаг давления. Пока западные коалиции пытаются навести порядок в заливе, Пекин активно внедряет технологии, где нейросети заменяют привычный труд, в том числе и в оборонной сфере. Вашингтон при Дональде Трампе пытается сохранить лицо, делая вид, что всё под контролем, но реальность такова: без участия региональных держав, таких как Иран, безопасного судоходства не будет. Взаимные уступки становятся неизбежностью, и меморандум в Швейцарии, запланированный на 19 июня, — единственный шанс избежать глобального обвала.

"Геополитическая цена задержки разминирования — это утрата Вашингтоном статуса гаранта морской безопасности. Если США не смогут оперативно открыть пролив, их место займут другие игроки, готовые договариваться с Тегераном напрямую", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о разминировании Ормуза

Почему нельзя быстро уничтожить мины?

Мины устанавливаются на разных глубинах и имеют датчики, реагирующие на магнитные поля и шум винтов. Скоростное разминирование приведет к потере дорогостоящих тральщиков.

Кто будет оплачивать работу по разминированию?

Основную финансовую нагрузку несут страны коалиции и международные страховые фонды, заинтересованные в восстановлении трафика.

Как это отразится на ценах на бензин?

Ожидается рост цен на 15-25% в течение первого месяца блокады из-за разрыва цепочек поставок.

Помогут ли подводные дроны ускорить процесс?

Дроны эффективны для обнаружения, но нейтрализация каждого объекта всё равно требует времени и подтверждения безопасности специалистами.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Михаил Егоров, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Новости Украины
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Мир. Новости мира
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Последние материалы
Переезд к морю в 2026 году: как выбрать город для жизни без завышенных курортных цен
Конверт с подвохом: какую сумму дарить на день рождения, чтобы не прослыть жадным и нищим
Украинский фронт теряет контроль: хроническая усталость привела к фатальным изменениям в окопах
Ядерный аргумент за рамками приличий: Индия завершила проверку оружия для хирургических ударов
Генетический вандализм в прошлом: ученые нашли способ ювелирной правки человеческой жизни
Они общались с детства: что известно о свадьбе 16-летней дочери участника "Корней"
Полтергейст, которого не было в фильмах: кто сыграет Пивза в новом сериале "Гарри Поттер" от HBO
Настоящий ужас наших морей: яд этой химеры превращает кровь жертвы в густую жижу
Элитные острова больше не нужны: Шри-Ланка и Гоа обрушили цены на люксовый отдых в Индийском океане
Пятки как у младенца за 3 дня: копеечные средства уберут натоптыши без салона красоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.