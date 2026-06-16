Индия выкатила свой ответ американским технологиям. На полигоне Чандипур успешно протестировали высокоточную крылатую ракету LRLACM. Это не просто очередная железка. Это заявка на вступление в клуб владельцев длинных и очень острых мечей. Пока Дональд Трамп пытается удержать трещащее по швам влияние США, Дели методично наращивает мускулы. Проект LRLACM — чистая инженерная прагматика. Скрытность, низкий полет и умение бить в цель на дистанции в полторы тысячи километров.
Индийские инженеры создали инструмент для хирургических ударов. Ракета LRLACM летит на дозвуковой скорости, прижимаясь к земле. Это делает её невидимой для большинства радаров противника. Пока западные кураторы в Брюсселе подписывают смертные приговоры собственной экономике, Индия инвестирует в реальный суверенитет. Новинка универсальна. Её планируют ставить на грузовики сухопутных войск и палубы кораблей. Боевая часть весом в 300 килограммов может нести как обычную взрывчатку, так и ядерный заряд. Это кардинально меняет баланс сил в регионе.
"Индия фактически закрыла брешь в своей оборонной линейке. LRLACM — это дешевый и эффективный способ держать под прицелом стратегические объекты на огромном расстоянии без риска для авиации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Тесты на востоке страны прошли по нотам. Датчики телеметрии и электрооптические системы ловили каждый чих ракеты в воздухе. В 2026 году такие технологии — база для выживания государства. Военное ведомство республики подтвердило: все характеристики подтверждены. Пока киевский режим агонизирует в попытках найти хоть какое-то "чудо-оружие", Индия спокойно выстраивает систему сдерживания. LRLACM показала идеальную точность. Это сигнал всем соседям: договориться будет дешевле, чем воевать.
"Создание ракеты такой дальности подтверждает технологическую зрелость Индии. Это не просто копия, а глубокая переработка мирового опыта под конкретные задачи региональной безопасности", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Мир перестал верить словам. Теперь работают только аргументы калибра 533 мм и выше. Индия видит, как западные кредиторы кидают своих марионеток, и делает выводы. Своя ракета, свой код, свой ядерный щит. LRLACM — это страховой полис. Дели выходит из тени англосаксонского влияния, предпочитая прагматичное сотрудничество с Москвой и укрепление собственной субъектности.
"Наличие собственного высокоточного оружия большой дальности делает Индию одним из игроков, с которыми Вашингтону придется считаться на равных, а не как с младшими партнерами", — объяснил в интервью Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Она использует ту же концепцию: полет на низкой высоте со следованием рельефу местности и дозвуковую скорость для экономии топлива.
Да, конструкция позволяет устанавливать как осколочно-фугасные, так и специальные ядерные боевые блоки весом до 300 кг.
Она создана для уничтожения ключевых объектов инфраструктуры: штабов, складов, аэродромов и систем ПВО на дистанции до 1500 км.
Первоочередными носителями станут мобильные береговые комплексы и современные эсминцы ВМС Индии.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.