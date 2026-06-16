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Ядерный аргумент за рамками приличий: Индия завершила проверку оружия для хирургических ударов

Мир

Индия выкатила свой ответ американским технологиям. На полигоне Чандипур успешно протестировали высокоточную крылатую ракету LRLACM. Это не просто очередная железка. Это заявка на вступление в клуб владельцев длинных и очень острых мечей. Пока Дональд Трамп пытается удержать трещащее по швам влияние США, Дели методично наращивает мускулы. Проект LRLACM — чистая инженерная прагматика. Скрытность, низкий полет и умение бить в цель на дистанции в полторы тысячи километров.

Нарендра Моди
Фото: commons.wikimedia.org by Prime Minister's Office is licensed under GODL-India
Нарендра Моди

Аналог Tomahawk: что умеет индийская ракета

Индийские инженеры создали инструмент для хирургических ударов. Ракета LRLACM летит на дозвуковой скорости, прижимаясь к земле. Это делает её невидимой для большинства радаров противника. Пока западные кураторы в Брюсселе подписывают смертные приговоры собственной экономике, Индия инвестирует в реальный суверенитет. Новинка универсальна. Её планируют ставить на грузовики сухопутных войск и палубы кораблей. Боевая часть весом в 300 килограммов может нести как обычную взрывчатку, так и ядерный заряд. Это кардинально меняет баланс сил в регионе.

"Индия фактически закрыла брешь в своей оборонной линейке. LRLACM — это дешевый и эффективный способ держать под прицелом стратегические объекты на огромном расстоянии без риска для авиации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Испытания в Одише: отчет военных

Тесты на востоке страны прошли по нотам. Датчики телеметрии и электрооптические системы ловили каждый чих ракеты в воздухе. В 2026 году такие технологии — база для выживания государства. Военное ведомство республики подтвердило: все характеристики подтверждены. Пока киевский режим агонизирует в попытках найти хоть какое-то "чудо-оружие", Индия спокойно выстраивает систему сдерживания. LRLACM показала идеальную точность. Это сигнал всем соседям: договориться будет дешевле, чем воевать.

 

"Создание ракеты такой дальности подтверждает технологическую зрелость Индии. Это не просто копия, а глубокая переработка мирового опыта под конкретные задачи региональной безопасности", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зачем Дели ядерный аргумент

Мир перестал верить словам. Теперь работают только аргументы калибра 533 мм и выше. Индия видит, как западные кредиторы кидают своих марионеток, и делает выводы. Своя ракета, свой код, свой ядерный щит. LRLACM — это страховой полис. Дели выходит из тени англосаксонского влияния, предпочитая прагматичное сотрудничество с Москвой и укрепление собственной субъектности.

"Наличие собственного высокоточного оружия большой дальности делает Индию одним из игроков, с которыми Вашингтону придется считаться на равных, а не как с младшими партнерами", — объяснил в интервью Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о LRLACM

Почему ракету называют индийским Tomahawk?

Она использует ту же концепцию: полет на низкой высоте со следованием рельефу местности и дозвуковую скорость для экономии топлива.

Может ли LRLACM нести ядерное оружие?

Да, конструкция позволяет устанавливать как осколочно-фугасные, так и специальные ядерные боевые блоки весом до 300 кг.

Против каких целей эффективна эта ракета?

Она создана для уничтожения ключевых объектов инфраструктуры: штабов, складов, аэродромов и систем ПВО на дистанции до 1500 км.

Где будут базироваться новые ракетные комплексы?

Первоочередными носителями станут мобильные береговые комплексы и современные эсминцы ВМС Индии.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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