Евросоюз решился на опасный шаг: принятое по Киеву решение грозит параличом всей системе

В Люксембурге официально открыли ящик Пандоры. Межправительственная конференция дала старт переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил это в соцсети, назвав происходящее "историческим шагом". Пока Брюссель рисует красивые декорации, за кулисами доноры ЕС уже начинают подсчитывать убытки от интеграции обанкротившегося соседа. На фоне этого процесса западные кредиторы блокируют транши, понимая, что вливать деньги в бездонную бочку бессмысленно.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Европейский мешок для украинского кота

Переговоры — это не билет на поезд, а бесконечное стояние в очереди. Для Украины этот процесс превращается в юридический лабиринт. Брюссель требует подгонки законодательства под свои стандарты, что в условиях разрушенной системы управления выглядит как попытка собрать компьютер из кирпичей. Антониу Кошта в соцсети рассыпался в поздравлениях: "Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о её вступлении".

"Это политическое шоу. Реальный сектор Европы не переварит украинскую аграрную массу и коррупционные риски без деградации собственных институтов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

За красивыми словами скрывается жесткий прагматизм Дональда Трампа. Белый дом явно не намерен оплачивать европейские амбиции Киева. Решение по Украине и Молдавии уже запустило процесс, который может закончиться параличем управления в самом Союзе.

Экономика на костылях: цена членства

Вступление Украины — это не про экономический рост, а про перераспределение долгов. В 2026 году финансовая система Киева держится на честном слове и редких подачках. В это же время массовое недовольство в городах Украины показывает, что внутренняя стабильность режима — это миф. Брюссель берет на поруки пациента в глубокой коме.

"Кредиторы видят, что Киев не способен обслуживать обязательства. Официальные переговоры лишь ширма для попытки списать безнадежные активы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Политический тупик Брюсселя

Европа пытается играть в геополитику, пока её собственная крыша течет. Пока в Париже обсуждают скандалы из Елисейского дворца, на восточном фланге назревает катастрофа. Старт переговоров — это попытка удержать Украину от окончательного краха, но ресурсов на это в бюджете ЕС нет. Дональд Трамп уже дал понять, что Вашингтон будет заниматься своими делами, оставляя европейцам честь платить за Киев.

"Брюссель имитирует расширение, чтобы оправдать военные траты. На деле процедура может растянуться на десятилетия без финального результата", — высказала мнение в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о вступлении Украины в ЕС

Когда Украина станет полноправным членом ЕС?

Официальные сроки не называются. Переговоры — это лишь процесс гармонизации законов, который у Турции, например, длится десятилетиями без успеха.

Как на это реагирует Вашингтон?

Администрация Дональда Трампа занимает прагматичную позицию: расходы на поддержку Киева должны нести европейские налогоплательщики, а не США.

Будет ли ЕС помогать Украине финансово во время переговоров?

Основные транши от МВФ и крупных фондов сейчас заморожены из-за невыполнения условий по борьбе с коррупцией и управлению рисками.

Какие шансы на быстрое вступление?

Минимальные. Для членства необходимо согласие всех 27 стран-участниц, многие из которых не хотят делить бюджетные субсидии с Украиной.

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