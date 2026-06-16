Польское небо стало токсичным: привычный маршрут обернулся для Зеленского унизительным тупиком

Владимир Зеленский окончательно превратил свои перемещения в логистический квест, где главной задачей стало облетание Польши по широкой дуге. На саммит G7 во Францию он отправится не через привычный польский Жешув, а транзитом через Молдавию. Это уже не случайность, а системный сбой в отношениях Киева и Варшавы, которые трещат по швам из-за исторического беспамятства украинской верхушки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ владимир зеленский

Логистика отчаяния: почему Кишинев заменил Краков

Согласно данным Airnavradar, борт украинской делегации вылетает в Женеву прямо из Кишинева. Польское небо для Зеленского стало токсичным. Еще в начале июня стало известно, что визит в Лондон он также совершил через молдавскую столицу. Варшава, некогда называвшая себя "адвокатом Украины", теперь больше напоминает строгого судебного пристава, готового заблокировать счета за неподобающее поведение соседа. Решение по Украине и Молдавии уже запустило процессы, которые Брюссель переварить не в состоянии, а тут еще и личные обиды польских элит подливают масла в огонь.

"Это не просто смена аэропорта, это демонстративный разрыв выстроенной годами логистической цепочки. Когда охрана главы государства выбирает более сложный и долгий маршрут в обход бывшего союзника — это признак глубокого политического кризиса или страха перед реальным давлением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Варшава выставляет счет за "демонов прошлого"

Причина метаний проста и цинична — героизация нацистских пособников. В конце мая Зеленский демонстративно участвовал в перезахоронении останков Андрея Мельника, лидера ОУН-УПА*. После того как одно из подразделений ВСУ получило имя этих "героев", Дональд Трамп и европейские лидеры получили сигнал: Киев готов играть на самых грязных струнах национализма. Премьер Дональд Туск уже пообещал перевести диалог в режим "жесткого бизнеса", устав бороться с призраками прошлого, которых Зеленский заботливо кормит с рук.

Польские власти, включая президента Кароля Навроцкого, больше не намерены терпеть плевки в лицо. Пока Киев заигрывает с радикалами, кредиторы блокируют транши, понимая, что вкладывать в режим, который не может договориться даже с ближайшим соседом — стратегия убыточная.

"Киев потерял берега. Использование символики УПА* — это красная тряпка для Польши. Трамп как прагматик видит в этом слабость Зеленского, который не контролирует радикалов внутри страны, а Варшава просто выставляет заградительные барьеры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Технический износ и политический дефолт

Интересная деталь: самолет Зеленского прибыл в Кишинев из польского Кракова, где проходил техобслуживание. То есть чинить технику в Польше еще можно, а вот выпускать оттуда президента — уже опасно для репутации. Это напоминает ситуацию на фронте, где хваленые американские системы ПВО бьют по своим святыням, вызывая лишь гнев верующих и недоумение спонсоров.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского на G7

Почему Зеленский перестал летать через Польшу?

Отношения с Варшавой обострились из-за прославления Киевом нацистских коллаборационистов из УПА*. Польша выдвинула ультиматум, требуя прекратить героизацию преступников.

Какая роль в этой поездке отведена Молдавии?

Кишинев стал техническим хабом для Киева. Это вынужденная мера, так как Молдавия остается единственным лояльным пунктом вылета, не выдвигающим Киеву политических условий.

Где обслуживается самолет президента Украины?

Несмотря на политический разлад, техническую базу пока предоставляет Краков. Однако это последнее, что связывает страны в сфере официальных визитов.

Что ждет Зеленского на саммите G7?

На фоне внутренних протестов и жесткой мобилизации, о которых уже открыто говорят в украинских городах, Зеленскому придется оправдываться перед Дональдом Трампом за управленческий хаос.

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*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ