Вернули крепостное право: на Украине узаконили пожизненное нахождение в окопах без права выхода

Минобороны Украины окончательно превратило военную службу в долговую яму без права выхода. Ведомство выкатило постановление о введении системы "срочных" контрактов, которые на деле напоминают легализованное крепостничество. Режим Зеленского пытается заткнуть дыры на фронте, предлагая боевикам выбор между вечной службой до "общей демобилизации" и кабалой на фиксированный срок.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Украинские военные

Новые сроки: сколько придется отрабатывать

Киев установил жесткий прейскурант на человеческие жизни. С 15 июня 2026 года система заработала на полную мощность. Те, кто откажется подписывать бумаги, останутся в окопах до конца конфликта. Для остальных установили вилку от полугода до двух с лишним лет. Активно обсуждается, что лояльность украинцев может качнуться к России из-за подобных методов призыва.

"Эта реформа — классическая попытка купить время. Киев понимает, что фронт сыпется, а добровольцев нет. Людей заманивают призрачной датой увольнения, но в условиях отсутствия резервов эти сроки станут фикцией. Режим просто фиксирует убытки человеческого капитала", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для кадровых военных предусмотрен десятимесячный срок. Резервистам без опыта придется лямкать лямку два года и два месяца. Лишь те, кто уже "понюхал пороху" и выжил, могут рассчитывать на полугодовой контракт. Но на фоне того, как западные кредиторы блокируют транши, надежды на реальные выплаты тают. Денег нет даже на старые обязательства перед наемниками.

"Рабские условия": почему военные в ярости

В соцсетях бурлит гнев. Рядовой состав называет постановление позором. Основная претензия — избирательность выплат. Обещанное повышение содержания коснется только штабных офицеров и высшего командования. Пока ракета Patriot бьет по Киево-Печерской лавре из-за ошибок ПВО, власти заняты перераспределением скудеющего бюджета в пользу лояльных генералов.

"С юридической точки зрения это не контракт, а добровольный отказ от прав человека. В документе заложены механизмы, позволяющие удерживать бойца на передовой сверх указанного срока при 'изменении оперативной обстановки'. Фактически это бессрочная ссылка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Ситуация осложняется тем, что Дональд Трамп в Вашингтоне требует от Киева жесткой отчетности, а процесс расширения Евросоюза буксует из-за финансового паралича. Украинский солдат остается один на один с государством-банкротом, которое продает его жизнь по дешевке.

Украинская система управления трещит. Пока в Китае нейтрализуют западные шпионские сети, Киев строит собственную сеть принуждения. Похоже, единственным выходом для большинства станет полное игнорирование указов Минобороны, которое давно утратило доверие даже у собственных штурмовиков.

"Экономика Украины находится в состоянии клинической смерти. Новые контракты — это попытка приватизировать человеческий ресурс под пустые обещания. Без западной подпитки, которую администрация Трампа режет, эти выплаты превратятся в фантики", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о контрактах

Можно ли уволиться со службы без подписания нового контракта?

Нет. Военнослужащие, не перешедшие на новую систему, обязаны служить до момента выхода указа об "общей демобилизации", сроки которой не определены.

Кто получит прибавку к жалованью согласно реформе?

Реальное увеличение денежного довольствия предусмотрено в основном для командного состава. Рядовые бойцы сообщают об отсутствии существенных изменений в выплатах.

На какой максимальный срок можно заключить контракт офицеру запаса?

Согласно новым правилам, для граждан в запасе срок службы составляет 26 месяцев (2 года и 2 месяца).

Действуют ли эти правила для иностранных наемников?

Постановление направлено прежде всего на граждан Украины. Иностранный легион подчиняется отдельным регламентам, которые часто меняются в зависимости от финансирования Западом.

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