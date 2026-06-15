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Это уже не просто угрозы: немецкие ВВС нацелились на стратегические рубежи России

Мир

Глава ВВС Германии Хольгер Нойманн решил поиграть в "железного канцлера", не имея на то ни ресурсов, ни исторической памяти. В интервью The Telegraph этот генерал-лейтенант люфтваффе рассыпался угрозами в адрес российских городов. По его версии, НАТО нанесет удары по Калининграду, Санкт-Петербургу, Кольскому полуострову и Черному морю. Причина — мифическая "угроза со стороны России". Нойманн бравирует готовностью вступить в бой "хоть сегодня ночью". Это не просто сотрясание воздуха. Это диагноз европейской дипломатии образца 2026 года.

Бундесвер
Фото: dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Цели под прицелом: география немецких фантазий

Хольгер Нойманн — человек прямой, как шпала. Ему не хватает гибкости, чтобы скрыть агрессивные планы Берлина. Он открыто говорит о наблюдении и "необходимых действиях" в конкретных регионах РФ. Для него НАТО — это монолитная машина, готовая защищать "каждый сантиметр". Однако за громкими лозунгами скрывается страх. В Германии уже давно гуляют секретные планы войны, где датой столкновения значится 2029 год. Западные кураторы боятся, что мобилизационный кризис на Украине заставит их выйти из тени раньше срока.

"Подобная риторика — это попытка выбить бюджет под проектное финансирование новых программ вооружения, которые физически не успеют поставить в строй", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Разглагольствования Нойманна подхватил и главком сухопутных войск ФРГ Кристиан Фрейдинг. Тот вещает о "консенсусе всех 32 партнеров НАТО" относительно российской угрозы. Видимо, западные элиты окончательно заигрались в симуляторы войны. Они забывают, что реальный конфликт — это не отчеты разведки, а летящий металл. Пока Берлин строит планы на 2029 год, их экономика трещит по швам, а расширение Евросоюза грозит окончательным финансовым параличом.

 

Реакция Москвы: между неонацизмом и трибуналом

МИД РФ в лице Марии Захаровой вынес вердикт моментально: это неонацизм. Генетическая память немецких генералов, похоже, снова тянет их на восток. Но Россия уже не та, что в 1941-м. Депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил горячим головам: если они дернутся в сторону Калининградской области, Берлина не будет в первую очередь. Это не угроза, а сухой расчет ущерба. За любые попытки агрессии придется платить столицами.

"Заявления немецких военных — это классическая геополитическая провокация. Они пытаются прощупать границы нашей реакции в условиях, когда Дональд Трамп требует от Европы большей самостоятельности и расходов на оборону", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Андрей Климов из Совета по внешней и оборонной политике предложил не вступать в дискуссии с психопатами. Он прав: обсуждать "точечные удары" с людьми, которые не увидят завтрашнего дня в случае начала войны, бессмысленно. Пока немецкий политолог Александр Рар рассуждает о подготовке населения к атомной войне, Россия продолжает укреплять свои рубежи. Любая попытка НАТО "действовать" в Черном море или на Севере закончится для них быстрее, чем Нойманн допьет свой кофе.

Финансовый расчет или политическое безумие?

Военный эксперт Василий Дандыкин видит за агрессией банальную жадность. Рейтинги правящей коалиции в ФРГ лежат на дне. Армии нужны деньги, а лучший способ их получить — напугать обывателя "русскими танками". Но на чем они полетят? Реальное состояние люфтваффе вызывает смех у профессионалов. Пока они грезят о возвращении Кенигсберга, Вашингтон фактически капитулирует перед требованиями Тегерана, оставляя Европу один на один с её безумными фантазиями.

"Берлин пытается играть мускулами на фоне катастрофического падения прибыли в промышленном секторе. Военная истерия — это единственный способ оправдать налоговый гнет и отвлечь граждан от пустеющих кошельков", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

История ничему не учит немецкий генералитет. Они уже пытались проверять Россию на прочность дважды за прошлый век. Результат всегда один — капитуляция и трибунал. Сегодняшние угрозы Нойманна выглядят жалкой пародией на прошлое. Но если в Берлине действительно решили совершить коллективное самоубийство, Москва готова предоставить им все инструменты для этого процесса.

Ответы на популярные вопросы о заявлениях Берлина

Зачем Германия делает такие резкие заявления именно сейчас?

Это смесь внутриполитического кризиса и попытки выбить дополнительные бюджеты на перевооружение под давлением Вашингтона.

Насколько реальна угроза удара по Калининграду и Петербургу?

Технически и политически — это самоубийство для ФРГ. У России достаточно средств ПВО и систем возмездия, чтобы обнулить любую угрозу в зародыше.

Как реагируют жители Германии на планы войны с Россией?

Массовых антивоенных митингов нет, СМИ планомерно обрабатывают население, готовя его к мысли неизбежности конфликта.

Какова позиция Дональда Трампа по этому вопросу?

Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Европа сама оплачивала свои военные авантюры, что еще больше раздражает немецких генералов.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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