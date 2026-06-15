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Дипломы больше не нужны? Китай массово ликвидирует специальности ради эпохи нейросетей

Мир

Технологический скачок и глубокое внедрение нейросетей спровоцировали масштабную перестройку академической среды в Китае. В рамках образовательной реформы власти КНР с 2021 по 2025 год ликвидировали или приостановили обучение по 12,2 тысячи направлений бакалавриата. Это решение принято в пользу специальностей, напрямую связанных с искусственным интеллектом, чтобы подготовить экономику к тотальной цифровизации рутинных процессов.

Шанхай, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Pyzhou is licensed under GFDL
Шанхай, Китай

Китайский опыт и адаптация российской школы

Пекин уже несколько лет системно внедряет цифровые компетенции в образовательную вертикаль, начиная со школьной скамьи. Это позволяет перенести часть базовых навыков по работе с данными на уровень среднего образования, освобождая университетские программы для более сложных задач. На этом фоне визуализация молекул и движение атомов с помощью ИИ становятся частью привычного учебного процесса, облегчая освоение естественных наук.

Однако в России перенос ИИ-компетенций в школы осложняется дефицитом учителей-предметников. Как сообщает NewsInfo, профессор Ирина Абанкина отметила, что из-за нехватки кадров по физике и химии российская система фокусируется на точечной цифровизации технических вузов. В отличие от китайского сценария, где происходит массовое закрытие направлений, в РФ дипломы бакалавров еще поживут, так как рынок только начинает формировать спрос на узких специалистов по интеллектуальным системам.

"Часть навыков, которые раньше были в программах бакалавриата, переместились у них в школу, это гораздо более раннее освоение инструментов. С другой стороны, на рынке труда востребованность специалистов с компетенциями, которые были в закрытых программах, сокращается", — объяснила Ирина Абанкина.

Перспективы ИИ и кадровый дефицит в РФ

Отечественная высшая школа идет путем точечного внедрения технологий: специализированные программы по искусственному интеллекту пока остаются редкостью и часто интегрируются в существующие технические профили.

Власти делают акцент на увеличении квот для инженеров, медиков и педагогов, одновременно сокращая коммерческий набор на перенасыщенные рынки юриспруденции и менеджмента. Интеграция нейросетей в реальный сектор, от строительства до ЖКХ, требует специалистов, готовых работать с автономными системами в условиях дефицита рук.

"Китайская модель радикального сокращения специальностей вряд ли применима в России сегодня, так как мы имеем дело с иным типом дефицита — нам катастрофически не хватает универсальных специалистов, способных сочетать фундаментальные знания с базовой цифровой грамотностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Несмотря на технологический оптимизм, влияние ИИ на детей и студентов требует экспертного контроля. Машины способны автоматизировать расчеты, но они не заменяют творческий подход и глубокую экспертизу человека.

В условиях, когда ценность классических лекций обнуляется, выживание в профессии обеспечивается не столько дипломом, сколько готовностью постоянно переучиваться и адаптироваться к новым цифровым инструментам.

Ответы на популярные вопросы о реформе образования

Почему Китай закрывает тысячи специальностей?

Причиной стала ненужность ряда специальностей в условиях автоматизации: многие рутинные задачи теперь выполняют нейросети, а базовые навыки работы с ИИ школьники получают раньше вуза.

Грозит ли России массовое закрытие программ бакалавриата?

В ближайшее время резкого сокращения не ожидается, так как российская экономика все еще нуждается в кадрах для работы с автономными системами, а вузы находятся на этапе открытия, а не закрытия таких программ.

Как нейросети меняют требования работодателей?

Классическое образование теряет ценность без умения использовать цифровые инструменты; на первый план выходит непрерывное обучение и способность работать в связке с искусственным интеллектом.

Будут ли сокращать бюджетные места на гуманитарных факультетах?

Наблюдается тренд на минимизацию платного набора по направлениям "менеджмент" и "юриспруденция" при одновременном расширении квот на медицинские, педагогические и технические специальности.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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