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Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева

Мир

Вспышки уличного насилия в украинских городах не приведут к системным политическим изменениям из-за репрессивного характера действующего режима, считает политолог Александр Ведруссов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что потенциал народного сопротивления в стране остается крайне низким, несмотря на регулярные инциденты.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о новых беспорядках в Киеве, вызванных действиями сотрудников военкоматов. По ее данным, в одном из жилых районов города произошла стычка между местными жителями и представителями ТЦК, пытавшимися задержать мужчину. Для разгона толпы, вставшей на защиту горожанина, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Подобное силовое противостояние между населением и властью становится все более частым явлением на фоне ужесточения мобилизационных мер.

Ведруссов полагает, что текущие протесты носят фрагментарный характер и не представляют серьезной угрозы для руководства страны. По его мнению, уровень контроля над обществом и применение жестких диктаторских практик Владимиром Зеленским при поддержке Запада блокируют возможность организованного протеста.

"К сожалению, беспорядки в Киеве вряд ли повлияют на политическую ситуацию и мнение руководства. Не стоит переоценивать их значение — пока они несистемны и происходят вспышками. Долготерпение украинского народа в самом худшем смысле этого слова практически безгранично. То, что происходит на улицах украинских городов, трудно представить, чтобы какой-либо другой народ воспринимал так терпеливо", — отметил он.

Политолог указал, что агрессия в адрес военкомов накапливалась долгое время, однако она лишь отражает упадок морального духа внутри общества и вооруженных сил. Отсутствие мотивации у тех, кого принудительно отправляют на фронт, становится главной проблемой ВСУ. Тем не менее власти продолжают принудительный призыв, невзирая на дефицит добровольцев.

Эксперт также выступил с инициативой пересмотреть юридический статус украинских силовых ведомств со стороны России. По его словам, признание ТЦК, СБУ и ГУР террористическими организациями на законодательном уровне могло бы изменить отношение местного населения к ситуации. Сегодня в стране фиксируется массовый саботаж мобилизации, принимающий формы открытого неповиновения. Ведруссов уверен, что ненависть к сотрудникам военкоматов в украинском обществе сейчас превышает любые другие негативные чувства.

"Хорошо бы признать все украинские структуры — ТЦК, ГУР, СБУ — террористическими организациями. Чтобы каждый работающий там гражданин Украины понимал, что он является участником террористической организации и что к нему будут применяться соответствующие меры в рамках контртеррористической операции. У нас уже был эпизод, когда мы целенаправленно били по ТЦК, и правильно сделали. Эту практику надо расширять и углублять. Это снискало бы нам определенные симпатии на Украине, потому что ТЦК там ненавидят даже больше, чем россиян", — отметил эксперт.

Пока Киев расширяет категории граждан, подлежащих отправке на передовую, социальное напряжение продолжает расти. Под жесткие меры контроля попадают даже те, кто ранее имел законные основания для отсрочки. Параллельно с этим на улицах фиксируются случаи уничтожения ведомственного транспорта, что свидетельствует о радикализации отдельных групп граждан. Нередко объектами атак становятся автомобили офицеров, как это показал недавний взрыв в Днепре, ставший резонансным сигналом для режима.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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