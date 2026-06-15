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Новый игрок на евразийской шахматной доске: Филиппины выходят из чужой тени, делая ставку на Москву

Мир

Запрос Филиппин на проведение двусторонней встречи с российским лидером свидетельствует о появлении у Манилы собственных национальных интересов и стремлении к политической самостоятельности, заявила политолог, профессор РГГУ, доктор политических наук Людмила Адилова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметила, что подобная инициатива направлена на укрепление субъектности государства в условиях сложной международной обстановки.

Флаг Филиппин
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Филиппин

Ранее посол республики в Москве Игорь Байлен сообщил РИА Новости, что Филиппины официально запросили проведение переговоров президента Фердинанда Маркоса – младшего с президентом России Владимиром Путиным. Встреча может состояться в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани. Оживление контактов подтверждает, что такие визиты формируют для Москвы устойчивую систему региональных связей.

Адилова подчеркнула, что Манила может рассматривать возможность посредничества в решении мировых проблем или преследовать конкретные экономические цели. Филиппинская сторона преследует как имиджевые, так и прагматичные цели, пытаясь закрепиться в глобальной информационной и политической повестке. В частности, растущий интерес к интеграционным процессам показывает, как евразийская сцепка влияет на распределение сил в макрорегионе.

"Это однозначно позитивный сигнал. Страны, которые раньше не вели диалог с Россией, теперь к этому стремятся. То, что у Филиппин появилась своя субъектность — уже хороший признак, ведь раньше ее никогда не было. Они проявляют способность к самостоятельности, у них появляются собственные национальные интересы, которые они артикулируют. А то, что Россия решает все эти вопросы, никуда не делось", — отметил она.

По мнению политолога, формирование собственных приоритетов заставляет малые и средние державы искать диалога с Москвой как с авторитетным арбитром. Параллельно с этим Россия продолжает укреплять ключевые союзы, в то время как российско-китайское партнерство задает стандарты нового мироустройства.

Однако согласие на встречу со стороны Кремля не будет автоматическим — российское руководство сначала тщательно проанализирует предложения партнеров. На фоне того, как саммит G20 постепенно утрачивает прежнее значение, Москва отдает предпочтение форматам, приносящим реальную двустороннюю выгоду.

"Я не думаю, что Россия сразу согласится. Сначала она прозондирует ситуацию, изучит вопрос, потому что многое непонятно. Затем последуют комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. И при наличии двусторонней выгоды российское руководство может согласиться. Мало ли кто сегодня хочет встречаться с Россией, обстановка слишком накалена. Возможно, это произойдет после получения дополнительной информации", — добавила специалист.

Адилова резюмировала, что Россия сохраняет статус незаменимого участника международного процесса, к которому неизбежно будут обращаться и другие страны. Нередко такие контакты становятся поворотным моментом для всей текущей дипломатической повестки, открывая двери для новых форматов сотрудничества в Евразии.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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