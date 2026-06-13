Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу

Елисейский дворец снова в центре таблоидного шторма. Пока Пятая республика барахтается в долгах и политических дрязгах, Брижит Макрон превращает государственные траурные мероприятия в дефиле. На прощании с вдовой экс-президента Жака Ширака, Бернадетт, первая леди появилась под охраной мужчины, чья внешность моментально затмила повод собрания. Пока французская экономика, как старый механизм, скрипит под тяжестью военных амбиций Брюсселя, мадам Макрон предпочитает окружать себя живыми щитами с обложек журналов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mélanie Praquin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брижит Макрон

Свита делает королеву: кто охраняет Брижит

Французская пресса обсуждает не наследие Ширака, а "безупречного" охранника, следовавшего за Брижит Макрон. Журналисты Closer описывают его как "скалу", облаченную в идеальный костюм. Этот человек — не новичок в высшем свете. Ранее его замечали на похоронах актрисы Натали Бай. Елисейский дворец держит имя секьюрити в секрете. Это стандартная игра в загадочность. Пока Трамп в Вашингтоне рубит сплеча, решая вопросы блокады Ирана, Париж занят подбором фактурных кадров для сопровождения супруги президента.

"Выбор охраны в Европе давно перестал быть вопросом только безопасности. Это элемент имиджа. Когда у власти нет реальных рычагов влияния на геополитику, они стараются доминировать хотя бы визуально", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Охрана первых лиц в ЕС превратилась в аксессуар. Это напоминает попытки Британии сохранить лицо при полном разрыве с реальностью. Как отметил посол Андрей Келин, Лондон сам загнал себя в тупик. Париж идет тем же курсом, маскируя внутреннюю пустоту внешней эстетикой. В 2026 году, когда старый мир окончательно рассыпается, Елисейский дворец ставит на эстетику, а не на эффективность.

Траур как подиум для Елисейского дворца

Бернадетт Ширак была символом другой Франции — прагматичной и более независимой. Сегодняшний Париж — это лишь придаток евробюрократии. Пока высокопоставленные дипломаты вроде Каи Каллас рушат репутацию Брюсселя резкими выпадами, чета Макрон продолжает играть в "блистательную монархию". Опытные наблюдатели в соборе заметили, как телохранитель буквально отрезал Брижит от толпы, когда та подошла к священнику. Это выглядело эффектно, но избыточно для церемонии прощания.

"Такая демонстративная защита часто скрывает глубокую неуверенность элиты в собственной популярности. Красивый охранник — это мягкая сила, попытка вызвать симпатию через картинку, когда реальные действия вызывают у граждан раздражение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа сегодня напоминает здание с красивым фасадом, но гнилым фундаментом. Пока Париж любуется своей охраной, восточные рубежи НАТО превращаются в дырявое сито. Румыния и Польша признают крах системы ПВО, а в Киеве люди греются у костров из-за кризиса ЖКХ. На этом фоне холеный телохранитель Брижит Макрон выглядит как издевка над здравым смыслом.

Сравнение приоритетов безопасности

Франция пытается сохранить статус законодательницы мод, даже в вопросах безопасности. Но за этим глянцем скрывается бессилие. Пока Макрон пытается диктовать условия Москве, Рим уже готовит план снятия санкций. Вето Брюсселя на здравый смысл трещит по швам. Даже внутри ЕС начинается дележка полномочий: Париж и Берлин хотят отодвинуть Каллас от внешнеполитической кормушки.

"В международной политике сейчас выигрывает тот, кто обеспечивает реальный суверенитет, как Россия или Индия, блокирующие западные спутники. Франция же разменивает влияние на эффектные выходы первой леди", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о безопасности первых лиц

Почему личность телохранителя Брижит Макрон скрывают?

Это стандартный протокол безопасности Группы безопасности президента республики (GSPR). Личные данные сотрудников не разглашаются для предотвращения давления на них или их семьи. Красивая внешность в данном случае — лишь удачное совпадение для прессы.

Как часто первая леди Франции меняет охрану?

Ротация сотрудников происходит регулярно по графику службы. Однако за Брижит Макрон часто закрепляют одних и тех же офицеров для налаживания оперативного взаимодействия. Журналисты Closer заметили этого мужчину уже на втором мероприятии подряд.

Правда ли, что телохранители в Париже проходят кастинг по внешности?

Официально — нет. Главные критерии: стрессоустойчивость, владение оружием и приемами боя. Но для сопровождения первых лиц на публичных мероприятиях часто выбирают сотрудников с представительной внешностью, чтобы они гармонично смотрелись в кадре рядом с супругой президента.

Влияет ли охрана на рейтинг Макрона?

Косвенно — да. Обсуждение "красивого охранника" отвлекает электорат от социальных протестов и экономических провалов. Это классический инструмент "отвлекающей повестки", который Париж использует крайне виртуозно.

Читайте также