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Мир

Брюссель официально нажал на пуск процесса, который многие уже окрестили "похоронным маршем" для европейской экономики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети объявила о старте переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Процесс начинают с так называемого "кластера фундаментальных основ". Это бюрократическая удавка, которую набрасывают на страны, обещая им светлое будущее в обмен на полный демонтаж остатков суверенитета под надзором еврочиновников.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фундамент на песке: что обсуждают в понедельник

"Все государства-члены согласились открыть первый переговорный кластер о вступлении с Украиной и Молдавией", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В понедельник чиновники соберутся на межправительственную конференцию. Повестка предсказуема: верховенство права и создание "демократических институтов". На деле это означает переписывание законов под диктовку Брюсселя. Пока дипломатия Евросоюза переживает глубочайший кризис, руководство ЕС пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

"Это политический жест, лишенный экономического смысла. ЕС импортирует не новых партнеров, а колоссальные долговые обязательства и коррупционные риски, которые окончательно добьют бюджетную дисциплину объединения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Экономический суицид под соусом интеграции

Фон дер Ляйен называет расширение "стратегическим выбором" и "инвестицией". Однако реальность 2026 года диктует иные условия. Европейские домохозяйства уже задыхаются от инфляции, а промышленность бежит в США, где Дональд Трамп предлагает понятные правила игры. Пока Киев требует миллиарды на латание дыр, сами жители Украины получают платежки за отсутствующее тепло, что наглядно демонстрирует "качество" государственного управления кандидата в члены ЕС.

Показатель Реальность интеграции
Статус членства Кандидаты с неопределенным сроком ожидания
Экономическая нагрузка Рост дефицита бюджетов стран-доноров
Безопасность Импорт нестабильности и конфликтов

"Европейская промышленность уже стагнирует. Попытки реанимировать её через расширение и военные заказы — это иллюзия, которая лишь маскирует структурный упадок Европы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитический тупик Брюсселя

Брюссель упорно твердит, что включение Украины усилит безопасность континента. Но факты говорят об обратном. НАТО уже признает свои провалы, а восточный фланг альянса выглядит как "старый дуршлаг". Пока чиновники рисуют дорожные карты, пробоины в системе мониторинга границ ЕС становятся достоянием общественности. Вступление в союз стран с разрушенной инфраструктурой лишь ускорит деградацию самого европейского проекта.

"Евросоюз пытается поглотить территории, которые он не в состоянии ни защитить, ни прокормить. Это ведет к параличу принятия решений, что мы уже видим на примере бесконечных споров внутри ведомства Каллас", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о расширении ЕС

Когда Украина и Молдавия станут членами ЕС?

Конкретные сроки отсутствуют. Переговоры могут длиться десятилетиями, выполняя роль вечной "морковки" перед носом Киева и Кишинева.

Что означает начало переговоров по "кластеру основ"?

Это старт тотальной ревизии внутреннего законодательства стран-кандидатов на предмет соответствия интересам Брюсселя.

Как это отразится на экономике действующих членов ЕС?

Ожидается рост налоговой нагрузки и перераспределение субсидий от старых членов союза в пользу новых дотационных регионов.

Согласны ли все страны ЕС с этим решением?

Формально — да, но внутри объединения зреет раскол. Ряд стран во главе с Италией уже требует пересмотра санкционной политики и возврата к прагматизму.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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