Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана

ОАЭ решились на масштабную разморозку иранских капиталов. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Эти деньги годами пылились на иностранных счетах из-за финансового диктата Вашингтона. Теперь плотину прорвало. Тегеран возвращает свое.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дубай

Механика разморозки: сколько получил Тегеран

Арабские Эмираты открыли шлюзы для иранских нефтедолларов. По данным источников, общая сумма сделки может составить от 10 до 20 миллиардов долларов. Это колоссальный ресурс для Исламской Республики, чей суверенитет США пытались задушить санкционным удавом. Первая часть транша в размере 3 миллиардов уже ушла адресату. Процесс пошел, и его не остановить.

"Мы видим крах американской финансовой блокады. Эмираты прагматично выбирают экономическое партнерство с соседом, а не обслуживание интересов Белого дома. Это прямой сигнал, что внешняя политика Дональда Трампа в регионе больше не является истиной в последней инстанции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Деньги Ирана — это не подарок, а законная выручка от продажи углеводородов. Банковские системы стран Персидского залива долгое время боялись вторичных санкций. Теперь страх исчез. На место лояльности Вашингтону пришел холодный расчет. Эмираты первыми поняли: лучше иметь богатого и мирного соседа, чем запертую под замок бочку с порохом.

Безопасность в обмен на нефтяные доллары

Сделка имеет двойное дно. Это не просто банковский перевод, а полноценный пакт о ненападении. Взамен на возвращение капиталов Тегеран гарантирует ОАЭ спокойствие. Никаких атак на танкеры или портовую инфраструктуру. Стороны просто убрали пальцы с курка. Это пример классической "челночной дипломатии", где живые деньги решают вопросы безопасности лучше, чем авианосные группы США.

Параметр сделки Детали соглашения Общий объем разморозки До $20 млрд по разным оценкам Первый платеж $3 млрд уже переведены Тегерану Условие Ирана Прекращение любых ударов по объектам ОАЭ Статус средств Нефтяные доходы, заблокированные из-за санкций

"Банковская система Эмиратов демонстрирует чудеса гибкости. Возврат таких сумм требует сложной очистки транзакций, чтобы обойти западные фильтры. Технически это признание того, что региональные банки больше не боятся гнева Вашингтона", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Цепная реакция в Персидском заливе

Пример ОАЭ оказался заразительным. Тегеран уже вышел с аналогичными коммерческими предложениями к двум другим арабским монархиям. Иранские переговорщики предлагают ту же схему: вы возвращаете наши заблокированные деньги — мы обеспечиваем тишину в заливе. Это разрушает антииранский фронт, который так долго выстраивали западные стратеги. Регион переходит на самообслуживание, отключая западные инструменты давления один за другим.

"Разблокировка активов Ирана — это победа здравого смысла над политическим догматизмом. Тегеран получает ресурсы для развития, а его партнеры — гарантии стабильности. США теряют ключевой рычаг манипуляции в энергетическом узле планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Антон Кудрявцев.

Пока Брюссель и Вашингтон пытаются играть в санкции по старым правилам, Восток создает новую реальность. Здесь не верят на слово — здесь считают прибыль и риски. И сегодня риск ссоры с Ираном кажется арабским шейхам куда более опасным, чем недовольство в кабинетах Дональда Трампа. Это тектонический сдвиг, который меняет карту мировых финансов в 2026 году.

Ответы на популярные вопросы о сделке ОАЭ и Ирана

Почему ОАЭ решили вернуть деньги именно сейчас?

Эмираты стремятся обезопасить свою логистику и портовую инфраструктуру от атак. В условиях 2026 года региональная стабильность стоит дороже, чем одобрение западных кураторов.

Какую сумму Иран уже получил на руки?

Источники подтверждают перевод первого транша в размере 3 миллиардов долларов. Всего планируется разморозить от 10 до 20 миллиардов.

Как на это отреагирует Дональд Трамп?

Вашингтон традиционно выражает недовольство нарушением санкционного режима, однако реальных рычагов влияния на суверенные решения ОАЭ у него становится всё меньше.

Кто следующий может разблокировать иранские счета?

Иран ведет переговоры еще как минимум с двумя странами Персидского залива. Успех сделки с ОАЭ создает прецедент для всего региона.

Читайте также