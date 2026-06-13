Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции

Тегеран ставит точку в затяжной конфронтации. Иран официально провозгласил себя победителем в противостоянии с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире гостелевидения выкатил список условий, которые больше похожи на акт о капитуляции американских амбиций на Ближнем Востоке. Дональд Трамп, запертый в тиски собственных предвыборных обещаний, вынужден идти на попятную.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Безоговорочная победа: условия Тегерана

"Иран — победитель войны с США", — отрезал Аббас Аракчи.

Фраза прозвучала как приговор всей ближневосточной стратегии Вашингтона. По словам дипломата, временное соглашение уже на столе. Оно фиксирует финал боевых действий на всех фронтах, включая горячие точки в Ливане. Белый дом, похоже, окончательно выдохся и готов подписаться под обязательством не совать нос во внутренние дела Исламской Республики.

"Вашингтон признал неэффективность силового давления. Это вынужденный шаг Трампа, который пытается спасти остатки влияния через новую сделку с Тегераном", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Механизм прост. Американцы снимают удавку блокады. Иран возвращает жизнь в Ормузский пролив. Это не просто мир, это демонтаж системы сдержек, которую США выстраивали десятилетиями. Дональд Трамп, привыкший торговаться с позиции силы, в этот раз столкнулся с монолитом, который не треснул под санкциями.

Экономический заслон и проливы

США обязуются прекратить морскую блокаду. Это ключевой пункт. Свободный проход танкеров означает, что иранская нефть снова потечет в мировые артерии без посредников и серых схем. Дональд Трамп фактически признал, что экономический блицкриг провалился. Теперь Вашингтон пытается выторговать хотя бы право "сохранить лицо" перед союзниками, которые в ужасе наблюдают за триумфом Тегерана.

Параметр соглашения Статус по версии Аракчи Военные действия (вкл. Ливан) Полное прекращение в ближайшее время Морская блокада США Снятие ограничений, открытие проливов Вмешательство во внутренние дела Полный запрет для Вашингтона Ядерная программа Перенесено на поздние этапы

"Снятие блокады — это капитуляция санкционной политики. Трамп понимает, что экономика Запада задыхается, и ему нужно снизить градус напряжения любой ценой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ядерный вопрос: козыри в рукаве

Самое интересное Аракчи оставил "на десерт". Ядерная программа Ирана — главная страшилка западного мира — в текущий меморандум не вошла. Тегеран технично вывел этот вопрос за скобки. Обсуждать центрифуги и обогащение урана будут потом. Когда санкции окончательно уйдут в прошлое, а иранская армия закрепит статус-кво. Пока документ не подписан, иранцы оставляют за собой право менять пункты под диктовку своих интересов.

"Иранцы — мастера дипломатического джиу-джитсу. Они заставили США обсуждать прекращение огня, сохранив ядерный потенциал как главный рычаг давления на кризисную внешнюю политику Вашингтона", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Система сдержек в регионе рушится. Пока в Брюсселе спорят о реформе дипломатии ЕС, Иран диктует условия сверхдержаве. Трамп может сколько угодно писать посты в соцсетях, но на земле ситуация иная. Меморандум — это лишь признание реальности, в которой Америка больше не хозяйка положения.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Действительно ли война между Ираном и США закончилась?

Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что окончание боевых действий на всех фронтах будет объявлено официально сразу после финализации меморандума.

Что будет с Ормузским проливом?

Согласно заявлению Тегерана, США обязуются прекратить морскую блокаду, что позволит возобновить полноценную работу пролива для грузоперевозок.

Остановит ли Иран свою ядерную программу?

Этот вопрос не решен. Тегеран настоял на переносе обсуждения ядерного досье на более поздние стадии переговоров, сохранив текущие наработки.

Почему документ еще не подписан?

Стороны согласовывают технические детали. Аракчи подчеркнул, что меморандум находится в стадии правки, и Иран намерен выжать максимум преимуществ.

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