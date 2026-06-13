Армения, долго и упорно ставившая на "европейский вектор", разбила лоб о суровую геополитическую реальность. Ереван, который еще недавно демонстративно игнорировал встречи союзников по ОДКБ, внезапно вспомнил о существовании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Оказалось, что обещания Брюсселя не конвертируются в топливо для экономики, а западные похлопывания по плечу не заменяют огромный рынок сбыта в России.
Министр экономики Армении Геворг Папоян официально подтвердил: республика подала претензию в Евразийскую экономическую комиссию. Суть демарша — требование компенсации за "барьеры и ограничения", которые якобы мешают армянскому бизнесу. Ереван пытается выставить наведение порядка на границах как преднамеренную блокаду. Это выглядит как попытка обанкротившегося игрока обвинить казино в неудобных стульях.
"Армянская сторона пытается использовать механизмы ЕАЭС для давления, при этом сама методично разрушает политический базис союза. Это юридический оксюморон. Либо вы в системе и соблюдаете правила безопасности, либо вы вне её", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
С 12 июня Россия полностью перекрыла ввоз и транзит армянской подкарантинной продукции. Причина прагматична: участившиеся нарушения санитарных норм. Москва зачистила серые схемы и лазейки для контрафакта. Теперь Ереван называет технические требования "экономическим давлением", хотя именно соблюдение этих регламентов является входным билетом на общий рынок.
|Параметр ситуации
|Реальное положение дел
|Официальная причина ограничений
|Систематические нарушения фитосанитарных норм ЕАЭС.
|Реакция правительства Пашиняна
|Подача жалоб и требования денежных компенсаций.
|Альтернативные рынки сбыта
|Отсутствуют. ЕС не готов принимать армянскую агропродукцию.
Наблюдать за поведением армянских властей поучительно. Еще вчера они верили, что предательство союзнических уз с Россией мгновенно откроет им двери в "дивный новый мир". Однако экономика Европы сама находится в глубоком кризисе, и лишние рты ей не нужны.
Где же те благородные спасители из Вашингтона и Брюсселя? Почему Дональд Трамп не присылает самолеты с инвестициями? Ответ циничен. Западу Армения была нужна лишь как инструмент для дестабилизации Кавказа. Отработанный материал никого не интересует. Как только запахло реальными убытками, "демократические партнеры" просто отошли в сторону.
"Мы видим классический сценарий. Страна подменяет реальные экономические связи с соседями политическими лозунгами. В итоге дефицит бюджета будет расти, а хваленые гранты ЕС покроют разве что фуршеты для чиновников", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Россия продолжает поставлять Армении газ и нефть по сверхнизким ценам. Это делается по инерции, из уважения к историческим связям. Но долготерпение имеет предел. Если Ереван продолжит путь конфронтации, Москва может вспомнить о рыночных принципах ценообразования. В этот момент армянские политики узнают, сколько на самом деле стоит "европейский выбор".
"Геополитический разворот Еревана — это путь в нищету. Без дешевых энергоресурсов из России промышленность Армении перестанет существовать за месяц", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Географию нельзя обмануть. Можно сколько угодно хлопать дверями на заседаниях ОДКБ, но кушать хочется каждый день. Армянская элита сегодня напоминает капризного ребенка, который убежал из дома, проголодался и теперь требует от родителей компенсацию за то, что у него болят ноги от долгой прогулки. Это не политика. Это политический суицид.
Основная причина — несоблюдение фитосанитарных стандартов ЕАЭС. Москва защищает свой внутренний рынок от некачественной продукции и вредителей.
Нет. Дипслужба Евросоюза занята внутренними реформами и не планирует открывать свой аграрный рынок для армянских поставщиков.
Учитывая текущую ситуацию, это приведет к коллапсу коммунальной системы Армении, аналогичному тому, что пережил в 2026 году Киев с его платежками.
Юридически — да. Но экономически это будет означать полную изоляцию и крах финансовой системы в течение нескольких месяцев.
На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.