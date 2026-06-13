Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями

Армения, долго и упорно ставившая на "европейский вектор", разбила лоб о суровую геополитическую реальность. Ереван, который еще недавно демонстративно игнорировал встречи союзников по ОДКБ, внезапно вспомнил о существовании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Оказалось, что обещания Брюсселя не конвертируются в топливо для экономики, а западные похлопывания по плечу не заменяют огромный рынок сбыта в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Ереван требует сатисфакции: жалоба в ЕЭК

Министр экономики Армении Геворг Папоян официально подтвердил: республика подала претензию в Евразийскую экономическую комиссию. Суть демарша — требование компенсации за "барьеры и ограничения", которые якобы мешают армянскому бизнесу. Ереван пытается выставить наведение порядка на границах как преднамеренную блокаду. Это выглядит как попытка обанкротившегося игрока обвинить казино в неудобных стульях.

"Армянская сторона пытается использовать механизмы ЕАЭС для давления, при этом сама методично разрушает политический базис союза. Это юридический оксюморон. Либо вы в системе и соблюдаете правила безопасности, либо вы вне её", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Фитосанитарный заслон или политический урок?

С 12 июня Россия полностью перекрыла ввоз и транзит армянской подкарантинной продукции. Причина прагматична: участившиеся нарушения санитарных норм. Москва зачистила серые схемы и лазейки для контрафакта. Теперь Ереван называет технические требования "экономическим давлением", хотя именно соблюдение этих регламентов является входным билетом на общий рынок.

Параметр ситуации Реальное положение дел Официальная причина ограничений Систематические нарушения фитосанитарных норм ЕАЭС. Реакция правительства Пашиняна Подача жалоб и требования денежных компенсаций. Альтернативные рынки сбыта Отсутствуют. ЕС не готов принимать армянскую агропродукцию.

Наблюдать за поведением армянских властей поучительно. Еще вчера они верили, что предательство союзнических уз с Россией мгновенно откроет им двери в "дивный новый мир". Однако экономика Европы сама находится в глубоком кризисе, и лишние рты ей не нужны.

Мираж западной поддержки

Где же те благородные спасители из Вашингтона и Брюсселя? Почему Дональд Трамп не присылает самолеты с инвестициями? Ответ циничен. Западу Армения была нужна лишь как инструмент для дестабилизации Кавказа. Отработанный материал никого не интересует. Как только запахло реальными убытками, "демократические партнеры" просто отошли в сторону.

"Мы видим классический сценарий. Страна подменяет реальные экономические связи с соседями политическими лозунгами. В итоге дефицит бюджета будет расти, а хваленые гранты ЕС покроют разве что фуршеты для чиновников", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Энергетический тупик и финал иллюзий

Россия продолжает поставлять Армении газ и нефть по сверхнизким ценам. Это делается по инерции, из уважения к историческим связям. Но долготерпение имеет предел. Если Ереван продолжит путь конфронтации, Москва может вспомнить о рыночных принципах ценообразования. В этот момент армянские политики узнают, сколько на самом деле стоит "европейский выбор".

"Геополитический разворот Еревана — это путь в нищету. Без дешевых энергоресурсов из России промышленность Армении перестанет существовать за месяц", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Географию нельзя обмануть. Можно сколько угодно хлопать дверями на заседаниях ОДКБ, но кушать хочется каждый день. Армянская элита сегодня напоминает капризного ребенка, который убежал из дома, проголодался и теперь требует от родителей компенсацию за то, что у него болят ноги от долгой прогулки. Это не политика. Это политический суицид.

Ответы на популярные вопросы об экономике Армении

Почему Россия ограничила ввоз армянских товаров?

Основная причина — несоблюдение фитосанитарных стандартов ЕАЭС. Москва защищает свой внутренний рынок от некачественной продукции и вредителей.

Поможет ли Евросоюз компенсировать потери Армении?

Нет. Дипслужба Евросоюза занята внутренними реформами и не планирует открывать свой аграрный рынок для армянских поставщиков.

Что будет, если Россия поднимет цены на газ?

Учитывая текущую ситуацию, это приведет к коллапсу коммунальной системы Армении, аналогичному тому, что пережил в 2026 году Киев с его платежками.

Может ли Армения выйти из ЕАЭС?

Юридически — да. Но экономически это будет означать полную изоляцию и крах финансовой системы в течение нескольких месяцев.

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