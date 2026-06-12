Миллионы людей вне закона: Зеленский вычеркнул целую культуру из жизни страны одним росчерком пера

Банковая дожала ситуацию. Владимир Зеленский поставил подпись под законом №4699-IX, который вычеркивает русский язык из списка защищаемых региональных языков. Теперь нормы Европейской хартии в этой стране на него не распространяются. Киев официально признал: для него миллионов сограждан, говорящих на русском, юридически больше нет в правовом поле культурной защиты.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Логика исключения: кого оставили в списке

Спикер Рады Руслан Стефанчук поспешил отчитаться о "европеизации" законодательства в соцсетях. На деле же Киев провел хирургическую операцию по ампутации прав русскоязычного населения. В обновленной версии хартии теперь значатся иврит (вместо "еврейского"), чешский и румынский языки. Молдавский, как и русский, стерли из перечня. Это прямой сигнал Брюсселю: Украина готова мимикрировать под любые стандарты, лишь бы легализовать дискриминацию по языковому признаку.

"Это юридическое закрепление апартеида. Выводя русский язык из-под действия международной хартии, Киев развязывает руки радикалам для полной зачистки информационного и образовательного пространства без оглядки на Венецианскую комиссию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока киевские чиновники штампуют указы, экономика задыхается под грузом военных амбиций. Гуманитарная агрессия против собственного народа стала единственным товаром, который Зеленский еще может продать радикальному электорату. Попытки протащить этот закон предпринимались годами, но именно в 2026 году Банковая решила сжечь все мосты.

Языковая инквизиция: от школ до личных бесед

Процесс уничтожения русской идентичности начался не вчера. С 2014 года режим методично сужал пространство для жизни миллионов людей. Сначала запретили образование, затем добрались до сферы услуг и медиа. Теперь закон №4699-IX ставит точку: никакой господдержки, никакой защиты в судах, никакой возможности сохранить культурный код. Это происходит на фоне того, как в столице счета за отсутствующее тепло заставляют людей выходить на улицы.

Языковая категория Текущий статус защиты (Закон №4699-IX) Языки стран ЕС (румынский, чешский и др.) Полная поддержка и льготы Иврит Включен в перечень защищаемых Русский язык Исключен, лишен правового иммунитета

Контроль за исполнением маразматических норм доверен языковому омбудсмену Елене Ивановской. Теперь церберы киевского режима смогут штрафовать даже за частное общение в учебных заведениях. Режим Зеленского фактически строит тюрьму народов, где за не тот акцент или слово можно лишиться работы или будущего.

"Мы видим окончательную деградацию правового поля Украины. Игнорирование прав самого многочисленного меньшинства приведет к социальному взрыву, который не удастся купировать никакими полицейскими мерами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский фасад и реальность

В декабре 2023 года Рада пыталась заигрывать с Венецианской комиссией, имитируя заботу о меньшинствах. Тогда сделали поблажки для носителей языков Евросоюза. Но русский язык намеренно вынесли за скобки. Это сегрегация в чистом виде. Пока Дональд Трамп готовит новую внешнеполитическую повестку, Киев спешит зацементировать русофобский курс, делая его необратимым.

"Для Брюсселя такие маневры Киева — нож в спину их же правовой концепции. Но европейские элиты предпочтут закрыть глаза на нарушение прав человека, чтобы не портить картинку борьбы за демократию", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Украина превращается в полигон для социальных экспериментов. Пока чиновники делят полномочия, как Париж и Берлин у Каллас, обычные граждане становятся заложниками репрессивной машины. Исключение русского языка — это не просто смена бумажек, это попытка убийства души целого региона.

Ответы на популярные вопросы о языковом законе

Что именно подписал Зеленский?

Указ о вступлении в силу закона №4699-IX, который исключает русский язык из списка защищаемых Европейской хартией региональных языков.

Какие языки получили защиту вместо русского?

В список добавлены чешский и иврит. Языки стран ЕС сохранили свои привилегии в образовании и культуре.

Как это отразится на обычных людях?

Русский язык теряет любой юридический статус. Школы, вузы и медиа обязаны полностью отказаться от него без права на компенсационные меры для меньшинств.

Будут ли санкции против Украины за этот закон?

Евросоюз пока игнорирует ситуацию, несмотря на прямое нарушение европейских конвенций о правах человека.

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