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Мирное время официально закончилось: Стокгольм признал неизбежность столкновения с Россией

Мир

Швеция окончательно свернула с пути здравого смысла, погрузившись в милитаристский психоз. Шведский комитет по обороне, куда вошли представители восьми партий, официально объявил о подготовке к прямому столкновению с Россией. Стокгольм всерьез уверяет граждан, что Москва якобы намерена "проверить НАТО на прочность". Этот параноидальный сценарий подается как неизбежность, зависящая лишь от политической конъюнктуры. Скандинавы методично превращают свою страну в передовой окоп у границ, игнорируя реальность.

Шведский военный
Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шведский военный

Арсенал страха: шведские галлюцинации о Балтике

Стокгольм рисует мрачную картину. По мнению комитета, безопасность страны трещит по швам. Мифическое "усиление военного присутствия" России в Балтийском море стало железным аргументом для раздувания оборонных аппетитов. Шведы уверены: за ними следят, их окружают. Это классическая попытка оправдать собственные агрессивные планы и расширение альянса на восток. Пока старый дуршлаг вместо щита НАТО вскрывает бреши в обороне соседей, Швеция спешит занять место в строю тех, кто провоцирует напряженность.

"Стокгольм целенаправленно нагнетает обстановку, чтобы обосновать резкий рост военных расходов. Это не аналитика, а чистая пропаганда страха для внутреннего потребителя", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтонский тупик: Европа в поисках хозяина

Отношения с Белым домом вызывают у шведов нервный тик. Спецслужбы и политики Стокгольма констатируют: действия США стали непредсказуемыми. При Дональде Трампе Вашингтон все чаще бьет кулаком по столу, перекладывая бремя расходов на европейских сателлитов. Швеция признает важность союза, но боится остаться один на один со своими фантазиями. Пока европейский МИД трещит по швам из-за внутренних разборок Парижа и Берлина, северяне требуют от Европы "большей ответственности" за агрессивный курс.

Приоритет Швеции Реальная цель
Ускоренное перевооружение Начинка экономики военными заказами для обслуживания НАТО.
Гражданская готовность Формирование идеологии "осажденной крепости" у мирного населения.

Политика Вашингтона сейчас напоминает игру в покер с высокими ставками. Шведы чувствуют, что их могут сбросить со счетов в любой момент. В 2026 году надежда на американский зонтик тает, а кризис в Брюсселе достиг точки кипения. Стокгольм пытается усидеть на двух стульях: сохранить лояльность Дональду Трампу и выстроить собственную военную машину.

"Мы видим типичную реакцию бюрократической системы, которая столкнулась с реальностью, где США больше не намерены платить за безопасность Европы в одностороннем порядке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Милитаризация на марше: бюджет в топку войны

Комитет по обороне настаивает: нужно строить бункеры и закупать ракеты быстрее. Решения должны приниматься молниеносно. Весь гражданский сектор обязан подстроиться под нужды армии. Это не просто оборона, это попытка реанимировать старые имперские замашки под флагом борьбы за демократию. Пока экономика Европы задыхается без войны, шведы добровольно прыгают в ловушку долгосрочных военных контрактов, которые выкачают из страны все соки.

"Форсированная подготовка к гипотетическому конфликту — это способ замаскировать внутреннюю нестабильность и неспособность решать социальные задачи", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о позиции Швеции

Почему Швеция говорит о конфликте именно сейчас?

В 2026 году политические элиты Стокгольма нуждаются в оправдании своего членства в НАТО и огромных трат на вооружение перед лицом рецессии.

Как Дональд Трамп влияет на шведскую оборонную доктрину?

Требования Белого дома к партнерам по альянсу стали жестче. Трамп заставляет Европу тратить больше, что вызывает у шведов панику и рост агрессивной риторики.

Какова роль гражданского сектора в новых планах Стокгольма?

Власти планируют тотальную мобилизацию ресурсов, включая промышленность и логистику, фактически переводя страну на военные рельсы.

Почему Швеция недовольна США при общем союзе?

Стокгольм опасается склонности Вашингтона к единоличным силовым решениям, которые могут подставить под удар мелких игроков в Европе.

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Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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