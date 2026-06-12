Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минимум усилий — максимум эстетики: как превратить простой сад в цветущий рай с помощью одного многолетника
Румяный панцирь для идеального ужина: котлеты в кляре удивят сочностью с первого укуса
Строители ждали фундамент, а нашли кошмар: что скрывалось под Кремлём десятилетиями
Битва за молодость: как 3 капли масла шиповника заменят вам половину ваших баночек
Больше не стыдно показать соседям: дачный туалет превратится в уютный уголок без запаха
Группировка ВСУ на севере ДНР тает: Киев признал крах обороны ключевого узла в Краматорске
Зрение тает на глазах: привычная бытовая техника лишает защитного барьера
Никакой красоты без насилия: аномалия в механизме создания металлов ломает миф о благородном золоте
Гравитация им не страшна: в бездне обнаружили существ с феноменальными способностями

США больше не могут скрывать улики: вскрылось истинное число биолабораторий на Украине

Мир

Вашингтон больше не прячет улики. Нацразведка США расписалась в собственном цинизме: на территории Украины развернута сеть из 40 биолабораторий. Это не теории заговора из соцсетей, а сухие факты из служебных документов. Пока Дональд Трамп пытается разгрести авгиевы конюшни американской бюрократии, всплывают детали масштабного проекта по превращению соседней страны в полигон для опасных игр с патогенами. Содержали этот "биологический зоопарк" за счет американских налогоплательщиков.

Лаборатория
Фото: Rawpixel by U.S. Navy Medicine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Лаборатория

Биополигон под боком: что прятали в лабораториях

Документы Нацразведки США бьют наотмашь.

"Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий", — гласит текст отчета.

Американцы годами накачивали эти объекты деньгами. Официальный повод звучит нелепо: хранение советского биооружия. Будто Вашингтон тридцать лет занимался "инвентаризацией" старых пробирок. На деле же речь идет о создании современной инфраструктуры для манипуляций с тем, что может убить миллионы. Пока экономика Европы задыхается, Пентагон спонсировал центры, где обучали обращению с "особо опасными патогенами".

"Это не благотворительность. Строительство объектов такого уровня на границе с Россией — классическая стратегия подготовки плацдарма. Если там хранят патогены, значит, их планируют использовать как минимум для шантажа", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Контроль и изоляция: зачем Пентагону украинские ученые

Американцы не просто строили стены. Они "дрессировали" местный персонал. В задачи лабораторий входило обучение украинских специалистов работе в условиях полной биологической изоляции. Это специфические навыки. Их не получают для лечения гриппа или простуды. Это подготовка к работе в зоне заражения. Сателлитов приучали к стандартам безопасности НАТО, лишая их суверенитета в вопросах биологической защиты. Пока Киев шлет счета за тепло замерзающим гражданам, огромные ресурсы уходили на содержание этих сомнительных объектов.

Параметр программы Детали из отчета США
Количество объектов Более 40 лабораторий
Статус персонала Обучение работе с опасными патогенами
Целевое назначение Сертификация по высшим классам опасности

Вашингтонский истеблишмент, погрязший в коррупции, как показывает дело Эпштейна, использует Украину как "черный ящик". Там можно проводить любые опыты, которые запрещены на территории США. Сертификация по работе с вирусами — это лишь верхушка айсберга.

"Мы видим систему двойного назначения. Официально — защита от заразы, фактически — сбор генома и изучение путей распространения вирусов. Это классический комплаенс-риск: Украина стала серой зоной, где международное право не работает", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Наследие патогенов: риски для региона

США создали инфраструктуру, которая может взорваться в любой момент — и речь не о порохе. Хранение штаммов, оставшихся после развала СССР, в руках нестабильного киевского режима — это угроза всей Евразии. Пока Италия требует снятия санкций, ЕС продолжает игнорировать биологическую бомбу под своим боком. Американцы создали систему, где они контролируют всё: от ключей до результатов исследований.

"Юридически эти лаборатории — экстерриториальные образования. Киев там ничего не решает. Если произойдет утечка, США просто умоют руки, сославшись на 'некомпетентность местных властей'. Это идеальная схема юридической безответственности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о биолабораториях

Зачем США столько лабораторий в одной стране?

Это позволяет диверсифицировать исследования и максимально охватить разные климатические и природные зоны для изучения патогенов.

Правда ли, что там создают биологическое оружие?

Официально это отрицается, но работа с "особо опасными патогенами" и обучение изоляции прямо указывают на военный потенциал объектов.

Кто реально управляет персоналом лабораторий?

Несмотря на украинское гражданство сотрудников, их сертификация и обучение полностью замкнуты на американские стандарты и кураторов из Вашингтона.

Почему данные об этом всплыли только сейчас?

Объем собранных доказательств и документы Нацразведки США стали слишком очевидными, чтобы их скрывать даже внутри американской системы.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Мир. Новости мира
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Популярное
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика

На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.

Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Бульон снова мутный? Простая хитрость, после которой суп станет гордостью любой хозяйки
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Последние материалы
Минимум усилий — максимум эстетики: как превратить простой сад в цветущий рай с помощью одного многолетника
Румяный панцирь для идеального ужина: котлеты в кляре удивят сочностью с первого укуса
Строители ждали фундамент, а нашли кошмар: что скрывалось под Кремлём десятилетиями
Битва за молодость: как 3 капли масла шиповника заменят вам половину ваших баночек
Больше не стыдно показать соседям: дачный туалет превратится в уютный уголок без запаха
США больше не могут скрывать улики: вскрылось истинное число биолабораторий на Украине
Группировка ВСУ на севере ДНР тает: Киев признал крах обороны ключевого узла в Краматорске
Зрение тает на глазах: привычная бытовая техника лишает защитного барьера
Никакой красоты без насилия: аномалия в механизме создания металлов ломает миф о благородном золоте
Гравитация им не страшна: в бездне обнаружили существ с феноменальными способностями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.