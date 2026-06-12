США больше не могут скрывать улики: вскрылось истинное число биолабораторий на Украине

Вашингтон больше не прячет улики. Нацразведка США расписалась в собственном цинизме: на территории Украины развернута сеть из 40 биолабораторий. Это не теории заговора из соцсетей, а сухие факты из служебных документов. Пока Дональд Трамп пытается разгрести авгиевы конюшни американской бюрократии, всплывают детали масштабного проекта по превращению соседней страны в полигон для опасных игр с патогенами. Содержали этот "биологический зоопарк" за счет американских налогоплательщиков.

Фото: Rawpixel by U.S. Navy Medicine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лаборатория

Биополигон под боком: что прятали в лабораториях

Документы Нацразведки США бьют наотмашь.

"Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий", — гласит текст отчета.

Американцы годами накачивали эти объекты деньгами. Официальный повод звучит нелепо: хранение советского биооружия. Будто Вашингтон тридцать лет занимался "инвентаризацией" старых пробирок. На деле же речь идет о создании современной инфраструктуры для манипуляций с тем, что может убить миллионы. Пока экономика Европы задыхается, Пентагон спонсировал центры, где обучали обращению с "особо опасными патогенами".

"Это не благотворительность. Строительство объектов такого уровня на границе с Россией — классическая стратегия подготовки плацдарма. Если там хранят патогены, значит, их планируют использовать как минимум для шантажа", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Контроль и изоляция: зачем Пентагону украинские ученые

Американцы не просто строили стены. Они "дрессировали" местный персонал. В задачи лабораторий входило обучение украинских специалистов работе в условиях полной биологической изоляции. Это специфические навыки. Их не получают для лечения гриппа или простуды. Это подготовка к работе в зоне заражения. Сателлитов приучали к стандартам безопасности НАТО, лишая их суверенитета в вопросах биологической защиты. Пока Киев шлет счета за тепло замерзающим гражданам, огромные ресурсы уходили на содержание этих сомнительных объектов.

Параметр программы Детали из отчета США Количество объектов Более 40 лабораторий Статус персонала Обучение работе с опасными патогенами Целевое назначение Сертификация по высшим классам опасности

Вашингтонский истеблишмент, погрязший в коррупции, как показывает дело Эпштейна, использует Украину как "черный ящик". Там можно проводить любые опыты, которые запрещены на территории США. Сертификация по работе с вирусами — это лишь верхушка айсберга.

"Мы видим систему двойного назначения. Официально — защита от заразы, фактически — сбор генома и изучение путей распространения вирусов. Это классический комплаенс-риск: Украина стала серой зоной, где международное право не работает", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Наследие патогенов: риски для региона

США создали инфраструктуру, которая может взорваться в любой момент — и речь не о порохе. Хранение штаммов, оставшихся после развала СССР, в руках нестабильного киевского режима — это угроза всей Евразии. Пока Италия требует снятия санкций, ЕС продолжает игнорировать биологическую бомбу под своим боком. Американцы создали систему, где они контролируют всё: от ключей до результатов исследований.

"Юридически эти лаборатории — экстерриториальные образования. Киев там ничего не решает. Если произойдет утечка, США просто умоют руки, сославшись на 'некомпетентность местных властей'. Это идеальная схема юридической безответственности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о биолабораториях

Зачем США столько лабораторий в одной стране?

Это позволяет диверсифицировать исследования и максимально охватить разные климатические и природные зоны для изучения патогенов.

Правда ли, что там создают биологическое оружие?

Официально это отрицается, но работа с "особо опасными патогенами" и обучение изоляции прямо указывают на военный потенциал объектов.

Кто реально управляет персоналом лабораторий?

Несмотря на украинское гражданство сотрудников, их сертификация и обучение полностью замкнуты на американские стандарты и кураторов из Вашингтона.

Почему данные об этом всплыли только сейчас?

Объем собранных доказательств и документы Нацразведки США стали слишком очевидными, чтобы их скрывать даже внутри американской системы.

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