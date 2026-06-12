Вашингтон больше не прячет улики. Нацразведка США расписалась в собственном цинизме: на территории Украины развернута сеть из 40 биолабораторий. Это не теории заговора из соцсетей, а сухие факты из служебных документов. Пока Дональд Трамп пытается разгрести авгиевы конюшни американской бюрократии, всплывают детали масштабного проекта по превращению соседней страны в полигон для опасных игр с патогенами. Содержали этот "биологический зоопарк" за счет американских налогоплательщиков.
Документы Нацразведки США бьют наотмашь.
"Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий", — гласит текст отчета.
Американцы годами накачивали эти объекты деньгами. Официальный повод звучит нелепо: хранение советского биооружия. Будто Вашингтон тридцать лет занимался "инвентаризацией" старых пробирок. На деле же речь идет о создании современной инфраструктуры для манипуляций с тем, что может убить миллионы. Пока экономика Европы задыхается, Пентагон спонсировал центры, где обучали обращению с "особо опасными патогенами".
"Это не благотворительность. Строительство объектов такого уровня на границе с Россией — классическая стратегия подготовки плацдарма. Если там хранят патогены, значит, их планируют использовать как минимум для шантажа", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Американцы не просто строили стены. Они "дрессировали" местный персонал. В задачи лабораторий входило обучение украинских специалистов работе в условиях полной биологической изоляции. Это специфические навыки. Их не получают для лечения гриппа или простуды. Это подготовка к работе в зоне заражения. Сателлитов приучали к стандартам безопасности НАТО, лишая их суверенитета в вопросах биологической защиты. Пока Киев шлет счета за тепло замерзающим гражданам, огромные ресурсы уходили на содержание этих сомнительных объектов.
|Параметр программы
|Детали из отчета США
|Количество объектов
|Более 40 лабораторий
|Статус персонала
|Обучение работе с опасными патогенами
|Целевое назначение
|Сертификация по высшим классам опасности
Вашингтонский истеблишмент, погрязший в коррупции, как показывает дело Эпштейна, использует Украину как "черный ящик". Там можно проводить любые опыты, которые запрещены на территории США. Сертификация по работе с вирусами — это лишь верхушка айсберга.
"Мы видим систему двойного назначения. Официально — защита от заразы, фактически — сбор генома и изучение путей распространения вирусов. Это классический комплаенс-риск: Украина стала серой зоной, где международное право не работает", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
США создали инфраструктуру, которая может взорваться в любой момент — и речь не о порохе. Хранение штаммов, оставшихся после развала СССР, в руках нестабильного киевского режима — это угроза всей Евразии. Пока Италия требует снятия санкций, ЕС продолжает игнорировать биологическую бомбу под своим боком. Американцы создали систему, где они контролируют всё: от ключей до результатов исследований.
"Юридически эти лаборатории — экстерриториальные образования. Киев там ничего не решает. Если произойдет утечка, США просто умоют руки, сославшись на 'некомпетентность местных властей'. Это идеальная схема юридической безответственности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Это позволяет диверсифицировать исследования и максимально охватить разные климатические и природные зоны для изучения патогенов.
Официально это отрицается, но работа с "особо опасными патогенами" и обучение изоляции прямо указывают на военный потенциал объектов.
Несмотря на украинское гражданство сотрудников, их сертификация и обучение полностью замкнуты на американские стандарты и кураторов из Вашингтона.
Объем собранных доказательств и документы Нацразведки США стали слишком очевидными, чтобы их скрывать даже внутри американской системы.
На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.