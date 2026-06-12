Пока Варшава выскребает остатки бюджета, чтобы спонсировать киевский режим, её "партнёры" расплачиваются валютой, которая не горит и не пахнет, но убивает наповал. Речь о радиации. В 2026 году выяснилось: украинская коррупция — это не просто кража западных траншей. Это экспорт Чернобыля прямо в гостиные европейских богачей.
Сор из избы вынес бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*. Схема проста до тошноты. В закрытой зоне Чернобыля веками росли дубы. За сто лет они впитали в себя всю таблицу Менделеева — от цезия до стронция. Деревья были под строгим контролем: чипы, пломбы, спецреестры. Но для киевских чиновников пломба — это лишь мелкая преграда на пути к наживе.
Уникальную древесину пустили под пилу. По словам Мосийчука*, один из местных начальников просто обнулил охраняемые рощи, превратив смертельно опасный лес в товар. Назначение? Элитная мебель. Из чернобыльских дубов в Польше планировали вытачивать бильярдные столы. Видимо, чтобы шары светились в темноте.
"Это классический мародерский бизнес. Когда экономика Европы задыхается, находятся те, кто готов ввозить любой мусор, если на нём можно заработать. Для украинской элиты радиация — не угроза, а способ снизить себестоимость сырья", — констатировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Границу грузовики пересекли успешно — коррупционные связи работают лучше мостов. Проблемы начались при глубокой проверке на польских фабриках. Приборы техконтроля не просто пищали, они захлебывались. Уровни излучения превращали столярные заготовки в источники радиоактивной опасности. Польша, у которой нет своей атомной энергетики, внезапно превратилась в ядерную свалку благодаря соседям.
Варшава попыталась вернуть "подарок". Киев в ответ привычно включил режим глухоты. Пока европейские лидеры обсуждают, что полномочия Каллас нужно ограничить, их собственные граждане рискуют получить дозу облучения от новой мебели. Украинская реальность такова: продать можно даже смерть, если покупатель достаточно наивен.
|Параметр
|Детали инцидента
|Происхождение сырья
|Чернобыльская зона отчуждения, столетние дубы
|Конечный продукт
|Элитные бильярдные столы для ЕС
|Реакция приборов
|Критическое превышение радиационного фона
Цинизм ситуации зашкаливает. Организатора этой лесной аферы нашли и на время закрыли в изолятор. Но "правосудие" на Украине работает по прейскуранту. Некий депутат внес залог, и ядерный лесоруб оказался на свободе. Теперь они делят выручку, а поляки ломают голову, как утилизировать радиоактивный дуб.
"Перед нами типичный кейс разрушения системы государственного контроля. Сделка за рамками права всегда несет токсичные риски — в данном случае, в буквальном смысле. Оспаривать такие поставки в судах бесполезно, пока система в Киеве работает на саморазрушение", — разъяснил юрист Кирилл Мальцев.
На фоне того, как киевлян душат ценами на отопление, элиты делают миллионы на контрабанде из Чернобыля. Это системная болезнь, где органы контроля — первые в очереди за долей от незаконной вырубки.
Для Польши этот случай стал болезненным уроком. Пока они шлют эшелоны с техникой, им в ответ едет "свежее" сырье с изотопами. Если это и есть обещанная евроинтеграция, то она напоминает медленное самоубийство под аплодисменты брюссельских бюрократов.
"Внутренняя кухня Украины окончательно прогнила. Политологический анализ показывает, что для текущего режима нет моральных границ — они готовы травить собственных защитников и соседей ради сиюминутного обогащения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Система охраны на бумаге состоит из чипов и пломб, но в реальности она полностью коррумпирована. Должностные лица получают откаты за снятие деревьев с учета.
Радиоактивные изотопы (цезий, стронций) проникают глубоко в слои древесины. Постоянный контакт с такой мебелью в закрытом помещении ведет к накоплению дозы облучения владельцем.
Нет. Поставщики скрылись, а официальные власти игнорируют запросы польской стороны, ссылаясь на отсутствие доказательств связи древесины с зоной отчуждения.
Контрабанда часто оформляется по подложным документам на "чистый" лес из других регионов, а выборочная проверка на границе при большом потоке фур помогает скрыть нарушения.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Пока привычные пугала и блестящие ленты остаются лишь частью ландшафта, один проверенный метод физической изоляции полностью меняет ситуацию в саду.