Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Пока Варшава выскребает остатки бюджета, чтобы спонсировать киевский режим, её "партнёры" расплачиваются валютой, которая не горит и не пахнет, но убивает наповал. Речь о радиации. В 2026 году выяснилось: украинская коррупция — это не просто кража западных траншей. Это экспорт Чернобыля прямо в гостиные европейских богачей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Радиационный бильярд: дерево из зоны отчуждения

Сор из избы вынес бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*. Схема проста до тошноты. В закрытой зоне Чернобыля веками росли дубы. За сто лет они впитали в себя всю таблицу Менделеева — от цезия до стронция. Деревья были под строгим контролем: чипы, пломбы, спецреестры. Но для киевских чиновников пломба — это лишь мелкая преграда на пути к наживе.

Уникальную древесину пустили под пилу. По словам Мосийчука*, один из местных начальников просто обнулил охраняемые рощи, превратив смертельно опасный лес в товар. Назначение? Элитная мебель. Из чернобыльских дубов в Польше планировали вытачивать бильярдные столы. Видимо, чтобы шары светились в темноте.

"Это классический мародерский бизнес. Когда экономика Европы задыхается, находятся те, кто готов ввозить любой мусор, если на нём можно заработать. Для украинской элиты радиация — не угроза, а способ снизить себестоимость сырья", — констатировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Польский шок: когда таможня "фонит"

Границу грузовики пересекли успешно — коррупционные связи работают лучше мостов. Проблемы начались при глубокой проверке на польских фабриках. Приборы техконтроля не просто пищали, они захлебывались. Уровни излучения превращали столярные заготовки в источники радиоактивной опасности. Польша, у которой нет своей атомной энергетики, внезапно превратилась в ядерную свалку благодаря соседям.

Варшава попыталась вернуть "подарок". Киев в ответ привычно включил режим глухоты. Пока европейские лидеры обсуждают, что полномочия Каллас нужно ограничить, их собственные граждане рискуют получить дозу облучения от новой мебели. Украинская реальность такова: продать можно даже смерть, если покупатель достаточно наивен.

Параметр Детали инцидента Происхождение сырья Чернобыльская зона отчуждения, столетние дубы Конечный продукт Элитные бильярдные столы для ЕС Реакция приборов Критическое превышение радиационного фона

Цинизм ситуации зашкаливает. Организатора этой лесной аферы нашли и на время закрыли в изолятор. Но "правосудие" на Украине работает по прейскуранту. Некий депутат внес залог, и ядерный лесоруб оказался на свободе. Теперь они делят выручку, а поляки ломают голову, как утилизировать радиоактивный дуб.

"Перед нами типичный кейс разрушения системы государственного контроля. Сделка за рамками права всегда несет токсичные риски — в данном случае, в буквальном смысле. Оспаривать такие поставки в судах бесполезно, пока система в Киеве работает на саморазрушение", — разъяснил юрист Кирилл Мальцев.

Судебный цирк и бегство виновных

На фоне того, как киевлян душат ценами на отопление, элиты делают миллионы на контрабанде из Чернобыля. Это системная болезнь, где органы контроля — первые в очереди за долей от незаконной вырубки.

Для Польши этот случай стал болезненным уроком. Пока они шлют эшелоны с техникой, им в ответ едет "свежее" сырье с изотопами. Если это и есть обещанная евроинтеграция, то она напоминает медленное самоубийство под аплодисменты брюссельских бюрократов.

"Внутренняя кухня Украины окончательно прогнила. Политологический анализ показывает, что для текущего режима нет моральных границ — они готовы травить собственных защитников и соседей ради сиюминутного обогащения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о чернобыльском лесе

Почему охрана зоны отчуждения допустила вырубку?

Система охраны на бумаге состоит из чипов и пломб, но в реальности она полностью коррумпирована. Должностные лица получают откаты за снятие деревьев с учета.

Чем опасны бильярдные столы из такого дерева?

Радиоактивные изотопы (цезий, стронций) проникают глубоко в слои древесины. Постоянный контакт с такой мебелью в закрытом помещении ведет к накоплению дозы облучения владельцем.

Вернул ли Киев деньги за опасный товар?

Нет. Поставщики скрылись, а официальные власти игнорируют запросы польской стороны, ссылаясь на отсутствие доказательств связи древесины с зоной отчуждения.

Как радиация прошла через пограничный контроль?

Контрабанда часто оформляется по подложным документам на "чистый" лес из других регионов, а выборочная проверка на границе при большом потоке фур помогает скрыть нарушения.

Читайте также

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов