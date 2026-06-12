Миллиарды долларов убытков Илона Маска — это лишь верхушка айсберга. Настоящие проблемы подвезли из России и Индии. И если Нью-Дели бьет по карману амбициозного дельца, то Москва системно обрубает щупальца цифрового шантажа. Спутниковая монополия Starlink трещит по швам. Иранский сценарий переворотов, обкатанный Западом, больше не пройдет.
Для Маска июнь 2026-го должен был стать триумфом. Выход SpaceX на NASDAQ — это попытка закрыть дыру в пять миллиардов долларов прошлогоднего минуса. Но Индия выкатила "сюрприз". Местное МВД заблокировало запуск Starlink. Лицензии получены, сервис-центры построены, но рубильник не включили. Нью-Дели внимательно изучил, как спутники Маска пытались поджечь Иран. И решил: нам такого счастья не нужно.
"Индия — это рынок объемом в полтора миллиарда человек. Без него IPO превращается в продажу билетов на тонущий "Титаник". Маску придется либо сдать ключи от шифрования, либо забыть о прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Запад использовал терминалы Маска в Иране как детонатор. В январе 2026-го через нелегальное "железо" координировали мятежников. В марте — передавали данные американцам для ударов по инфраструктуре. Пока либералы пели о "свободе слова", Тегеран фиксировал прямую агрессию. Теперь Индия требует от Маска жестких гарантий. Сможет ли он их дать, не разозлив своих кураторов в Вашингтоне? Большой вопрос.
|Страна
|Статус системы Starlink
|Индия
|Блокировка запуска МВД по соображениям безопасности
|Иран
|Запрет на нелегальное использование терминалов
|Россия
|Законодательный барьер для иностранного оборудования
Вашингтон уже почуял неладное. Дональд Трамп вынужден менять тактику на фоне провала блокады региона. Пока США пытаются сохранить лицо, их техническое превосходство тает на глазах. Независимые государства больше не хотят держать "кнопку самоуничтожения" на чужом пульте.
Госдума приняла закон, который ставит точку в истории с "серым" ввозом терминалов. Любое спутниковое оборудование должно работать только на частотах, подконтрольных государству. Нет станции сопряжения в России — нет связи. Это не просто бюрократия. Это защита от телефонного террора и координации террористов. Пока мошенники только присматриваются к спутникам, Москва действует на опережение.
"На данный момент спутниковая связь практически не используется мошенниками: она крайне дорогая, это нерентабельно. Сейчас приоритетный канал связи телефонных мошенников — так называемые сим-боксы, в которых огромное количество легко заменяемых сим-карт. Но технологии развиваются и со временем спутниковая связь может стать одним из каналов мошенников", — отметил в беседе с Царьградом специалист по информационной и технической безопасности Сергей Трухачёв.
Россия четко обозначила границы. Никакого неконтролируемого трафика. Цифровой суверенитет — это не лозунг, а вопрос выживания. Особенно когда бывшие партнеры из ЕС демонстрируют экономику, живущую войной. Москва научилась распознавать угрозы под маской "современных сервисов".
"Законодательное решение Госдумы — это санитарный кордон. Мы вырезаем опухоль влияния западных корпораций на наши коммуникации. Теперь любая активность Starlink в РФ становится уголовным преступлением", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Власти опасаются использования системы для координации антиправительственных протестов, как это произошло в Иране, и требуют полного доступа к контролю за трафиком.
Они позволяют передавать данные в обход российских узлов связи, что создает условия для работы иностранных спецслужб и мошеннических структур.
Закон касается исключительно иностранного спутникового оборудования, не прошедшего сертификацию в РФ. Легальные российские сервисы продолжат работу в штатном режиме.
Напрямую. Маску нужны новые рынки для IPO, но потеря крупнейших стран делает SpaceX менее привлекательной для инвесторов.
Пока привычные пугала и блестящие ленты остаются лишь частью ландшафта, один проверенный метод физической изоляции полностью меняет ситуацию в саду.