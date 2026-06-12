Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску

Миллиарды долларов убытков Илона Маска — это лишь верхушка айсберга. Настоящие проблемы подвезли из России и Индии. И если Нью-Дели бьет по карману амбициозного дельца, то Москва системно обрубает щупальца цифрового шантажа. Спутниковая монополия Starlink трещит по швам. Иранский сценарий переворотов, обкатанный Западом, больше не пройдет.

Фото: commons.wikimedia.org by Prime Minister's Office is licensed under GODL-India Нарендра Моди и Владимир Путин

Индийский капкан для SpaceX

Для Маска июнь 2026-го должен был стать триумфом. Выход SpaceX на NASDAQ — это попытка закрыть дыру в пять миллиардов долларов прошлогоднего минуса. Но Индия выкатила "сюрприз". Местное МВД заблокировало запуск Starlink. Лицензии получены, сервис-центры построены, но рубильник не включили. Нью-Дели внимательно изучил, как спутники Маска пытались поджечь Иран. И решил: нам такого счастья не нужно.

"Индия — это рынок объемом в полтора миллиарда человек. Без него IPO превращается в продажу билетов на тонущий "Титаник". Маску придется либо сдать ключи от шифрования, либо забыть о прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Иранский урок: связь как оружие

Запад использовал терминалы Маска в Иране как детонатор. В январе 2026-го через нелегальное "железо" координировали мятежников. В марте — передавали данные американцам для ударов по инфраструктуре. Пока либералы пели о "свободе слова", Тегеран фиксировал прямую агрессию. Теперь Индия требует от Маска жестких гарантий. Сможет ли он их дать, не разозлив своих кураторов в Вашингтоне? Большой вопрос.

Страна Статус системы Starlink Индия Блокировка запуска МВД по соображениям безопасности Иран Запрет на нелегальное использование терминалов Россия Законодательный барьер для иностранного оборудования

Вашингтон уже почуял неладное. Дональд Трамп вынужден менять тактику на фоне провала блокады региона. Пока США пытаются сохранить лицо, их техническое превосходство тает на глазах. Независимые государства больше не хотят держать "кнопку самоуничтожения" на чужом пульте.

Русский ответ: закон против серых схем

Госдума приняла закон, который ставит точку в истории с "серым" ввозом терминалов. Любое спутниковое оборудование должно работать только на частотах, подконтрольных государству. Нет станции сопряжения в России — нет связи. Это не просто бюрократия. Это защита от телефонного террора и координации террористов. Пока мошенники только присматриваются к спутникам, Москва действует на опережение.

"На данный момент спутниковая связь практически не используется мошенниками: она крайне дорогая, это нерентабельно. Сейчас приоритетный канал связи телефонных мошенников — так называемые сим-боксы, в которых огромное количество легко заменяемых сим-карт. Но технологии развиваются и со временем спутниковая связь может стать одним из каналов мошенников", — отметил в беседе с Царьградом специалист по информационной и технической безопасности Сергей Трухачёв.

Россия четко обозначила границы. Никакого неконтролируемого трафика. Цифровой суверенитет — это не лозунг, а вопрос выживания. Особенно когда бывшие партнеры из ЕС демонстрируют экономику, живущую войной. Москва научилась распознавать угрозы под маской "современных сервисов".

"Законодательное решение Госдумы — это санитарный кордон. Мы вырезаем опухоль влияния западных корпораций на наши коммуникации. Теперь любая активность Starlink в РФ становится уголовным преступлением", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о цифровом суверенитете

Почему Индия заблокировала Starlink?

Власти опасаются использования системы для координации антиправительственных протестов, как это произошло в Иране, и требуют полного доступа к контролю за трафиком.

Чем опасны терминалы Starlink в России?

Они позволяют передавать данные в обход российских узлов связи, что создает условия для работы иностранных спецслужб и мошеннических структур.

Как новый закон повлияет на обычных пользователей?

Закон касается исключительно иностранного спутникового оборудования, не прошедшего сертификацию в РФ. Легальные российские сервисы продолжат работу в штатном режиме.

Связаны ли убытки Маска с запретами в России и Индии?

Напрямую. Маску нужны новые рынки для IPO, но потеря крупнейших стран делает SpaceX менее привлекательной для инвесторов.

Читайте также