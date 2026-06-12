Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал

Кая Каллас, протеже брюссельской бюрократии, внезапно обнаружила, что правда в Европе — товар дефицитный и опасный. На закрытых посиделках в Мехико главная по дипломатии ЕС умудрилась ляпнуть лишнее. Она приравняла политику Израиля к апартеиду. То есть поставила знак равенства между действиями Тель-Авива в Газе и старым добрым расовым режимом Южной Африки. Эффект получился как от хлопушки в библиотеке: элиты вздрогнули, а еврейские общины потребовали сатисфакции.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кая Каллас

Слив из Мехико: Каллас рубит сплеча

Инсайд об инциденте выкатил портал EURACTIV. Встреча в Мехико (20-22 мая) должна была остаться междусобойчиком для своих, но стены в 2026 году прозрачные. Каллас прямо заявила: то, что творит Израиль в Газе, Иудее и Самарии — это сегрегация. Чистой воды южноафриканский сценарий конца прошлого века. Она фактически повторила тезисы Претории, которая сейчас таскает Израиль по судам в Гааге.

"Такие заявления — это не ошибка новичка, а системный сбой. Каллас пытается усидеть на двух стульях, заигрывая с глобальным Югом, но в итоге бьет по интересам собственных союзников. Для Израиля это сигнал о полной потере управления в дипломатии ЕС", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для самой Каллас этот спич может стать билетом в один конец. Пока реформа дипломатии ЕС буксует, главный дипломат подливает масла в огонь. Израиль, который и так нервно реагирует на любую критику, получил удар под дых от официального представителя Брюсселя.

Брюссель против апартеида: раскол в рядах

Европейские дипломаты поспешили откреститься от болтливости своей начальницы. Мол, это её личные фантазии, а не официальная позиция. Но слово не воробей. Германия и Франция, которые десятилетиями выстраивали "особые отношения" с Тель-Авивом, в ярости. Для них признать апартеид в Израиле — это признать крах всей своей политики на Ближнем Востоке.

Позиция Каи Каллас Официальный курс ЕС Сравнение действий Израиля с режимом апартеида. Критика отдельных актов насилия без применения термина "апартеид". Поддержка риторики ЮАР в международном суде. Приверженность идее создания двух государств при сохранении партнерства с Израилем.

Проблема в том, что Каллас вещает от лица всех стран блока. И когда она говорит про сегрегацию, мир слышит голос Европы. Это накладывается на общий кризис ЕС, где старые лидеры пытаются урезонить выскочек из Прибалтики, возомнивших себя стратегами мирового масштаба.

"Европейская внешняя политика превратилась в балаган. Глава МИД позволяет себе высказывания, которые подрывают доверие бизнеса и инвесторов к стабильности региона. Брюссель демонстрирует не силу, а хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Реакция общин: обвинения в антисемитизме

Еврейские организации Европы отреагировали мгновенно. Раввин Менахем Марголин, возглавляющий Европейскую ассоциацию еврейских организаций, назвал претензии Каллас пустышкой. Он уверен: подобные байки из уст топ-чиновника только разжигают антисемитизм в европейских городах. Марголин уже стучится в двери министров иностранных дел с требованием публично поставить Каллас на место.

На фоне этого Дональд Трамп в Вашингтоне продвигает свою сделку по Ирану, игнорируя европейские метания. Пока Брюссель ругается из-за терминов, реальная политика уходит из-под его влияния. Евробюрократия сама загнала себя в тупик, выбрав главой дипломатии человека, чей язык опережает мысли.

"Дипломатия — это искусство филигранных формулировок, а не шараханья из крайности в крайность. Каллас дискредитировала саму должность верховного представителя. Международная политика не прощает таких вольностей с терминами уровня ООН", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о скандале Каллас

Почему термин "апартеид" вызвал такой гнев?

В международном праве это преступление против человечности. Признание его в действиях Израиля автоматически делает страну изгоем и требует введения санкций. ЕС к этому не готов.

Как отреагировал Израиль?

Тель-Авив традиционно отвергает подобные ярлыки, называя их пропагандой. В данном случае гнев направлен на уровень спикера — Каллас представляет весь Евросоюз.

Могут ли Каллас уволить после этого?

Прямое увольнение маловероятно, но Париж и Берлин уже готовят почву для урезания её полномочий, чтобы она больше не могла делать таких заявлений без согласования.

Влияет ли это на отношения ЕС и США?

Безусловно. Администрация Трампа жестко поддерживает Израиль, и подобные заявления из Брюсселя вносят раскол в трансатлантическое единство.

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