Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану

Вашингтон связал два самых чувствительных сюжета ближневосточного кризиса — военное давление на Иран и будущую сделку с Тегераном. Дональд Трамп подтвердил, что снятие морской блокады входит в пакет договоренностей, а само соглашение, по его словам, могут подписать уже в ближайшие выходные. Ставка здесь выше обычного дипломатического торга: США пытаются обменять отказ Ирана от ядерного оружия на быстрый пересмотр режима давления, хотя еще 28 февраля Вашингтон и Израиль начали против Ирана крупную операцию под предлогом нейтрализации ракетной и ядерной угрозы.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Что Трамп сказал о сделке с Ираном

Президент США в разговоре с журналистами прямо подтвердил: снятие морской блокады с Ирана станет частью готовящейся сделки между Вашингтоном и Тегераном. На вопрос, произойдет ли это сразу после подписания соглашения, Трамп ответил утвердительно. Он добавил, что договор могут заключить уже в ближайшие выходные.

Ранее Трамп уже называл главным пунктом будущего соглашения обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием. По его словам, Тегеран согласился с этим требованием и не будет иметь или приобретать ядерное оружие "ни в каком виде и форме". На фоне сообщений о давлении на американские базы на Ближнем Востоке этот тезис выглядит как попытка Белого дома быстро зафиксировать политический результат.

"Трамп показывает, что хочет продать эту сделку как личную победу: сначала силовое давление, потом уступка в виде снятия блокады, но только в обмен на самое чувствительное обязательство Ирана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему вопрос морской блокады стал центральным

Морская блокада в этой конструкции — не второстепенная деталь, а предмет прямого обмена. Если Вашингтон готов снять ее сразу после подписания, значит Белый дом пытается показать Тегерану быстрый и осязаемый бонус за согласие по ядерному пункту. Это переводит переговоры из плоскости общих обещаний в плоскость немедленных шагов.

Тема судоходства и контроля в регионе уже не раз выходила на первый план. Ее усиливают и публикации о признаниях Трампа по операциям с иранской нефтью, и сообщения о действиях США в Ормузском проливе. На этом фоне снятие блокады становится не только дипломатическим жестом, но и сигналом рынкам, союзникам и противникам США.

Для Тегерана это вопрос доступа к морским маршрутам. Для Вашингтона — способ показать, что давление можно быстро сменить переговорами, если противник принимает ключевое условие.

"Когда речь идет о море и проливах, это уже не символика. Это контроль над торговлей, страхованием, логистикой и военным присутствием. Поэтому блокада в такой сделке — один из главных рычагов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Как военная операция связана с переговорами

28 февраля США и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Белый дом объяснил начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Ирана.

Теперь картина выглядит жестче: после старта военной кампании Вашингтон говорит о возможной сделке уже в ближайшие дни. Это создает для Белого дома политическую развилку. Если соглашение подпишут, Трамп представит это как доказательство, что давление сработало. Если нет, останется вопрос, почему после силовой эскалации США так быстро перешли к обсуждению снятия блокады.

Контекст усложняют и другие линии кризиса: пауза в противостоянии Израиля и Ирана, жесткие сигналы Трампа в адрес Нетаньяху и сообщения о продолжении ударов по иранским объектам. Все это показывает: переговоры идут не в спокойной обстановке, а внутри продолжающегося силового кризиса.

"Белый дом сейчас пытается совместить несовместимое: сохранить образ жесткой силы и тут же перейти к торгу. Такие схемы работают только тогда, когда обе стороны считают паузу выгоднее новой эскалации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

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Пока известны только параметры, которые озвучил американский президент. Ни текста соглашения, ни публичных деталей о механизме контроля за его исполнением в исходной информации нет. Поэтому главный вопрос сейчас не в том, объявит ли Вашингтон о сделке, а в том, удастся ли перевести громкие заявления в работающую конструкцию.

Ответы на популярные вопросы о сделке США и Ирана

Что именно подтвердил Дональд Трамп?

Он заявил, что снятие морской блокады с Ирана входит в готовящуюся сделку между Вашингтоном и Тегераном и может произойти сразу после ее подписания.

Когда соглашение может быть заключено?

По словам Трампа, сделку могут подписать уже в ближайшие выходные.

Какой пункт Трамп считает главным?

Главным условием он назвал обязательство Ирана не иметь и не приобретать ядерное оружие.

Что происходило до этих заявлений?

28 февраля США и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана. Белый дом объяснил это стремлением нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы.

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