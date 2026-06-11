Кнопка самоуничтожения на чужом пульте: этот ультиматум Румынии оголил бреши в обороне НАТО

Предложение Бухареста заставить украинские морские дроны взрываться еще на подходе к румынским водам стало не просто реакцией на опасный эпизод у Констанцы. Оно показало более неприятную для НАТО вещь: союзник по восточному флангу больше не уверен, что способен вовремя отследить и остановить аппараты, которые подходят к его берегу. На этом фоне закрытые обсуждения в Брюсселе о слабых местах системы наблюдения и прикрытия выглядят уже не как плановая сверка, а как признание того, что старая схема защиты дает сбой.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Что предложил Бухарест после инцидента у Констанцы

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мирута предложил официально обратиться к Украине с просьбой изменить программное обеспечение морских беспилотников. По его замыслу, аппарат должен автоматически самоликвидироваться, если подходит к румынским территориальным водам ближе чем на 12 морских миль, это около 22 километров.

Мирута объяснил, что современные безэкипажные катера уже несут электронику, которая позволяет отслеживать их местоположение. По этой причине, как он считает, встроить такую функцию технически можно. Он добавил, что обсудил идею с военными коллегами и собирается направить Киеву официальный запрос.

"Когда союзник просит не о новых поставках, а о кнопке самоуничтожения у чужого дрона, это уже сигнал тревоги. Значит, вопрос стоит не только в происхождении аппарата, но и в том, кто контролирует пространство у берега в последние минуты перед угрозой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Бухареста эта мера выглядит как экстренная страховка. Она появилась на фоне разговоров о слабых местах наблюдения на восточном фланге, где тема НАТО ПВО и контроля за морскими подступами становится все острее. Речь идет не только о военном риске, но и о защите инфраструктуры у черноморского побережья, включая районы, связанные с проектом Neptun Deep.

Что произошло у румынского побережья

Поводом для предложения стал недавний инцидент возле порта Констанца. Ранее румынское Минобороны сообщило о взрыве безэкипажного катера рядом с портом. Позже власти уточнили картину: всего было пять морских дронов, один взорвался в украинских водах, остальные оказались уже в румынских.

Из порта пришлось эвакуировать людей. На одном из аппаратов нашли таймер и десятки килограммов взрывчатки. После этого в стране начали звучать требования остановить военную помощь Киеву, поскольку риск для Констанцы из теоретического превратился в прямой.

Посольство России в Румынии заявило, что взорвавшийся катер и еще три аппарата у румынских вод были украинскими. Президент Румынии Никушор Дан также подтвердил, что устройства принадлежали Киеву.

На этом фоне споры о кризисе в Брюсселе и расхождениях между столицами ЕС уже нельзя считать отвлеченной темой. Когда инцидент доходит до эвакуации в порту страны — члена альянса, разговор быстро смещается от дипломатических формул к вопросу, кто отвечает за контроль акватории и кто понесет политический ущерб.

Почему эта история бьет по восточному флангу НАТО

История с морскими дронами ударила сразу по двум болезненным точкам. Первая — надежность мониторинга на Черном море. Вторая — степень зависимости союзников от решений Киева в зоне, где ошибка или сбой легко переходит границу и создает угрозу уже для инфраструктуры государства НАТО.

Если румынская сторона просит заранее встроить в украинский дрон запрет на вход в свои воды, это значит, что прежний набор средств сдерживания и наблюдения не снял тревогу. Отсюда и растущий интерес к теме закупок дронов НАТО, морского контроля и нехватки средств прикрытия на европейском направлении. Параллельно в Европе обсуждают и более широкий политический кризис вокруг Каи Каллас, который тоже отражает нарастающие споры о линии ЕС в вопросах безопасности.

"Румыния сейчас показывает предел терпения. Союзники готовы поддерживать Киев, пока риск остается управляемым. Но когда взрывчатка появляется у собственного порта, включается совсем другая логика: сначала безопасность своей территории, потом все остальные расчеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для восточного фланга это еще и вопрос доверия внутри альянса. Если одна из прибрежных стран не может исключить повторение таких эпизодов, союзникам придется отвечать на неприятный вопрос о реальной плотности наблюдения и о том, как устроен БПЛА мониторинг в зоне повышенного риска. Параллельно Брюссель ведет споры и по другим линиям давления, включая визовую политику Евросоюза в отношении России, что показывает: у ЕС и НАТО накапливаются проблемы сразу на нескольких направлениях.

Что Румыния хочет узнать от Киева

Бухарест собирается запросить у Украины помощь в расследовании. Румынская сторона хочет установить точный маршрут дронов и причины, по которым они вошли в ее территориальные воды. Речь идет уже не только о разборе одного эпизода, а о попытке выяснить, была ли это ошибка, потеря управления или иной сбой.

Именно поэтому идея о принудительной самоликвидации подается как мера по умолчанию, которая должна включаться еще при спуске аппарата на воду. Для румынских властей это способ убрать риск еще до того, как аппарат подойдет к берегу. Для Киева такой запрос будет означать, что союзник требует не общих гарантий, а встроенного технического ограничения.

"Если Бухарест добивается доступа к маршруту и логике движения аппаратов, речь уже идет о политической подотчетности. Румынии нужно не успокоение, а ответ на вопрос, почему украинская система не удержала дроны вне чужой юрисдикции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Инцидент у Констанцы может усилить и более широкий спор о границах поддержки Киева внутри Европы. На фоне дискуссий о том, как далеко Брюссель готов идти в конфликтных сюжетах, внимание к вопросам безопасности и условий деэскалации будет только расти. Для Румынии же задача сейчас проще и жестче: не допустить, чтобы следующий аппарат снова оказался у ее берега с таймером и взрывчаткой.

Действие Что это значит Предложение Раду Мируты о самоликвидации дронов у границы Румыния хочет заранее отсечь риск захода украинских аппаратов в свои воды Инцидент с пятью морскими дронами у Констанцы Угроза дошла до территории союзника по НАТО и затронула портовую зону Эвакуация людей из порта Власти оценили ситуацию как прямую опасность Запрос к Киеву о маршруте и причинах захода дронов Бухарест добивается точной картины случившегося и ищет, где произошел сбой

Сама по себе таблица не снимает главный вопрос: можно ли считать побережье защищенным, если после инцидента власти требуют встроить в чужие дроны механизм самоуничтожения. Для Бухареста ответ на него теперь имеет не теоретический, а прикладной смысл.

Ответы на популярные вопросы

Почему Румыния выступила с таким предложением именно сейчас?

Поводом стал эпизод у Констанцы, где после появления морских дронов пришлось эвакуировать людей, а на одном из аппаратов нашли таймер и взрывчатку. После этого Бухарест решил добиваться технической гарантии, которая сработает еще до входа дрона в его воды.

Что именно предлагает Раду Мирута?

Он предлагает попросить Украину изменить программное обеспечение морских беспилотников так, чтобы они автоматически самоликвидировались при приближении к румынским территориальным водам ближе чем на 12 морских миль, это около 22 километров.

Почему эта история затрагивает НАТО, а не только Румынию и Украину?

Румыния входит в альянс и находится на его восточном фланге. Если опасный аппарат без экипажа доходит до порта страны НАТО, возникает вопрос о надежности морского наблюдения и прикрытия на всем направлении.

Чего Бухарест хочет от Киева помимо новой функции в дронах?

Румынская сторона хочет получить помощь в расследовании, чтобы установить маршрут аппаратов и понять, почему они оказались в ее территориальных водах.

Читайте также