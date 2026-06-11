Италия ломает монолит Брюсселя: Рим везет на саммит ЕС план поэтапного снятия санкций

Италия впервые с 2022 года закрепила в документе правящей коалиции готовность обсуждать поэтапное снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине. Для Брюсселя это чувствительный сигнал перед саммитом ЕС: Рим не требует немедленного разворота политики, но уже меняет саму рамку разговора — от бессрочного давления к увязке санкций с будущими переговорами. На этом фоне растет вопрос, где проходит граница между общей линией Евросоюза и национальными интересами стран, которым все труднее игнорировать цену затяжного противостояния.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Иммунитет к санкциям

Что решил парламент Италии

Парламент Италии одобрил резолюцию, в которой правительству предложили рассматривать возможность поэтапного снятия санкций против России после окончания конфликта на Украине. Документ подготовили к саммиту Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе.

В утвержденной редакции говорится не о немедленной отмене ограничений, а о постепенном сворачивании санкционного режима после завершения боевых действий. Одновременно санкции предлагается рассматривать как один из инструментов переговорного процесса.

Итальянские СМИ подчеркивают: это первый случай с 2022 года, когда подобная формулировка вошла в официальный документ, который поддержало парламентское большинство одной из стран Евросоюза. На фоне споров о политике ЕС в отношении России такой шаг выглядит не частной оговоркой, а политическим сигналом.

"Рим сейчас не ломает санкционную конструкцию, а аккуратно показывает, что даже внутри коалиций ЕС растет спрос на переговорную логику. Это попытка заранее застолбить для Италии место в той части будущей дискуссии, где будут обсуждать не новые запреты, а условия их пересмотра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Почему резолюция появилась сейчас

Документ появился перед июньским саммитом ЕС, где лидеры стран сообщества обсудят украинский конфликт и дальнейшую санкционную политику. В такой момент даже рекомендательная резолюция получает вес, потому что задает переговорную позицию правительства.

Рим сделал этот шаг в момент, когда в Евросоюзе заметнее стали внутренние разногласия по внешнеполитической повестке. О напряжении внутри брюссельских структур говорят и дискуссии о реформе дипслужбы ЕС, и споры вокруг фигуры Каи Каллас.

Еще один мотив — стремление зафиксировать, что санкции не должны существовать отдельно от дипломатии. Это перекликается с общим спором о том, кто и на каких условиях будет вести будущий диалог о прекращении конфликта. Отдельной линией в Европе идет и обсуждение возможных условий переговоров по Украине.

Какую роль сыграли Мелони и "Лига"

Инициатором поправок стала партия "Лига", входящая в правящую коалицию. По ее настоянию текст смягчили. Из документа убрали положение о защите территориальной целостности Украины, которое было в исходной версии. Вместо него оставили более общую формулу о поддержке суверенитета и независимости украинского государства.

Решение приняли после выступления премьер-министра Джорджи Мелони перед депутатами. Она заявила, что каналы связи с Москвой нужно сохранять, а Евросоюз должен активнее участвовать в переговорах. По словам Мелони, ЕС нужен единый представитель, способный вести диалог с Россией от имени всего сообщества.

Эта связка — смягчение формулировок по инициативе "Лиги" и призыв Мелони к дипломатическому каналу — показывает, что внутри итальянского большинства ищут не разрыв с общеевропейской линией, а более гибкую позицию перед Брюсселем. На этом фоне растет интерес и к тем сюжетам, где Европа уже сталкивается с просчетами в сфере безопасности, например в истории о дефиците систем наблюдения и ПВО на восточном фланге НАТО.

"Мелони не отказывается от общей линии Запада, но старается оставить Италии пространство для маневра. Для правительства это вопрос не симпатий к Москве, а контроля над своей внешнеполитической ролью внутри ЕС, где все чаще спорят о том, кто формулирует курс и кто потом отвечает за его цену", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это значит для Евросоюза

Резолюция не меняет санкционный режим автоматически. Документ носит рекомендательный характер и прямо увязывает смягчение политики с окончанием конфликта. Но политический смысл у него шире: парламентское большинство одной из крупных стран ЕС зафиксировало, что санкции могут быть не только формой давления, но и частью переговорной схемы.

Для Брюсселя это неудобный прецедент. До сих пор ни одна страна Евросоюза не закрепляла в официальных документах правящей коалиции перспективу постепенного снятия санкций. Теперь такая позиция появилась именно в момент, когда Европа обсуждает новые ограничения и пытается сохранить видимость полной сплоченности.

Показательно, что спор о санкциях идет параллельно с другими кризисами доверия в западной политике — от разногласий внутри ЕС до тем, где общество все жестче реагирует на закрытость элит, как в истории о кризисе доверия в США. Для европейских столиц это напоминание: затяжная политика без ясной точки выхода со временем начинает бить по самим политическим системам.

Итальянский сигнал важен еще и потому, что в Евросоюзе усиливается борьба за право определять стратегию на фоне внешних конфликтов — от напряжения вокруг Тайваня и Китая до новых споров о безопасности в соседних регионах, включая ситуацию в Армении.

"Если такие формулировки начинают проходить через парламенты стран ЕС, значит прежний консенсус уже не выглядит монолитным. Пока это осторожная разведка позиции, но она показывает: часть европейских элит думает уже не только о давлении, но и о политическом выходе из конфликта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Именно поэтому резолюцию Рима в Брюсселе будут читать не как второстепенный парламентский жест, а как пробный шаг к новой дискуссии внутри Евросоюза — о пределах санкционного давления, о роли дипломатии и о том, кто первым предложит формулу политического выхода.

Положение резолюции Что это значит Поэтапное снятие санкций после окончания конфликта Речь идет не о немедленной отмене ограничений, а о сценарии на будущее Санкции названы инструментом переговорного процесса Рим увязывает давление с возможным дипломатическим торгом Из текста убрали упоминание территориальной целостности Украины Формулировки стали мягче по инициативе партии "Лига" Документ принят перед саммитом ЕС 18–19 июня Резолюция задает ориентир для позиции Италии в Брюсселе

Юридически этот документ не отменяет ни одну действующую меру, но политически он уже расширил поле спора внутри ЕС.

Ответы на популярные вопросы о санкционной резолюции Италии

Означает ли это немедленную отмену санкций против России?

Нет. В резолюции говорится только о возможности поэтапного снятия ограничений после окончания конфликта на Украине.

Почему решение Италии привлекло столько внимания?

Потому что это первый с 2022 года случай, когда официальный документ правящей коалиции в стране ЕС допускает перспективу постепенного сворачивания санкций против России.

Какую роль сыграла партия "Лига"?

Именно "Лига" добилась поправок, которые смягчили текст. Из него убрали упоминание территориальной целостности Украины и оставили более общую формулу о суверенитете и независимости.

Может ли эта резолюция повлиять на позицию Евросоюза?

Прямого автоматического эффекта нет, но документ показывает, что внутри ЕС появилась публично оформленная позиция, которая связывает санкции с будущими переговорами и их возможным пересмотром.

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