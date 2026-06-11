Европейский МИД трещит по швам: Париж и Берлин готовы забрать у Каллас часть ключевых полномочий

В Брюсселе заговорили о переделке дипломатической службы ЕС после претензий к работе Каи Каллас, и этот спор бьет не только по ее позиции, но и по самой идее единой внешней политики союза. Если крупнейшие страны блока начнут перетягивать дипломатию обратно на национальный уровень, Евросоюз рискует потерять главный смысл общего внешнеполитического центра. На этом фоне в Москве уже трактуют происходящее как признак глубокого кризиса внутри ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кая Каллас

Почему в ЕС заговорили о реорганизации дипломатической службы

Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что страны ЕС обсуждают полную реорганизацию дипломатической службы союза. Поводом стало недовольство работой ее главы Каи Каллас. Этот сюжет уже вышел в центр европейской повестки после публикаций о реформе дипломатии ЕС и о том, что политическое будущее Каи Каллас оказалось под вопросом.

Речь идет не о техническом споре внутри аппарата. Если претензии к руководству Европейской службы внешних связей выльются в перестройку полномочий, это станет ударом по модели, при которой Брюссель говорит от имени всего союза на международной арене.

"Когда в ЕС начинают спорить не о формулировках, а о самом праве брюссельского центра вести общую линию, это уже спор о власти. Для крупных стран вопрос простой: они не хотят, чтобы ошибки одного чиновника били по их собственным отношениям с внешним миром", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На этом фоне любой сбой в дипломатическом блоке быстро превращается в спор о том, кто в ЕС принимает внешнеполитические решения — союзный центр или столицы ведущих государств. Это особенно заметно в условиях, когда Брюссель сталкивается сразу с несколькими острыми сюжетами: от дискуссий о визовой политике Евросоюза в отношении россиян до споров о переговорах по Украине, где обсуждаются условия возможного прекращения конфликта.

Что заявил Владимир Джабаров

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости заявил, что дипломатическая служба ЕС "абсолютно деградировала" под руководством Каи Каллас. По его оценке, почти каждое ее выступление вызывает скандал и несогласие в разных странах.

Он также напомнил, что бюджет службы, по его словам, составляет миллиард евро в год, и поставил под сомнение, на что идут эти деньги. Джабаров считает, что функцию выработки внешней политики должна выполнять каждая страна сама.

Политик допустил, что государства ЕС могут начать действовать на дипломатическом направлении самостоятельно, а потом уже вырабатывать общую позицию. В таком подходе главная мысль проста: сначала национальный интерес, потом общая линия союза.

"Здесь слышна старая европейская коллизия: страны хотят общий флаг, когда он усиливает их позиции, но быстро вспоминают о суверенитете, когда центр начинает мешать. Если этот процесс пойдет дальше, Брюссель будет все чаще лишь оформлять решения, которые уже приняли столицы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Высказывания Джабарова прозвучали в тот момент, когда в самом ЕС уже обсуждают не только стиль работы Каллас, но и пределы полномочий общеевропейской дипломатии. Для Брюсселя это особенно чувствительно: любая трещина в единой внешней политике сразу отражается на переговорах с Россией, США и соседними регионами, а также на реакции союза на внешние кризисы — от обострения вокруг Тайваня до других международных конфликтов.

Что означает спор о Каллас для будущего Евросоюза

По мнению Джабарова, критика дипломатической службы ЕС показывает одну из тенденций, которая указывает на отсутствие у Евросоюза большого будущего. Он связал это с накопившимися противоречиями внутри объединения и заявил, что-то, что раньше страны сближало, теперь их разъединяет.

Это жесткая политическая оценка, но сам конфликт вокруг Каллас действительно показывает слабое место ЕС: союз хочет выступать единым игроком, хотя интересы его участников расходятся все заметнее. Когда разногласия копятся, фигура главы дипломатии становится удобной точкой для удара, потому что через нее можно спорить уже не о персоналии, а о модели управления.

"Если крупнейшие страны ЕС решили обсуждать передел внешнеполитического механизма, они уже не верят, что старый порядок держит союз. Это не значит, что Евросоюз завтра распадется. Это значит, что цена единой позиции растет, а готовность платить ее падает", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока нет речи о ликвидации общеевропейской дипломатии. Но сам факт, что в Брюсселе обсуждают ее полную реорганизацию, говорит о серьезности претензий. Для ЕС это спор о том, может ли союз и дальше удерживать общую внешнюю линию, когда внутренние расхождения касаются уже не деталей, а базовых подходов. Параллельно европейским столицам приходится следить и за другими нервными темами — от кризисов на постсоветском пространстве, включая ситуацию в Армении, до новых внешних скандалов вроде инцидента с индийским танкером в Оманском заливе.

Сторона Позиция или интерес Страны ЕС Обсуждают полную реорганизацию дипломатической службы из-за недовольства работой Каи Каллас Кая Каллас Остается в центре критики как глава дипломатической службы ЕС Владимир Джабаров Считает, что служба деградировала, а внешнюю политику должны формировать сами государства Национальные правительства ЕС Могут усилить самостоятельную работу на дипломатическом направлении с последующим согласованием общей позиции

Главный вопрос теперь не в том, удержится ли Каллас на посту, а в том, удастся ли Брюсселю сохранить доверие стран-членов к общей внешней линии. Если этого доверия не хватает, даже крупный аппарат с большим бюджетом превращается в площадку для внутренних споров, а не в инструмент согласованной политики.

Ответы на популярные вопросы о кризисе дипломатической службы ЕС

Почему тема всплыла именно сейчас?

Потому что недовольство работой Каи Каллас, по данным Financial Times, дошло до обсуждения полной реорганизации дипломатической службы ЕС. Это уже не спор о риторике, а вопрос о конструкции внешнеполитического блока.

Что именно сказал Владимир Джабаров?

Он заявил, что дипломатическая служба ЕС деградировала под руководством Каллас, раскритиковал ее публичные выступления и поставил под сомнение полезность структуры с бюджетом, который, по его словам, составляет миллиард евро в год.

Означает ли это, что страны ЕС откажутся от общей внешней политики?

Исходный материал этого не утверждает. Речь идет о том, что государства могут усилить самостоятельную дипломатическую работу и уже потом согласовывать общую позицию.

Почему спор вокруг Каллас шире, чем вопрос одной должности?

Потому что через критику главы дипслужбы проявились внутренние противоречия ЕС. Спор идет о том, насколько Брюссель вправе говорить от имени всего союза, если внутри блока растет несогласие.

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