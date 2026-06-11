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В Госдуме назвали главный страх Брюсселя: почему Евросоюз не пойдет на полный запрет виз для россиян

Мир

Евросоюз не пойдет на полное прекращение выдачи виз россиянам, так как Брюссель рассматривает сохранение контактов с гражданами РФ как инструмент влияния на внутренние процессы в стране, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с Pravda.Ru парламентарий проанализировал риски введения новых ограничений и объяснил внутриполитическую подоплеку действий немецких элит.

Шенген
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Шенген

Ранее сообщалось, что в ЕС активно обсуждают инициативу о полном запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца инициировала кампанию по ужесточению визовой политики, аргументируя это необходимостью остановить поток туристов из России, число которых в прошлом году достигло полумиллиона человек. Однако в экспертных кругах анализируют состояние каналов связи между Москвой и европейскими столицами, указывая на сложности дальнейшей изоляции.

По словам Новикова, текущая активность немецких политиков в этом вопросе связана не столько с общеевропейской повесткой, сколько с борьбой за электорат внутри ФРГ. Те, кто поддерживает связи с Россией, традиционно ориентируются на оппонентов действующей власти — левые силы или партию "Альтернатива для Германии". В то же время Берлин сохраняет контакты на восточном направлении, что подтверждает неоднозначность официальной позиции.

"Евросоюз на данном этапе не пойдет на такую меру, поскольку каналы связи между россиянами и европейцами рассматриваются как способ влияния на внутренние процессы в России. Мерц же руководствуется внутригерманской ситуацией: значительная часть граждан ФРГ связана с Россией и ориентируется на его политических оппонентов. Поэтому он действует исходя из своих внутригерманских планов, а не общеевропейского климата", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что западные политики неоднократно принимали решения в ущерб собственной коммерческой выгоде, руководствуясь идеологическими установками. Примером может служить отказ от стабильных поставок энергоресурсов, хотя закупки топлива из России продолжаются в обход некоторых ограничений.

Удар по туристическому сектору затронет преимущественно малый и средний бизнес Европы, чьи интересы зачастую игнорируются правящими кругами при формировании санкционной стратегии. Очевидным становится стремление европейских элит использовать ограничения как способ давления на российское общество.

"Мы не раз были свидетелями того, как западные политики принимают решения, руководствуясь политическими, а не экономическими соображениями. Самый яркий пример — газопроводы, по которым газ поступал в Европу и Германию. Это было выгодно европейской экономике, но от российского газа отказались. Отказаться от денег, которые привозят российские туристы, будет еще проще, потому что здесь задействован не крупный капитал, а в основном малый и средний бизнес. На интересы той части граждан, которая может пострадать от потери туристов, оглядываться не будут", — пояснил Новиков.

Несмотря на давление внешних институтов, требующих ускоренной адаптации законодательства, ряд стран продолжает оценивать экономические последствия разрыва связей. В частности, на Балканах будущее режима пересечения границ остается предметом острых дискуссий. Тем не менее, Новиков убежден, что Брюссель сохранит возможность въезда для россиян, опасаясь окончательно утратить рычаги воздействия на общественное мнение.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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