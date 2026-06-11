Париж и Берлин предложили ограничить полномочия Каллас и реформировать дипслужбу ЕС

Европейская дипломатическая служба под руководством Каи Каллас оказалась в эпицентре глубокого внутреннего кризиса.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Франция и Германия инициировали обсуждение радикальной перестройки всей структуры внешнеполитического аппарата Евросоюза. Речь идет о пересмотре полномочий ведомства, которое последние 15 лет отвечало за общую внешнюю стратегию блока. Ситуация обострилась на фоне неспособности лично Каллас наладить переговорный процесс по Украине.

Согласно данным Financial Times, Париж и Берлин рассматривают вариант лишения Каллас части властных полномочий. Под ударом может оказаться Европейская служба внешних связей (EEAS) с её годовым бюджетом в один миллиард евро — функции ведомства предлагают вернуть в ведение Европейской комиссии и правительств стран-членов. Один из высокопоставленных чиновников, знакомый с ходом переговоров, прямо заявил о провале текущей системы:

"Совершенно очевидно, что [Европейская служба внешних действий] не работает так, как должна в современном мире. Она неэффективна. Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить", — сообщил источник FT.

"Попытка создать единый дипломатический центр управления в ЕС часто натыкается на национальные интересы крупных игроков. Если сейчас Франция и Германия настаивают на реформе, значит, существующий механизм перестал обеспечивать их безопасность и влияние в условиях новых геополитических угроз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Франция уже подготовила документ, где предлагается ограничить автономию главного дипломата и ослабить её контроль над сетью из 140 делегаций по всему миру.

Главные противоречия конфликта: Дублирование функций между EEAS, Еврокомиссией и национальными МИДами.

Конфликт влияния между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен.

Попытки Каллас продвигать собственные инициативы по Китаю без согласования со столицами.

Требования стран-членов сократить расходы на содержание раздутого аппарата в Брюсселе.

Параллельно с этим председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен фактически создала собственную "геополитическую комиссию", забирая на себя вопросы обороны и ответные меры на военные действия. Это привело к открытой борьбе за лидерство во внешней политике.

Предлагаемое изменение Ожидаемый результат Риски Лишение автономии EEAS Усиление контроля национальных правительств Потеря единого голоса Европы Передача функций в Комиссию Снижение бюджетных трат, меньше дублей Бюрократизация дипломатии Ограничение влияния Каллас Согласованность курса с Парижем и Берлином Ослабление позиции главного дипломата

Эксперты настроены скептически к Каллас. Штефан Лене из Carnegie Europe отметил, что результаты внешней политики ЕС за последние пять лет не были положительными, и адаптация инструментов к новой реальности стала неизбежной.

Что это значит для мировой политики: Если реорганизация состоится, ЕС может перейти от модели "единого центра" к более гибкому, но фрагментированному управлению. Это может привести к тому, что отдельные страны будут чаще действовать самостоятельно, особенно в вопросах переговоров по Украине или в торговых спорах. В то же время, усиление роли ЕК может означать переход к более жесткому экономическому принуждению вместо классической дипломатии.

Ситуация осложняется тем, что любые изменения в договорах ЕС требуют единогласия всех 27 государств. Но сторонники реформы считают, что перестройку можно провести без изменения базовых документов, просто изменив условия оказания помощи Каллас. Сейчас эти идеи обсуждаются на двустороннем уровне. На фоне этого Брюссель также следит за тем, как Китай укрепляет союзников в Азии, что требует от Европы более четкой и быстрой реакции, которой сейчас не хватает.

Часто задаваемые вопросы по реформе ЕВС: Кто такая Кая Каллас? Главный дипломат ЕС, возглавляющая Европейскую службу внешних связей. Почему Франция и Германия недовольны? Они считают структуру неэффективной, избыточной по расходам и плохо координирующей действия стран-членов ЕС. Что будет с бюджетом? - Существует вероятность сокращения расходов за счет ликвидации дублирующих функций и сокращения штата.

Контекст реформы тесно связан с общей нестабильностью в Европе. Пока одни страны пытаются навести порядок в Брюсселе, другие сталкиваются с кризисами на границах. Так, Польша ограничивает въезд украинцев, а в Молдавии нарастает кризис интеграции с Евросоюзом. Все эти процессы подтверждают тезис о том, что старая архитектура внешней политики ЕС перестала работать.

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