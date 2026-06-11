Каю Каллас ждет политическая расплата: громкие заявления обернулись ударом по карьере

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас может лишиться своего кресла из-за несоответствия масштаба ее личности занимаемой должности, считает политолог Владимир Оленченко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что политическая карьера эстонки в структурах Брюсселя неизбежно завершится, а текущие претензии к ее работе лишь приближают этот финал.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали обсуждать возможность лишения Каи Каллас части полномочий. По данным западных медиа, Франция и Германия инициировали реформу дипломатической службы, поскольку ведомство с миллиардным бюджетом не справляется с современными геополитическими кризисами. Инициаторы изменений допускают пересмотр личного мандата нынешней главы дипмиссии.

По словам Оленченко, Каллас регулярно выходит за рамки своих профессиональных обязанностей, делая резонансные заявления, на которые у нее нет мандата. В частности, речь идет о призывах к созданию собственного ядерного арсенала ЕС. Подобная активность чиновницы вызывает раздражение у политических тяжеловесов объединения. Европейские лидеры уже отказали представительнице Таллина в праве на самостоятельный диалог с Москвой.

"Если посмотреть на состав Еврокомиссии, особенно на верхнюю часть — заместителей председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, — их представляют очень небольшие страны. Например, еврокомиссар по обороне — из Литвы, а экономику представляет Латвия. Все они, как говорится, одним миром мазаны. Понятно, что у некоторых стран и политических сил есть желание полностью перетряхнуть Еврокомиссию и поставить на ключевые посты компетентных людей", — отметил политолог.

Эксперт полагает, что атака на Каллас может быть лишь частью более крупной игры против руководства Еврокомиссии. При этом отсутствие у главы дипломатии опыта управления крупными системами становится все более очевидным. До переезда в Брюссель она руководила Эстонией с населением чуть более миллиона человек, и этот опыт трудно проецировать на объединение в 500 миллионов граждан. Нередко действия политиков приводят к тому, что союз оказывается в тупике из-за нежелания идти на компромиссы.

"Ждать от нее каких-либо умелых управленческих решений нет оснований — у нее нет ни опыта, ни знаний. При всех недостатках канцлера Германии, президентов Франции и Италии, они все равно на голову выше ее. А когда она пытается учить их, как вести дела, это вызывает как минимум раздражение, которое со временем только накапливается и получает все большее распространение", — добавил Оленченко.

Одной из главных претензий к Каллас политолог называет ее нереализованные амбиции в отношении России. После того как ее попытки стать ключевым посредником в переговорах не увенчались успехом, она предложила создать специальный комитет по контактам с РФ под собственным началом. Однако Москва четко дала понять, что ждет вменяемого посредника для обсуждения безопасности. Пока же внешняя политика Брюсселя сосредоточена на проверке ресурсов; недавно в ЕС начали инспекцию оборонных складов для оценки возможностей дальнейшей поддержки союзников.

По прогнозу Оленченко, Каллас гарантированно покинет пост не позднее 2028 года, когда пройдут очередные выборы в Европарламент и начнется переформатирование Еврокомиссии. Однако давление со стороны Франции и Германии может ускорить этот процесс, если узурпация власти в аппарате Урсулы фон дер Ляйен станет критической проблемой для ведущих экономик Европы.

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