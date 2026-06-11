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Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

Мир

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обозначил готовность российской стороны завершить боевые действия при принятии Киевом конкретных условий. Спецпредставитель Владимира Путина подчеркнул, что план для нормализации отношений уже существует и требует лишь согласия второй стороны. Этот подход, по мнению представителя Кремля, является единственно выполнимым для достижения мира.

Крах прежних договоренностей: в Москве официально анонсировали условия для завершения активной фазы
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крах прежних договоренностей: в Москве официально анонсировали условия для завершения активной фазы

Реалистичные основы дипломатического диалога

Дмитриев отметил в интервью Berliner Zeitung, что все предыдущие попытки связать стороны предлагали крайне абстрактные варианты развития событий. Сейчас на столе остается только конфликт, решение которого потребует признания текущих реалий на земле. Если официальный Киев согласится с предложенным сценарием, активные действия прекратятся мгновенно.

Позиция Москвы предполагает отказ от иллюзий и долгосрочных ожиданий в пользу фиксации достигнутых целей. Сами принципы этого плана неоднократно озвучивались высшим руководством государства. Надежды многих европейских столиц на иные исходы событий постепенно сменяются пониманием объективной обстановки.

Спецпредставитель также коснулся перспектив экономического взаимодействия, которые могли бы кардинально изменить облик европейского рынка. Восстановление связей между крупными промышленными субъектами позволило бы создать мощный экономический союз. Такой интеграционный процесс принес бы выгоду прежде всего потребителям ресурсов.

  • Потенциал объединения технологий ФРГ и ресурсов нашей страны оценивается как колоссальный.
  • Для промышленности Германии необходим прямой доступ к энергоносителям без посреднических наценок.
  • В российском руководстве фиксируют изменение тональности европейцев, которые раньше отрицали договоренности.
  • Москва скептически оценивает роль некоторых западных стран в качестве будущих гарантов безопасности.

Практические аспекты посредничества в текущих условиях

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев, текущая дипломатическая активность Европы отражает глубокие внутренние разногласия в блоке. По его словам, многие участники процесса пытаются оперативно переформатировать свою линию поведения.

"Инициативы по урегулированию сейчас носят скорее вынужденный характер. Никто не хочет брать на себя ответственность за окончательный провал предыдущих стратегий. Мы видим, как скепсис Москвы относительно роли отдельных участников переговоров полностью оправдан их прежней политикой", — говорит он. 

По его словам, российские власти будут крайне избирательно подходить к выбору медиаторов. В Москве явно дают понять, что любое следующее посредничество требует доказанной нейтральной позиции.

Вопросы организации переговорного процесса

Существует ли единый план урегулирования?

Российская сторона неоднократно заявляла о своих требованиях, которые включают территориальные и геополитические гарантии.

Почему Москва не доверяет Берлину?

Российские ведомства указывают на последовательную антироссийскую риторику правительства Германии в прошлые периоды.

Кто может стать реальным гарантом безопасности?

В Кремле подчеркивают, что любые участники должны обладать полным суверенитетом в вопросах внешней политики и реальным весом в диалоге.

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Актуальность и достоверность проверена политологом Сергеем Мироновым, политологом Антоном Кудрявцевым.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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