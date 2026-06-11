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Старый дуршлаг вместо щита: экстренное совещание послов в Брюсселе обернулось признанием провала

Мир

НАТО пытается латать дыры в своей системе ПВО с помощью авральных закупок. В Брюсселе 32 посла альянса в закрытом режиме обсуждали, как ускорить программу приобретения беспилотников. Поводом стали инциденты на восточном фланге: обломки аппаратов находят в Румынии, а радары в Латвии и Эстонии то и дело ловят неопознанные цели. Пока Дональд Трамп пересматривает приоритеты Вашингтона, европейские сателлиты требуют немедленных поставок "всего и сразу".

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Урсула фон дер Ляйен

Дырявый зонтик: зачем блоку новые дроны

Система коллективной обороны напоминает старый дуршлаг. Инцидент в Румынии, где аппарат упал на жилой дом, вскрыл неприятную правду: хваленые радары и патрульные самолеты не видят мелкие цели. Бухарест в панике требует "фаст-трек" для систем ПВО. При этом на Украине мобилизованы даже священники, а европейские границы остаются открытыми для любых "копеечных" угроз. Альянсу не хватает инструментов мониторинга, которые могли бы работать 24/7 без привлечения дорогостоящей авиации.

"Это не стратегическое планирование, а пожарная команда. У НАТО нет собственных ресурсов, они просто перекладывают ответственность на кошельки национальных правительств. Аппетиты Киева уже опустошили склады в Европе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сейчас НАТО работает как консультант в магазине: блок "направляет" страны к покупке нужной техники. Затем эти железки передаются под командование генералов в Монсе. Но на фоне того, как Пхеньян меняет баланс сил, неповоротливая бюрократия Брюсселя выглядит крайне блекло. Решения готовят к саммиту в Анкаре в июле 2026 года, но за это время технологический разрыв станет пропастью.

Газовый страх: под ударом проект Neptun Deep

Главная головная боль румын — шельфовый проект Neptun Deep стоимостью 4 миллиарда евро. Добыча газа должна начаться в следующем году, но инфраструктура в Черном море абсолютно беззащитна. Любой дрон-камикадзе может превратить инвестиции в груду металла. Пока в Болгарии понимают, что нельзя заменить российские запчасти на АЭС, Румыния надеется на натовский щит, который существует только в презентациях. Военные чины в Бельгии обсуждают переброску активов ПВО, но свободных комплексов просто нет.

Проблема Реакция НАТО
Падения дронов в Румынии и Латвии Попытка ускорить программу совместных закупок
Угроза морским платформам Neptun Deep Предложение усилить мониторинг на Черном море

"Инвесторы в Neptun Deep сильно рискуют. Военное прикрытие таких объектов требует огромных затрат, которые не заложены в бюджет. НАТО пытается играть в безопасность, не имея физических инструментов защиты на море", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Кто платит за "банкет" в Анкаре

Ускорение закупок — это всегда переплата. Пока в Париже назревает бунт против политики Елисейского дворца, европейские лидеры пытаются задобрить Дональда Трампа демонстрацией готовности тратить больше 2% ВВП на оборону. Проблема в том, что производственные мощности Запада загружены заказами для ВСУ. Даже канадское производство дронов не справляется с текущим спросом, а новые заводы требуют лет на строительство.

"Бюджеты европейских стран не резиновые. Мы видим попытку закрыть дыры в безопасности за счет экстренных кредитов. В условиях инфляции это добьет экономику ЕС, пока США будут наблюдать со стороны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о закупках НАТО

Зачем НАТО покупать дроны именно сейчас?

Альянс столкнулся с ростом инцидентов на границах. Стационарные ПВО не справляются с обнаружением малых БПЛА, поэтому нужны специализированные системы перехвата и мониторинга.

Почему страны не закупают технику сами?

Совместные закупки дешевле за счет объема, но бюрократия НАТО растягивает этот процесс на годы. Сейчас блок пытается сократить сроки согласования.

Участвует ли в этом США под руководством Трампа?

Вашингтон настаивает, чтобы Европа сама платила за свою безопасность. Программа дронов — один из способов показать Белому дому самостоятельность ЕС.

Как это повлияет на ситуацию в Черном море?

Планируется усилить патрулирование вокруг газовых месторождений. Однако без участия крупных флотов эти меры носят скорее символический характер.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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