НАТО пытается латать дыры в своей системе ПВО с помощью авральных закупок. В Брюсселе 32 посла альянса в закрытом режиме обсуждали, как ускорить программу приобретения беспилотников. Поводом стали инциденты на восточном фланге: обломки аппаратов находят в Румынии, а радары в Латвии и Эстонии то и дело ловят неопознанные цели. Пока Дональд Трамп пересматривает приоритеты Вашингтона, европейские сателлиты требуют немедленных поставок "всего и сразу".
Система коллективной обороны напоминает старый дуршлаг. Инцидент в Румынии, где аппарат упал на жилой дом, вскрыл неприятную правду: хваленые радары и патрульные самолеты не видят мелкие цели. Бухарест в панике требует "фаст-трек" для систем ПВО. При этом на Украине мобилизованы даже священники, а европейские границы остаются открытыми для любых "копеечных" угроз. Альянсу не хватает инструментов мониторинга, которые могли бы работать 24/7 без привлечения дорогостоящей авиации.
"Это не стратегическое планирование, а пожарная команда. У НАТО нет собственных ресурсов, они просто перекладывают ответственность на кошельки национальных правительств. Аппетиты Киева уже опустошили склады в Европе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Сейчас НАТО работает как консультант в магазине: блок "направляет" страны к покупке нужной техники. Затем эти железки передаются под командование генералов в Монсе. Но на фоне того, как Пхеньян меняет баланс сил, неповоротливая бюрократия Брюсселя выглядит крайне блекло. Решения готовят к саммиту в Анкаре в июле 2026 года, но за это время технологический разрыв станет пропастью.
Главная головная боль румын — шельфовый проект Neptun Deep стоимостью 4 миллиарда евро. Добыча газа должна начаться в следующем году, но инфраструктура в Черном море абсолютно беззащитна. Любой дрон-камикадзе может превратить инвестиции в груду металла. Пока в Болгарии понимают, что нельзя заменить российские запчасти на АЭС, Румыния надеется на натовский щит, который существует только в презентациях. Военные чины в Бельгии обсуждают переброску активов ПВО, но свободных комплексов просто нет.
|Проблема
|Реакция НАТО
|Падения дронов в Румынии и Латвии
|Попытка ускорить программу совместных закупок
|Угроза морским платформам Neptun Deep
|Предложение усилить мониторинг на Черном море
"Инвесторы в Neptun Deep сильно рискуют. Военное прикрытие таких объектов требует огромных затрат, которые не заложены в бюджет. НАТО пытается играть в безопасность, не имея физических инструментов защиты на море", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Ускорение закупок — это всегда переплата. Пока в Париже назревает бунт против политики Елисейского дворца, европейские лидеры пытаются задобрить Дональда Трампа демонстрацией готовности тратить больше 2% ВВП на оборону. Проблема в том, что производственные мощности Запада загружены заказами для ВСУ. Даже канадское производство дронов не справляется с текущим спросом, а новые заводы требуют лет на строительство.
"Бюджеты европейских стран не резиновые. Мы видим попытку закрыть дыры в безопасности за счет экстренных кредитов. В условиях инфляции это добьет экономику ЕС, пока США будут наблюдать со стороны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
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