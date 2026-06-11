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Народ США в ярости от вранья властей: расследование громкого дела Эпштейна обернулось защитой элит

Мир

Система правосудия США окончательно превратилась в закрытый клуб для избранных. Свежий опрос Reuters/Ipsos подтверждает: американцы не верят, что администрация Дональда Трампа способна довести дело Джеффри Эпштейна до конца. Пока Белый дом имитирует бурную деятельность, реальные игроки остаются в тени. Это не правосудие. Это зачистка улик под видом расследования.

Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Alswang, White House photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн

Тотальное недоверие: цифры против пропаганды

Вера в честный суд в Америке пробила дно. Лишь 10% граждан считают, что команда Трампа реально прижала пособников Эпштейна. Даже среди республиканцев оптимистов набралось всего 21%. Народ видит: высокопоставленные хищники гуляют на свободе. Пока Вашингтон пытается найти новые рычаги доверия внутри страны, его собственная репутация гниет изнутри. Смерть педофила-миллиардера в камере в 2019 году стала удобной точкой, чтобы обрубить концы. Но запах тлена никуда не делся.

"Если за два года нет ни одного нового приговора по списку клиентов, значит, следствие просто охраняет интересы элит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Канцелярские игры: зачем вскрыли архивы

В январе Минюст вывалил миллионы файлов. Имена, фото, детали. В списках мелькнул и сам Трамп. Расчет был прост: завалить публику информационным шумом, чтобы за деревьями не увидели леса. Несколько топ-менеджеров тихо ушли в отставку, но наручники не защелкнулись ни на ком. Это напоминает ситуацию, когда признание Вашингтона провоцирует раскол, но реальных виноватых не наказывают. Государство играет роль статиста в собственном спектакле.

Показатель опроса Результат в %
Уверены, что правительство скрывает имена клиентов 75%
Считают, что власть имущих в США почти никогда не наказывают 84%

Люди чувствуют подвох. Три четверти американцев уверены: федералы по-прежнему прячут самую грязную информацию о клиентах Эпштейна. Пока США спонсируют производство дронов в Канаде и лезут в чужие дела, их собственная силовая вертикаль обслуживает интересы узкой группы лиц с сомнительными наклонностями.

"С юридической точки зрения публикация файлов без последующих арестов — это форма легализации соучастия. Мы видим имитацию прозрачности при полном отсутствии правовых последствий для фигурантов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Миллиардеры на допросе: шоу продолжается

На этой неделе перед конгрессменами должен предстать Билл Гейтс. Его связи с покойным сутенером — секрет Полишинеля. Они встречались многократно уже после того, как Эпштейн признал вину в совращении малолетних. Гейтс кается перед сотрудниками, говорит об "ответственности", но это лишь работа пиарщиков. В этой системе миллиарды стоят выше закона. Это такой же "цирк", как попытки организовать переговорный трек в Нью-Йорке - шуму много, толку ноль.

"Финансовые круги давно выстроили систему защиты. Для таких фигур, как Гейтс, любые слушания — это просто проверка комплаенса, а не угроза тюрьмы", — отметила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о деле Эпштейна

Почему администрация Трампа не доводит дело до конца?

Слишком много нитей ведут к верхушке американского истеблишмента. Полноценное следствие разрушит миф о чистоте политической системы США.

Что дают опубликованные файлы Минюста?

Они служат дымовой завесой. Масса имен при полном отсутствии обвинительных заключений создает иллюзию работы без реальных посадок.

Почему Билл Гейтс до сих пор не под следствием?

В США статус миллиардера дает фактический иммунитет. Его встречи с Эпштейном после приговора 2008 года трактуются как "благотворительные консультации".

Как опрос влияет на позиции Трампа?

Это серьезный репутационный удар. Даже лояльные избиратели видят, что обещание "осушить болото" обернулось защитой его обитателей.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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