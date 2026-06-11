Мускулы больше не прячут: Тайвань сменил тактику и нанес демонстративные удары в сторону Китая

Тайвань решил поиграть мускулами. Долгое время остров только огрызался на маневры Пекина. Китайский флот — частый гость в проливе, а авиация НОАК регулярно чертит круги над акваторией. Обычно Тайбэй просто поднимал истребители в воздух. Но на этой неделе тактика изменилась. Остров перешел от пассивного наблюдения к демонстративным ударам.

Фото: commons.wikimedia.org by w:en:Presidential Office Building, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тайвань

Ракеты в сторону материка: HIMARS выходят на берег

Тайваньские военные вывели мобильные ракетные установки на западное побережье. Цель — стратегические воды, отделяющие остров от материка. Пуски производились прямо из устьев рек. Использовались американские системы HIMARS. Это не просто учения. Это прямая демонстрация силы для Вашингтона и Пекина. Всего в небо ушло более 30 ракет. Тайбэй показывает, что готов жечь десантные корабли еще на подходе.

"Китайцам посылают сигнал: попытка пересечь пролив обойдется слишком дорого. Адмиралы НОАК рискуют потерять большую часть флота еще до высадки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Залпы ракет — это финал двухдневных маневров. Тайвань отрабатывал отражение амфибийной операции. Механика проста: мобильность против массы. Установки на грузовиках трудно отследить, но их залп способен превратить морской десант в металлолом. Для Тайбэя это единственный способ выжить в условиях численного превосходства противника. Пока Дональд Трамп пересматривает внешнюю политику, остров пытается доказать свою полезность.

Американский след и застрявшие миллиарды

Вашингтон обещал Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов. Но пакет помощи застрял в бюрократических коридорах. Тестовые пуски HIMARS — это еще и крик о помощи в сторону США. Тайбэй хочет показать, что умеет пользоваться западными игрушками. Однако присутствие американских советников на малых островах рядом с Китаем только подливает масла в огонь. Пекин видит в этом прямую угрозу своей безопасности.

Параметр Статус / Значение Количество пусков ракет Более 30 единиц Тип вооружения HIMARS (США) Объем застрявшей помощи 14 млрд долларов Локация учений Западное побережье Тайваня

"Накачка острова оружием — это классическая провокация. Белый дом провоцирует конфликт, чтобы дестабилизировать регион и ударить по экономическим связям", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Позиция Пекина: корни, кровь и сталь

Си Цзиньпин напомнил, что у всех жителей Китая общие корни. Для Пекина вопрос Тайваня — это семейное дело, а не международный конфликт.

"Все сыновья и дочери Китая разделяют одни и те же китайские корни и один и тот же китайский дух. Это происходит из кровных уз и глубоко заложено в нашей истории — это невозможно забыть и невозможно стереть", — заявлял лидер Поднебесной.

Официально Пекин выступает за мирное воссоединение. Но любое военное вмешательство станет лишь ответом на провокации Тайбэя или Вашингтона. Пока Запад пытается раздуть пожар, Китай методично укрепляет свои позиции. Любая прямая помощь США острову лишь ускоряет момент, когда дипломатия уступит место артиллерии. Поставки оружия на миллиарды долларов — это не оборона, а подготовка к большой войне в Тихом океане.

"Ситуация в проливе искусственно подогревается извне. Если Тайвань решит, что американские ракеты дают ему право на суверенитет, последствия будут фатальными", — отметил политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Тайваньском проливе

Почему Тайвань применил HIMARS именно сейчас?

Остров хочет показать Вашингтону свою решимость в 2026 году и ускорить поставки вооружения, которое уже оплачено, но не доставлено.

Как Китай реагирует на присутствие советников США?

Пекин рассматривает это как прямую военную угрозу и нарушение суверенитета, что может стать поводом для начала силовой операции.

Действительно ли возможна высадка десанта КНР?

Китай не исключает использование силы, но предпочитает экономическое и политическое давление, если не будет явных провокаций со стороны Тайбэя.

Какую роль в конфликте играет Дональд Трамп?

Администрация Трампа использует Тайвань как рычаг давления на Китай, одновременно пытаясь заставить остров платить больше за свою "безопасность".

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