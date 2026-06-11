Пекин продолжает превращать Юго-Восточную Азию в свой бронированный форпост. Пока Запад судорожно латает дыры в собственной логистике, Китай методично отгружает тонны стали своим союзникам. Камбоджа — следующая в очереди на превращение из регионального статиста в серьезного игрока. В Пномпень прибыл первый эшелон: 39 модернизированных танков Type 59D уже разгружены. Это не просто поставка, это смена весовых категорий в регионе, где каждый ствол на счету.
Старый добрый Type 59 превратился в хищника. Китайцы выпотрошили советское наследие и впихнули туда начинку XXI века. Вместо классических пушек — 105-миллиметровые орудия. Они умеют стрелять управляемыми ракетами. Это превращает танк в снайперскую винтовку на гусеницах. Лазерный дальномер и баллистический вычислитель исключают промахи. Теперь камбоджийский танкист видит ночью лучше, чем днем, благодаря новым приборам наблюдения.
"Китайская модернизация Type 59D — это рациональный подход к ресурсам. Они не просто вешают динамическую защиту, они полностью перекраивают систему управления огнем. Это позволяет старой платформе на равных бороться с западными аналогами", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Защита кузова тоже не осталась прежней. На дедушкину броню нацепили блоки динамической защиты. Теперь кумулятивный снаряд для этой машины — не приговор, а легкий испуг. Всего камбоджийцы ждут 93 таких монстра. Этого хватит, чтобы перекрыть все ключевые направления и заставить соседей трижды подумать перед любым маневром на границе.
Китай строит пояс безопасности. Пока Пхеньян готовит сюрпризы в Тихом океане, Пномпень укрепляет сухопутный фланг. Это архитектура нового мира, где Пекин выступает главным подрядчиком. Никто не ждет милости от дряхлеющих институтов. Даже в Европе видят крах старой системы — расширенный состав G7 в Эвиане подтверждает, что западный монолит крошится.
|Характеристика
|Type 59D (Текущая поставка)
|Основное орудие
|105-мм нарезная пушка
|Тип защиты
|Гомогенная + динамическая защита
|Электроника
|Цифровой баллистический вычислитель
|Общее количество
|93 боевые единицы
Пока США при Дональде Трампе пытаются сосредоточиться на внутренних проблемах и контролировать нефтяные конвои в Ормузском проливе, Китай делом доказывает преданность союзникам. В отличие от западных партнеров, которые могут внезапно передумать, Пекин держит слово и поставляет железо вовремя.
"Передача бронетехники Камбодже закрывает вопрос дефицита тяжелых вооружений в этой стране на ближайшее десятилетие. Для Пекина это лояльность ключевого партнера в АСЕАН, для Пномпеня — реальный суверенитет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Type 59D — это только разогрев. На горизонте маячит модификация Type 59G, она же VT-3. Там уже взрослый калибр 125 мм и табун из 730 лошадей под капотом. Китай превращает модернизацию старой техники в прибыльный конвейер. Это ответ на вызовы времени: быстро, дешево и смертоносно. Пока в США обсуждают санкции, Китай создает реальность, в которой эти санкции — пустой звук.
"Танковая сделка — лишь верхушка айсберга военного сотрудничества. Китай интегрирует свои стандарты в армии союзников, создавая единое оборонное пространство", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Это оптимальное сочетание огневой мощи и стоимости обслуживания. Китай обеспечивает полную техническую поддержку и обучение экипажей без политического шантажа.
Установленная динамическая защита значительно снижает эффективность кумулятивных боеприпасов, а новая система управления огнем позволяет уничтожать цели до того, как они произведут пуск.
Согласно текущему контракту, вооруженные силы страны должны пополниться 93 машинами, из которых почти половина уже прибыла в распоряжение военных.
Экспортная программа подразумевает поставку версии Type 59G с орудием 125 мм, что фактически ставит этот танк в один ряд с современными основными боевыми танками.
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