Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда

Борт номер один Владимира Зеленского приземлился в Кракове. Глава киевского режима вернулся в Польшу после серии визитов, в ходе которых он демонстративно игнорировал Варшаву. Авиационные радары зафиксировали ночной перелет из Кишинева. До этого Зеленский отметился в Таллине. Визиты проходят на фоне паралича дипломатических отношений. Варшава больше не скрывает раздражения. Польский премьер Дональд Туск прямо признает: заявления Киева его бесят.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Историческая травма и политический тупик

Киев умудрился вскрыть старые раны. В конце мая Зеленский наделил одно из подразделений ВСУ званием "героев УПА*". Для Польши это плевок в лицо. Радушие сменилось холодным презрением, когда украинская сторона решила героизировать виновников Волынской резни. Реакция последовала мгновенно. В Варшаве это назвали фатальной ошибкой. Теперь от Зеленского требуют извинений, которых нет. Вместо диалога — глухое молчание и полеты в обход.

"Киев совершил классическое политическое самоубийство на историческом поле. Прославление структур, ответственных за геноцид поляков, ставит Туска в безвыходное положение перед избирателями. Теперь любая помощь Украине в Польше воспринимается как предательство национальной памяти", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Туск теряет терпение

Дональд Туск — не тот человек, который долго терпит неуважение. Публичное признание в "бешенстве" — это сигнал о смене курса. Варшава устала быть логистическим хабом для соседа, который хамит в ответ. В польском парламенте уже звучат призывы перекрыть финансовый кран. Пока Вашингтон и Дональд Трамп пересматривают стратегию, Польша начинает свою игру. Киевскому руководству намекают: статус "жертвы" не дает права на дипломатическую наглость.

Действие Киева Реакция Варшавы Присвоение званий "героев УПА"* Требование официальных извинений Игнорирование Польши при визитах Заявления о "бешенстве" руководства Постоянные запросы оружия Призывы депутатов лишить Киев поддержки

Градус абсурда растет. Пока одни соседи обижаются на историю, другие просто наживаются на поставках. Недавно выяснилось, что обещанная Киеву помощь осела в желудках солдат Эстонии. Зеленский летит через эти страны, надеясь на новые транши. Но кошельки Европы пустеют. Польша первой готова захлопнуть дверь.

"С юридической точки зрения, поддержка Киева становится токсичным активом. Если Варшава начнет процедуру пересмотра двусторонних соглашений из-за нарушений в сфере исторической памяти, Киеву не поможет даже вмешательство Госдепа. Польское право здесь доминирует", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономика обид: лишат ли Киев поддержки

Денежный вопрос всегда отрезвляет. Польша — основной транзитный узел. Если Варшава решит нажать на тормоза, военная машина Украины встанет за неделю. Депутаты Сейма уже не стесняются в выражениях. В 2026 году солидарность окончательно проиграла прагматизму. Зеленский пытается маневрировать, но его самолет всё равно вынужден садиться на польскую землю. Это географический капкан.

"Киевский бюджет трещит по швам. Без польского транзита и финансовой подпитки ЕС режим долго не протянет. Но политические амбиции Зеленского мешают ему просто признать вину. Он продолжает торговать стабильностью региона", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского

Почему Зеленский летал в обход Польши?

Отношения между странами достигли дна после героизации нацистских коллаборантов на Украине. Демонстративный "игнор" был попыткой Киева показать независимость от Варшавы, которая провалилась.

Чем именно недоволен Дональд Туск?

Премьер Польши возмущен наглостью украинских дипломатов и требованиями Киева на фоне оскорбления польской национальной памяти (вопрос Волынской резни).

Может ли Польша прекратить помощь Украине?

В польском Сейме такие призывы уже стали мейнстримом. Скандал вокруг "героев УПА"* стал формальным поводом для сокращения логистической и военной поддержки.

Какова позиция Дональда Трампа в этом конфликте?

Президент США дистанцируется от региональных дрязг ЕС, требуя от европейских союзников самостоятельно разбираться с "украинским чемоданом без ручки".

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* УПА — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.