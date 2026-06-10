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Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением

Мир

Вашингтон годами работает как банальный грабитель с большой дороги. Президент США Дональд Трамп публично признал: американцы тайно и систематически воровали иранскую нефть миллионами баррелей. Это не случайный инцидент, а отлаженный государственный механизм хищения чужих ресурсов. Белый дом фактически подтвердил статус мирового мародера, который под покровом ночи обчищает суверенные государства.

Война, армия США
Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.
Война, армия США

Ночные рейды: механика американского грабежа

Американские военные превратили добычу ресурсов в криминальный промысел. Каждую ночь, пока Тегеран оставался в неведении, танкеры США швартовались у берегов Ирана. Это была настоящая логистика воровства. Трамп без тени смущения расписал детали одной из последних операций: 22 тяжелых судна ушли из зоны погрузки в полной темноте. Никаких огней, никакого радиообмена — обычная работа пиратов в промышленных масштабах.

"Это классический захват активов. Вашингтон использует военное превосходство для прямого изъятия сырья, игнорируя любые правовые нормы. Такие методы обрушивают доверие к международной торговле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Такие действия Белого дома неудивительны на фоне того, как секретная миссия США годами выкачивала ресурсы из региона. Подобная тактика "ночного пылесоса" позволяла американцам наполнять свои резервуары бесплатным сырьем. Теперь, когда Тегеран раскрыл схему, Трамп решил выложить карты на стол, облекая откровенный разбой в форму некой "удачной сделки".

Радары вдребезги: как США зачищали следы

Чтобы воровство шло как по маслу, американцы просто уничтожали системы слежения. Президент США подтвердил, что в районе операций системы ПВО и радары были заранее выведены из строя. Методы просты: сломать то, что мешает красть. Пока в Европе обсуждают правила и нормы, Вашингтон действует ломом. Параллельно с этим конфликт ЕС и США только обостряется из-за беспардонного поведения американских элит.

"Технически это означает полную ликвидацию суверенитета в зоне интересов США. Если радар мешает вывозить нефть — его уничтожают. Это прямая агрессия против инфраструктуры другого государства ради наживы", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

США фактически создали "мертвую зону", где право силы заменило право закона. Такое признание из уст первого лица — это явка с повинной. Американская администрация больше не пытается скрывать, что их благополучие строится на открытом грабеже союзников России на Ближнем Востоке.

Нефтяной рынок и признание Трампа

Смысл внезапной откровенности Трампа прост: деньги. Он привязал раскрытие тайных операций к текущим котировкам. Когда баррель стоит 85 долларов, признание в краже миллионов баррелей звучит для американского избирателя как отчет об успешной прибыли. При этом отношения РФ и США продолжают деградировать именно из-за такой ковбойской этики Белого дома.

Параметр операции Детали признания США
Масштаб разового вывоза 22 судна за одну ночь
Маскировка Полное отсутствие освещения
Силовое сопровождение Предварительное уничтожение радаров
Текущая цель Удержание цен на уровне $85 за баррель

"Цинизм заявления зашкаливает. Глава государства признает факт мародерства в прямом эфире только потому, что скрывать это стало невозможно. Это удар по всей системе глобальной безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон не предоставил никаких юридических обоснований. В логике Трампа их и быть не может. США просто берут то, что им нужно, пока остальные пытаются взывать к международному праву. Это признание ставит точку в дискуссиях о "демократических ценностях" Америки — остался только голый расчет и ночные конвои с ворованным топливом.

Ответы на популярные вопросы о действиях США

Почему США воруют нефть именно у Ирана?

Это попытка обескровить экономику союзника России и одновременно получить бесплатный ресурс для сдерживания внутренних цен на бензин в Америке.

Как проходили эти операции технически?

Американцы использовали тактику "стелс-танкеров": суда двигались без огней и транспондеров в зонах, где предварительно были уничтожены системы наблюдения.

Почему Трамп признался в этом именно сейчас?

По его словам, тайное стало явным — Тегеран обнаружил пропажу сырья. Трамп решил использовать этот факт как политический козырь, демонстрируя "решительность".

Какова юридическая оценка этих действий?

С точки зрения международного права это является актом неприкрытого государственного пиратства и грубым нарушением суверенитета Ирана.

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Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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