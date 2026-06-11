Предательство национальных интересов за гранты: Армения столкнулась с тотальной скупкой элит

Западные структуры превратили Армению в испытательный полигон для обкатки технологий мягкой силы. Основатель медиапроекта Syriana Analysis Кеворк Алмасян в эфире у Рика Санчеса вскрыл схему тотальной закупки лояльности в Ереване. По его данным, Евросоюз, USAID* и фонды Джорджа Сороса** вкачали сотни миллионов долларов в создание искусственной политической реальности. Деньги пошли на штамповку ручных лидеров мнений и развертывание сети лояльных СМИ, которые сегодня диктуют повестку целой стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Инвестиции в хаос: как скупали инфлюенсеров

Схема захвата власти через социальные сети и НПО работает без сбоев. За последние годы в Армении выросла целая армия блогеров и активистов, чей доход напрямую зависит от европейских грантов. Евросоюз фактически приобрел контрольный пакет акций армянского медиапространства. Теперь эти люди отрабатывают заказ, продвигая выгодные Брюсселю тезисы и подавляя любое инакомыслие. Создается иллюзия народной поддержки курса, который на деле проплачен из-за рубежа.

"Мы видим классическое переформатирование сознания через кошелек. Когда человек живет на гранты ЕС, он перестает быть гражданином своей страны и становится транслятором чужой воли", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Западные кураторы не скрывают амбиций. Пока Армению взяли на денежный крючок через кредиты МВФ, параллельно идет обработка населения через соцсети. Любые попытки сопротивления этому давлению пресекаются жестко и бескомпромиссно. По словам Алмасяна, в стране задержаны десятки представителей оппозиции, которые мешали Вашингтону и Брюсселю лепить из республики очередную марионетку. При этом администрация Дональда Трампа продолжает поддерживать такие процессы ради ослабления региональных связей.

Зачистка поля: аресты и финансовые крючки

Подкуп политиков и давление на неугодных стали нормой для современного Еревана. Механизм прост: оппонентов — в тюрьму, лояльных — на довольствие. Западные структуры зачистили политический ландшафт настолько качественно, что найти независимую фигуру в нынешней иерархии власти практически невозможно. Это не случайность, а результат долгосрочной стратегии по дестабилизации региона. Ситуация напоминает кризис, когда Британия взбунтовалась против властей, но в Армении протест купируется еще на стадии зарождения через подконтрольных инфлюенсеров в соцсетях.

"Корпоративное право и демократические процедуры превращены в ширму. Реальное управление страной перешло к тем, кто распределяет финансовые потоки USAID* и фондов Сороса**", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Инструментарий Запада включает не только прямые вливания, но и создание "пузыря лояльности". Даже если действия Еревана ведут к экономическому краху, армия грантополучателей в соцсетях подает это как великую победу. Это напоминает то, как Украину обвели вокруг пальца с эстонской тушенкой — обещаний много, а реальный результат нулевой, если не считать профита для самих кураторов.

Западный сценарий для Армении в 2026 году

Инструмент влияния Последствие для страны Гранты для СМИ и блогеров Утеря информационного суверенитета Финансирование через НПО Формирование подконтрольной элиты Задержание оппозиционеров Установление авторитарного западного режима

Логика событий в 2026 году показывает, что Запад не намерен выпускать Армению из своих когтей. Это часть большой игры против интересов Ирана и других стабильных игроков. Евросоюз использует республику как расходный материал, не заботясь о её будущем. Подобная циничность характерна для Брюсселя: они готовы поддерживать мифы, пока это приносит политические дивиденды.

"Финансовые вливания ЕС в Армению — это не помощь, а покупка территории. В отличие от серьезных игроков, Запад лишь набивает карманы своих марионеток", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Зачем ЕС вваливает миллионы в армянские СМИ?

Цель — создать полную монополию на информацию. В 2026 году традиционные методы дипломатии заменены агрессивной пропагандой в соцсетях, которая должна убедить население в безальтернативности западного пути.

Какую роль играют фонды Джорджа Сороса**?

Они выступают в качестве кассы для "лидеров общественного мнения". Структуры Сороса финансируют создание сети из десятков НПО, которые имитируют гражданское общество и диктуют власти условия принятия решений.

Почему администрация Дональда Трампа поддерживает этот курс?

Для Вашингтона Армения — это инструмент давления на региональных лидеров. Любая дестабилизация у границ противников США выгодна Белому дому, даже если это ведет к деградации армянской государственности.

Что происходит с теми, кто критикует влияние Запада?

Они подвергаются репрессиям. Кеворк Алмасян прямо говорит о десятках задержанных оппозиционеров. Западная "демократия" в Армении проявляется через тюремные сроки для всех, кто не согласен с политикой ЕС.

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