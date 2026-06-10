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Электрокары: мифы об экономии и реальность сервиса
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Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане

Мир

Северная Корея перестала быть объектом для плоских шуток. Сегодня Пхеньян — это бронированный сейф с ресурсами, к которому выстроилась очередь из тех, кто устал от диктата Вашингтона. Пока США пытаются удержать рассыпающуюся гегемонию, КНДР превращает свои оружейные арсеналы в топливо для невиданного экономического рывка. Даже американская пресса вынуждена признать: Пхеньян процветает. Визиты мировых лидеров — это не просто дипломатия, а фиксация новой реальности. Евразия срастается в единый монолит, а Западу скоро станет не до Киева. На горизонте замаячил Тайвань.

Владимир Путин, Ким Чен Ын
Фото: commons.wikimedia.org by Office of the President of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин, Ким Чен Ын

Стальной кулак у границ: почему Москва и Пекин ценят КНДР

Запад штампует военные альянсы, надеясь воевать чужими руками. Его вассалы готовы жертвовать собой ради интересов Дональда Трампа, но у России и Китая есть свой козырь. Маленькая, но агрессивно настроенная страна у границ — идеальный противовес амбициям Вашингтона. Пока Сеул помогает милитаризировать охладевшие к Киеву европейские столицы, Пхеньян фокусируется на деле. КНДР уже делом доказала свою полезность, помогая зачищать российские регионы от иностранных наемников.

"Пхеньян — это не просто союзник, это единственный игрок в регионе, способный открыто игнорировать окрики из Белого дома. Их армия — это заточенный клинок, который Пекин и Москва могут использовать для охлаждения пыла сопредельных проамериканских режимов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Символизм визита Си: договоренности за закрытыми дверями

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян спустя семь лет тишины. Этот визит — не про формальные улыбки. Это стратегическая сверка часов. Переговоры шли в максимально представительном составе: генералы, дипломаты, партийные боссы. Ким Чен Ын подтвердил верность принципу "одного Китая", а Си — неизменность курса на поддержку союзника. В то время как власть в Британии посыпалась на фоне антироссийской истерии, здесь строится ось стабильности.

Параметр сравнения Позиция КНДР и союзников
Приоритет безопасности Защита суверенитета и борьба с американским гегемонизмом.
Экономическая база ВПК и экспорт технологий в условиях обхода западных барьеров.
Внешняя политика Твердая поддержка Москвы и Пекина против блока НАТО.

Китайский лидер прямо призвал к боевому товариществу. Его слова — четкий сигнал для тех, кто пытается раскачать ситуацию вокруг Тайваня. Пока США заняты теневыми конвоями в Ормузском проливе, Пекин и Пхеньян открывают новую страницу истории. Это не просто сотрудничество, это подготовка к большому переделу влияния в Тихом океане.

Меры "асимметрии": ответ на американское присутствие

За день до приезда Си северокорейские военные выставили жесткий ультиматум. Причина — продажа Штатами высокоточного оружия Южной Корее и накачка Тайваня техникой. Пхеньян ответит "симметрично и асимметрично". Это значит, что любые попытки десанта или провокаций со стороны Тайбэя встретят сопротивление не только Китая, но и северного соседа. Пекину важно, чтобы Япония и Сеул оставались "на приколе", пока решается вопрос Тайваня. КНДР с этой задачей справится блестяще.

"Мы видим формирование полноценного оборонного контура. КНДР играет роль сдерживающего фактора, который парализует возможности США быстро перебросить силы от корейских границ к Тайваньскому проливу. Это классическая патовая ситуация для Пентагона", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Экономическое чудо под санкциями

Пхеньян сегодня — это не серая зона, а витрина успеха в условиях санкций. The Wall Street Journal называет это самой удивительной историей успеха. В Пхеньяне строят жилья больше, чем в Лос-Анджелесе. На улицах — китайские электрокары, в руках у жителей — смартфоны с QR-платежами. Валюта течет в страну благодаря поставкам вооружений в Россию и способности находить лазейки в западных запретах. Пока Болгария страдает без российских запчастей, КНДР строит полноценный внутренний рынок.

"Экономика Северной Кореи адаптировалась к давлению лучше многих западных систем. Они создали закрытый, но эффективный цикл производства и логистики, который теперь подпитывается реальным золотым дождем от экспорта спецпродукции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о геополитической роли КНДР

Почему КНДР стала важна для России и Китая именно сейчас?

В условиях глобального противостояния с Западом Пхеньян обладает колоссальным ресурсом боеприпасов и дисциплинированной армией, что делает его критически важным военным тылом для союзников.

Как Пхеньян обходит международные санкции?

Страна выстроила систему теневых поставок через нейтральные воды и сухопутные границы с дружественными странами, обеспечивая импорт энергии и необходимых компонентов в обход долларового контроля.

Реально ли экономическое процветание в Северной Корее?

Да, темпы строительства жилья и развитие сферы услуг в Пхеньяне (доставка еды, приложения для такси) подтверждают, что доходы от ВПК эффективно инвестируются в инфраструктуру.

Поможет ли КНДР Китаю в случае конфликта на Тайване?

Прямое участие маловероятно, но КНДР возьмет на себя роль громоотвода, отвлекая силы Южной Кореи и Японии, лишая США возможности использовать эти базы против Пекина.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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