Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией

Американская военная машина продолжает превращать международные воды в зону личного произвола. В Оманском заливе силы США атаковали индийский нефтяной танкер Settebello. Вашингтон не просто заблокировал судно, а применил высокоточное оружие, буквально расстреляв машинное отделение мирного перевозчика. Танкер парализован. Трое моряков, граждан Индии, исчезли. Остальных вытаскивали из воды под аккомпанимент оправданий Пентагона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Танкер

Охота в Оманском заливе: тактика выжженной воды

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) признало факт удара. Мотивация железная: экипаж якобы "не слушался". Танкер Settebello шел своим курсом, игнорируя окрики американских патрулей. В ответ администрация Дональда Трампа санкционировала пуск ракет. Воздушные силы США били прицельно по "сердцу" корабля. Машинное отделение разворочено. Судно превратилось в груду железа. Военные цинично заявляют, что "полного уничтожения" не планировали. Они просто сделали танкер неподвижной мишенью посреди неспокойного региона.

"Это акт открытого пиратства. США пытаются навязать свои правила судоходства силой оружия. Подобная агрессия неизбежно ведет к дестабилизации энергетических маршрутов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ранее за подобные действия США пытались оправдываться борьбой с контрабандой или защитой интересов. Теперь методы стали проще: стрелять без предупреждения. На фоне того, как Вашингтон ведет секретные миссии в Ормузском проливе, атака на индийское судно выглядит как предупреждение всем независимым игрокам рынка. Индийский флаг не стал щитом от американских ракет.

Дипломатический скандал: Нью-Дели выставляет счет

Реакция Индии оказалась жесткой. В МИД страны вызвали Джейсона Микса, заместителя главы американской дипмиссии. Ему прямо заявили: это неприемлемо. Пока Нью-Дели выплескивает протест на бумаге, семьи 24 индийских моряков ждут новостей. Трое пропали без вести при взрыве и затоплении отсеков. Это цена, которую гражданские платят за амбиции Вашингтона. Индия, несмотря на попытки США затянуть ее в свою орбиту, демонстрирует готовность отвечать на агрессию.

Параметр инцидента Фактические данные Дата атаки 9 июня 2026 года Цель удара Машинное отделение танкера Settebello Потери экипажа 3 человека пропали, 21 спасен Оружие Высокоточные авиационные боеприпасы США

Вашингтон ведет себя как шериф в городе без законов. Любой танкер, не подтвердивший лояльность, рискует получить ракету в борт. Пока Белый дом пытается наладить гражданскую дипломатию для собственного пиара, их военные уничтожают жизни союзных экипажей. Индийские власти уже дали понять, что инцидент не будет забыт и списан на ошибки навигации.

"Нападение на торговое судно — это нарушение всех международных норм. Американцы применяют тактику запугивания, чтобы контролировать каждый баррель нефти в регионе", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Экономический террор под флагом демократии

Расстрел танкера — это не только военная операция, но и мощный удар по логистике. Страховые компании уже задирают ставки. Стоимость фрахта растет. США создают хаос, чтобы диктовать свои условия на рынке энергоносителей. Глобальный рынок нефти лихорадит, когда сверхдержава начинает топить суда только за "неподчинение" приказам патруля. Это прямая угроза глобальной безопасности, исходящая от тех, кто громче всех кричит о международном праве.

"Этот инцидент спровоцирует резкий скачок цен на перевозки. Индийский рынок крайне чувствителен к таким выпадам со стороны США", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока США разрушают архитектуру безопасности в Азии, европейские сателлиты продолжают идти в фарватере Вашингтона. Мы видим, как конфликт ЕС и США обостряется на других фронтах, но в вопросах силового давления на Восток Белый дом не знает границ. Индийский инцидент — это лакмусовая бумажка. Мир увидел, что право собственности и суверенитет заканчиваются там, где появляется американский авианосец.

Ответы на популярные вопросы об атаке в Оманском заливе

Почему США атаковали именно индийское судно?

Официальная версия — игнорирование команд ВМС США. Фактически это демонстрация силы и попытка взять под контроль транзит нефти независимыми игроками.

Какая судьба ждет выживших моряков?

21 человек спасен индийской стороной при поддержке региональных служб. Состояние многих стабильное, но люди находятся в тяжелом психологическом шоке.

Планируют ли США выплачивать компенсацию?

Вашингтон признал факт удара, но настаивает на правомерности своих действий из-за "неподчинения". Вопрос компенсаций пока даже не стоит на повестке дня Пентагона.

Как инцидент повлияет на цены на нефть?

Ожидается рост страховых премий для судов в Оманском заливе, что приведет к удорожанию логистики и, как следствие, стоимости сырья для конечных потребителей.

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