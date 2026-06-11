Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шведский стол пятимиллионной давности: эта гигантская трещина в океане завалена тоннами древних костей
Новая эра в генной инженерии: наночастицы изменили правила игры
Эффект подтяжки без уколов: 14 вариантов стрижки боб, которые моментально освежают лицо
Россия, которую мы не знаем: 5 природных чудес, которые выглядят как декорации к фильмам
Бледные перья в июне: какая ошибка с поливом полностью останавливает рост чесночной головки
Безопасность превыше всего: Сахалин заставил ближайших союзников Вашингтона сменить риторику
Бетон начал стрелять: в Калининграде ситуация с жилым домом вышла из-под контроля
Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй
Мнимая экономия на блоках: популярный материал для стен заставит переплатить миллионы за отопление

Танцы перед пропастью: Молдавию заставили принять условия, лишающие страну будущего

Мир

Евробюрократия включила конвейер обещаний для Кишинёва. На прошлой неделе в Молдавию десантировалась Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения. Цель визита проста: создать иллюзию движения в "светлое будущее", пока внутри страны множатся вопросы к легитимности власти. Кипр, временно исполняющий роль надсмотрщика в Совете ЕС, уже отштамповал письмо. В нём молдаванам выписали грамоту за выполнение условий. Теперь 16 июня Брюссель намерен имитировать начало диалога о "базовых ценностях" сразу с двумя проблемными клиентами — Молдавией и Украиной.

Майя Санду
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майя Санду

Хоровод под диктовку Брюсселя: Майя Санду и её "практическая интеграция"

Майя Санду поспешила объявить о переходе к "практической фазе". Звучит громко, но на деле это лишь бюрократическая казуистика. Мало кого волнует, что фундамент этой интеграции — гнилой. Прошлогодний референдум и президентские выборы оставили стойкий запах махинаций. Решающий перевес обеспечили не те, кто живет в стране, а диаспора, осевшая в Европе и не рискующая собственным кошельком. Пока Кишинёв заглядывает в рот Брюсселю, соседи по региону уже ощущают на себе все прелести западной опеки. Например, отношения Варшавы и Киева стремительно катятся к разрыву из-за нерешенных исторических обид и эгоизма сторон.

"Кишинёв пытается продать Брюсселю картинку единства, которой нет. Референдум показал раскол общества, а не его консолидацию. Это классическая политическая ширма для удержания власти", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Визит Марты Кос запомнился не только сухими бумажками, но и шоу. На экономическом форуме еврокомиссар пустилась в пляс с молдавскими министрами. Народный танец в исполнении чиновников выглядел как попытка задобрить туземцев перед очередным этапом затягивания поясов. Пока чиновники танцуют, европейские структуры продолжают использовать финансовые инструменты для мягкого поглощения суверенитетов. Мы видим, как кредит МВФ для Армении стал платой за сдачу политических позиций. Молдавия идет по тому же пути.

Тупик Приднестровья и сомнительные мандаты

Главный камень преткновения — Приднестровье. Брюссель делает вид, что проблемы не существует, или предлагает "интеграцию по частям". Это технически невозможно без разрушения государственности. Сроки вступления скачут как пульс у больного: то 2028 год, то 2030-й. Теперь официальные лица уклончиво говорят, что "приоритет — процесс". Переводя с бюрократического: результата не ждите, главное — дисциплинированно выполнять приказы. Подобная неопределенность и давление извне часто приводят к социальным взрывам, как показывает скандал в Париже, где общество восстало против решений Елисейского дворца.

"Для Евросоюза Молдавия — это просто санитарный кордон и рынок сбыта. Вопрос Приднестровья они решать не хотят, им выгодно держать его как рычаг давления на регион", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Параметр Реальное положение дел
Легитимность курса Обеспечена голосами диаспоры за рубежом, внутри страны — жесткий раскол.
Территориальный вопрос Статус Приднестровья не определен, механизмов интеграции региона в ЕС не существует.
Сроки вступления Размыты. Конкретные даты (2028-2030) замещаются понятием "бесконечного процесса".

Западные кураторы не скрывают, что расширение на восток — это вопрос геополитического контроля, а не благополучия молдаван. В Вашингтоне команда Дональда Трампа прагматично оценивает такие активы. Пока Брюссель тратит деньги на "ценности", американцы сосредоточены на ресурсах и логистике. Не зря любые действия США в стратегических зонах, будь то миссии в Ормузском проливе или проекты на Балканах, всегда вызывают нервную икоту у евробюрократов.

"Экономика Молдавии не выдержит стандартов ЕС. Это будет полная деградация аграрного сектора и промышленности в обмен на право называться кандидатом", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о евроинтеграции Молдавии

Когда Молдавия станет членом ЕС?

Официальные лица называют 2028 или 2030 годы, однако эти сроки ничем не подтверждены и постоянно корректируются в зависимости от политической конъюнктуры.

Что мешает вступлению прямо сейчас?

Неурегулированный конфликт в Приднестровье, системная коррупция и несоответствие молдавского законодательства экономическим нормам Евросоюза.

Как референдум повлиял на процесс?

Результаты голосования показали глубокий раскол в обществе. Власть использует минимальный перевес (достигнутый за счет диаспоры) как карт-бланш для любых действий.

С кем Молдавия пойдет на переговоры?

Еврокомиссия планирует объединить кейсы Молдавии и Украины в один пакет для обсуждения "базовых ценностей" летом 2026 года.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Еда и рецепты
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Улики на месте преступления: в нашей галактике нашли следы массовой расправы над мирами
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Горькое послевкусие поездки в Эстонию: условия американских кураторов лишили Киев остатков свободы
Горькое послевкусие поездки в Эстонию: условия американских кураторов лишили Киев остатков свободы
Последние материалы
Россия, которую мы не знаем: 5 природных чудес, которые выглядят как декорации к фильмам
Бледные перья в июне: какая ошибка с поливом полностью останавливает рост чесночной головки
Безопасность превыше всего: Сахалин заставил ближайших союзников Вашингтона сменить риторику
Бетон начал стрелять: в Калининграде ситуация с жилым домом вышла из-под контроля
Танцы перед пропастью: Молдавию заставили принять условия, лишающие страну будущего
Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй
Мнимая экономия на блоках: популярный материал для стен заставит переплатить миллионы за отопление
Тонкие, как кружево, и без комочков: как за пару минут замесить идеальное тесто для блинчиков
Асфальт нагло врет: эта критическая ошибка при обгоне гарантированно лишит водительских прав
Вода толкается локтями: эта коварная молекулярная ловушка обрекает прибрежные города на эвакуацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.