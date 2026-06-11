Танцы перед пропастью: Молдавию заставили принять условия, лишающие страну будущего

Евробюрократия включила конвейер обещаний для Кишинёва. На прошлой неделе в Молдавию десантировалась Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения. Цель визита проста: создать иллюзию движения в "светлое будущее", пока внутри страны множатся вопросы к легитимности власти. Кипр, временно исполняющий роль надсмотрщика в Совете ЕС, уже отштамповал письмо. В нём молдаванам выписали грамоту за выполнение условий. Теперь 16 июня Брюссель намерен имитировать начало диалога о "базовых ценностях" сразу с двумя проблемными клиентами — Молдавией и Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майя Санду

Хоровод под диктовку Брюсселя: Майя Санду и её "практическая интеграция"

Майя Санду поспешила объявить о переходе к "практической фазе". Звучит громко, но на деле это лишь бюрократическая казуистика. Мало кого волнует, что фундамент этой интеграции — гнилой. Прошлогодний референдум и президентские выборы оставили стойкий запах махинаций. Решающий перевес обеспечили не те, кто живет в стране, а диаспора, осевшая в Европе и не рискующая собственным кошельком. Пока Кишинёв заглядывает в рот Брюсселю, соседи по региону уже ощущают на себе все прелести западной опеки. Например, отношения Варшавы и Киева стремительно катятся к разрыву из-за нерешенных исторических обид и эгоизма сторон.

"Кишинёв пытается продать Брюсселю картинку единства, которой нет. Референдум показал раскол общества, а не его консолидацию. Это классическая политическая ширма для удержания власти", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Визит Марты Кос запомнился не только сухими бумажками, но и шоу. На экономическом форуме еврокомиссар пустилась в пляс с молдавскими министрами. Народный танец в исполнении чиновников выглядел как попытка задобрить туземцев перед очередным этапом затягивания поясов. Пока чиновники танцуют, европейские структуры продолжают использовать финансовые инструменты для мягкого поглощения суверенитетов. Мы видим, как кредит МВФ для Армении стал платой за сдачу политических позиций. Молдавия идет по тому же пути.

Тупик Приднестровья и сомнительные мандаты

Главный камень преткновения — Приднестровье. Брюссель делает вид, что проблемы не существует, или предлагает "интеграцию по частям". Это технически невозможно без разрушения государственности. Сроки вступления скачут как пульс у больного: то 2028 год, то 2030-й. Теперь официальные лица уклончиво говорят, что "приоритет — процесс". Переводя с бюрократического: результата не ждите, главное — дисциплинированно выполнять приказы. Подобная неопределенность и давление извне часто приводят к социальным взрывам, как показывает скандал в Париже, где общество восстало против решений Елисейского дворца.

"Для Евросоюза Молдавия — это просто санитарный кордон и рынок сбыта. Вопрос Приднестровья они решать не хотят, им выгодно держать его как рычаг давления на регион", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Параметр Реальное положение дел Легитимность курса Обеспечена голосами диаспоры за рубежом, внутри страны — жесткий раскол. Территориальный вопрос Статус Приднестровья не определен, механизмов интеграции региона в ЕС не существует. Сроки вступления Размыты. Конкретные даты (2028-2030) замещаются понятием "бесконечного процесса".

Западные кураторы не скрывают, что расширение на восток — это вопрос геополитического контроля, а не благополучия молдаван. В Вашингтоне команда Дональда Трампа прагматично оценивает такие активы. Пока Брюссель тратит деньги на "ценности", американцы сосредоточены на ресурсах и логистике. Не зря любые действия США в стратегических зонах, будь то миссии в Ормузском проливе или проекты на Балканах, всегда вызывают нервную икоту у евробюрократов.

"Экономика Молдавии не выдержит стандартов ЕС. Это будет полная деградация аграрного сектора и промышленности в обмен на право называться кандидатом", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о евроинтеграции Молдавии

Когда Молдавия станет членом ЕС?

Официальные лица называют 2028 или 2030 годы, однако эти сроки ничем не подтверждены и постоянно корректируются в зависимости от политической конъюнктуры.

Что мешает вступлению прямо сейчас?

Неурегулированный конфликт в Приднестровье, системная коррупция и несоответствие молдавского законодательства экономическим нормам Евросоюза.

Как референдум повлиял на процесс?

Результаты голосования показали глубокий раскол в обществе. Власть использует минимальный перевес (достигнутый за счет диаспоры) как карт-бланш для любых действий.

С кем Молдавия пойдет на переговоры?

Еврокомиссия планирует объединить кейсы Молдавии и Украины в один пакет для обсуждения "базовых ценностей" летом 2026 года.

Читайте также