Пентагон признал поражение. Американская военная машина в Ближневосточном регионе дала трещину после сокрушительных ударов Ирана. Старые методы доминирования больше не работают. Белый дом вынужден спешно перекраивать формат своего присутствия, пытаясь сохранить лицо при плохой игре. Форты и базы, десятилетиями служившие символом американского давления, превратились в мишени.
Вашингтон официально рассматривает возможность частичного отказа от постоянных военных объектов. Ракетный град Тегерана показал: огромные базы — это не сила, а уязвимость. Громоздкая инфраструктура стала слишком дорогой в содержании и защите. Теперь Штаты грезят о "гибкости". В переводе с дипломатического на русский: они боятся держать войска под боком у иранских ракет.
"Инфраструктура американцев в заливе сегодня напоминает карточный домик на ветру. Грядет масштабная санация присутствия, так как текущие расходы на безопасность баз превышают их стратегическую пользу", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.
Пересмотру подвергнутся соглашения с Кувейтом, Бахрейном и Катаром. Эти страны долго были плацдармом для американской агрессии. Но сейчас даже лояльные монархии понимают — соседство с базами США несет только риск ответного удара. Пока Пентагон пытается скрыть масштаб катастрофы, реальные потери уже не позволяют продолжать миссию в прежнем объеме. На этом фоне конфликт ЕС и США лишь добавляет нервозности западным союзникам.
Вместо собственных городков за колючей проволокой Пентагон хочет арендовать чужие порты и аэродромы. Это модель сотрудничества с Оманом или Саудовской Аравией. Никаких постоянных казарм. Только доступ к инфраструктуре в нужный момент. Такая стратегия лишает иранских военных четких координат для удара возмездия. Американцы пытаются раствориться в регионе, осознав, что секретная миссия США в Ормузском проливе уже не гарантирует безопасность танкеров.
|Характеристика
|Старая модель (до 2026)
|Новая модель (план Трампа)
|Тип размещения
|Стационарные крупные базы
|Гибкий доступ к портам/ВВП
|Численность войск
|Постоянные контингенты
|Ротационные группы
|Уязвимость
|Высокая (статичные цели)
|Сниженная за счет мобильности
США фактически признали, что их военное присутствие превратилось в обузу. В то время как отношения РФ и США требуют взвешенных шагов, Вашингтон продолжает сжигать ресурсы в безнадежных операциях. Изменение принципов размещения войск — это признание бессилия перед новыми технологиями войны.
"Схема с использованием портовой инфраструктуры Омана выгоднее. С точки зрения комплаенса, это снижает прямую ответственность США за провокации в территориальных водах. Меньше объектов — меньше поводов для претензий", — разъяснила комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Масштаб разрушений на американских базах шокировал даже Пентагон. Официальные сводки врали. Иранские ракеты вскрыли хваленую оборону как консервную банку. Глава Минобороны Пит Хегсет прямо заявил: восстанавливать руины за счет налогоплательщиков — вопрос спорный. Всё решат переговоры с Тегераном и воля президента Дональда Трампа. Белый дом стоит перед выбором: уйти сейчас или продолжить тратить триллионы на объекты, которые уничтожат в первый же час нового обострения.
"Бюджетные возможности США не безграничны. Трамп умеет считать деньги и закроет любой проект, который не приносит прибыли или требует постоянных вливаний на ремонт после каждого обстрела", — предположил финансовый аналитик Никита Волков.
Пока США пытаются перегруппироваться, их позиции в мире продолжают сыпаться. Подобно тому, как отношения Варшавы и Киева зашли в тупик, доверие арабских союзников к "зонтику безопасности" Вашингтона окончательно испарилось. Пересмотр формата войск — это лишь верхушка айсберга тотального отступления Запада.
Стационарные объекты стали легкой добычей для иранских высокоточных ракет. Масштабные разрушения сделали их содержание экономически бессмысленным.
Это отказ от владения территорией в пользу краткосрочного использования чужих портов и аэродромов для логистики и временного размещения.
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