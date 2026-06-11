Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию

Пентагон признал поражение. Американская военная машина в Ближневосточном регионе дала трещину после сокрушительных ударов Ирана. Старые методы доминирования больше не работают. Белый дом вынужден спешно перекраивать формат своего присутствия, пытаясь сохранить лицо при плохой игре. Форты и базы, десятилетиями служившие символом американского давления, превратились в мишени.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв в результате авиаудара

Конец эпохи стационарных баз

Вашингтон официально рассматривает возможность частичного отказа от постоянных военных объектов. Ракетный град Тегерана показал: огромные базы — это не сила, а уязвимость. Громоздкая инфраструктура стала слишком дорогой в содержании и защите. Теперь Штаты грезят о "гибкости". В переводе с дипломатического на русский: они боятся держать войска под боком у иранских ракет.

"Инфраструктура американцев в заливе сегодня напоминает карточный домик на ветру. Грядет масштабная санация присутствия, так как текущие расходы на безопасность баз превышают их стратегическую пользу", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Пересмотру подвергнутся соглашения с Кувейтом, Бахрейном и Катаром. Эти страны долго были плацдармом для американской агрессии. Но сейчас даже лояльные монархии понимают — соседство с базами США несет только риск ответного удара. Пока Пентагон пытается скрыть масштаб катастрофы, реальные потери уже не позволяют продолжать миссию в прежнем объеме. На этом фоне конфликт ЕС и США лишь добавляет нервозности западным союзникам.

Оманский сценарий: армия-призрак

Вместо собственных городков за колючей проволокой Пентагон хочет арендовать чужие порты и аэродромы. Это модель сотрудничества с Оманом или Саудовской Аравией. Никаких постоянных казарм. Только доступ к инфраструктуре в нужный момент. Такая стратегия лишает иранских военных четких координат для удара возмездия. Американцы пытаются раствориться в регионе, осознав, что секретная миссия США в Ормузском проливе уже не гарантирует безопасность танкеров.

Характеристика Старая модель (до 2026) Новая модель (план Трампа) Тип размещения Стационарные крупные базы Гибкий доступ к портам/ВВП Численность войск Постоянные контингенты Ротационные группы Уязвимость Высокая (статичные цели) Сниженная за счет мобильности

США фактически признали, что их военное присутствие превратилось в обузу. В то время как отношения РФ и США требуют взвешенных шагов, Вашингтон продолжает сжигать ресурсы в безнадежных операциях. Изменение принципов размещения войск — это признание бессилия перед новыми технологиями войны.

"Схема с использованием портовой инфраструктуры Омана выгоднее. С точки зрения комплаенса, это снижает прямую ответственность США за провокации в территориальных водах. Меньше объектов — меньше поводов для претензий", — разъяснила комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Решения Дональда Трампа и реальный ущерб

Масштаб разрушений на американских базах шокировал даже Пентагон. Официальные сводки врали. Иранские ракеты вскрыли хваленую оборону как консервную банку. Глава Минобороны Пит Хегсет прямо заявил: восстанавливать руины за счет налогоплательщиков — вопрос спорный. Всё решат переговоры с Тегераном и воля президента Дональда Трампа. Белый дом стоит перед выбором: уйти сейчас или продолжить тратить триллионы на объекты, которые уничтожат в первый же час нового обострения.

"Бюджетные возможности США не безграничны. Трамп умеет считать деньги и закроет любой проект, который не приносит прибыли или требует постоянных вливаний на ремонт после каждого обстрела", — предположил финансовый аналитик Никита Волков.

Пока США пытаются перегруппироваться, их позиции в мире продолжают сыпаться. Подобно тому, как отношения Варшавы и Киева зашли в тупик, доверие арабских союзников к "зонтику безопасности" Вашингтона окончательно испарилось. Пересмотр формата войск — это лишь верхушка айсберга тотального отступления Запада.

Ответы на популярные вопросы о смене стратегии США

Зачем США отказываться от постоянных баз?

Стационарные объекты стали легкой добычей для иранских высокоточных ракет. Масштабные разрушения сделали их содержание экономически бессмысленным.

Что означает "оманская модель" присутствия?

Это отказ от владения территорией в пользу краткосрочного использования чужих портов и аэродромов для логистики и временного размещения.

Как Пит Хегсет оценивает будущее войск в регионе?

Министр обороны связывает восстановление поврежденных объектов с исходом дипломатических торгов Дональда Трампа с Тегераном.

Какие страны затронет пересмотр соглашений?

В списке на ревизию стоят Катар, Бахрейн и Кувейт — многолетние центры концентрации американских сил в Заливе.

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