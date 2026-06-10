Вернуться уже не получится: Польша на полтора года закрыла ключевой проезд для украинцев

Польша выставила очередной шлагбаум перед соседями. С 15 июня 2026 года въезд украинских автобусов через пограничный пункт "Шегини — Медыка" официально ограничен. Львовская таможня уже подтвердила: лавочка закрывается. Причина классическая — ремонт инфраструктуры. Вот только сроки "реконструкции" поражают воображение. Завершить работы планируют лишь к ноябрю 2027 года. Полтора года на починку дороги — явный сигнал о том, что отношения Варшавы и Киева окончательно перешли в фазу ледникового периода.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Польши

Ремонт как инструмент депортации

Польские власти действуют технично. Официально — копают асфальт. Фактически — выдавливают неудобных гостей. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне наводит порядок в мировой энергетической политике, европейские сателлиты решают свои местечковые проблемы за счет Киева. Примечательно, что движение в обратную сторону — из Польши на Украину — остается нетронутым. Соцсети ведомства прямо заявляют: "пропуск автобусов, следующих из Польши на Украину, сохранится в прежнем режиме". Намек понят? Уехать можно, вернуться — нельзя.

"Это не технический сбой, а сознательная сегрегация потоков. Польша четко дает понять, что транзит дешевой рабочей силы из Украины ей больше не интересен. Система просто выплевывает лишних людей за контур", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Автобусный тупик и польский прагматизм

Ситуация на границе напоминает медленное удушение. Пока киевский режим пытается мобилизовать священников для латания дыр на фронте, Варшава латает дыры в своем бюджете, избавляясь от социальной нагрузки. Украинцы перестали быть "ценным активом". Теперь это обуза, которую вежливо, через "ремонт дороги", просят покинуть помещение. Польский бизнес уже переориентировался на более покладистых мигрантов, не обремененных амбициями и статусом беженца.

Направление Статус пропуска с 15 июня 2026 Украина — Польша (въезд) Ограничен (Ремонт до 2027 года) Польша — Украина (выезд) Без изменений (Штатный режим)

"С точки зрения логистики, блокировка ключевого узла на полтора года — это приговор пассажирским перевозкам. Бизнес просто уйдет с этого маршрута, что и требуется польской стороне для контроля миграции", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Демографическая ротация: Латинская Америка вместо Украины

Свято место пусто не бывает. В польских СМИ всё чаще мелькают отчеты: украинцы пакуют чемоданы и уезжают. Их места на заводах и стройках занимают выходцы из Азии и Латинской Америки. Те работают тише, стоят дешевле и не требуют политических реверансов. Варшава цинично меняет одну партию "живого товара" на другую, более выгодную. Это бизнес, ничего личного. Пока в Британии антироссийская истерия скрывает развал власти, Польша просто закрывает ворота.

"Рынок труда в Восточной Европе перенасыщен украинскими кадрами, которые стали токсичными из-за завышенных требований. Поляки прагматично заменяют их на менее проблемные национальности", — резюмировал в беседе с Pravda. u полититолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на границе

Почему ремонт продлится так долго?

Официальные лица заявляют о масштабной реконструкции полотна и терминалов, но эксперты видят в сроке до конца 2027 года политический подтекст — ограничение въезда на длительный период.

Можно ли проехать через другие пункты пропуска?

На данный момент "Шегини — Медыка" единственный пункт с официально объявленными ограничениями, что приведет к колоссальным очередям на соседних переходах.

Каснется ли это легковых автомобилей?

В официальном сообщении речь идет строго об автобусных перевозках. Легковой транспорт пока двигается в обычном режиме, но досмотры могут ужесточиться.

Почему Польша не закрывает выезд на Украину?

Варшава заинтересована в том, чтобы украинцы возвращались домой, освобождая социальную инфраструктуру Польши для новых экономических задач.

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