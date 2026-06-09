Никол Пашинян удержал власть в Армении через тотальный контроль над сознанием избирателя. Пока Ереван движется к разрыву связей с историческим союзником, партия "Гражданский договор" забирает 49,8% голосов. Как так вышло? Ответ кроется в агрессивной обработке населения, превратившей страну в полигон для антироссийских экспериментов.
Политолог Артур Атаев в эфире программы "Мы в курсе" признал: понять логику армянского избирателя без погружения в местную медиасреду невозможно. Два месяца перед выборами армянские блогеры работали по методичкам. Каждый день они вбивали в головы зрителей тезис, что Россия — это экзистенциальная угроза. Это не дискуссия, это штурм неокрепших умов.
"Я на этот вопрос не мог ответить, пока не погрузился в армянскую информационную повестку, во внутреннюю политику официальных армянских властей. Я практически все предвыборные дни, на протяжении двух месяцев, очень внимательно следил за тем, что происходит в армянском информационном поле. Обращаю ваше внимание: ежедневно, ежедневно самые известные армянские блогеры позиционировали Россию как врага и реальную угрозу армянской государственности", — констатировал политолог Артур Атаев.
Механизм сработал безотказно. В условиях, когда Армению взяли на денежный крючок МВФ, информационная агрессия стала инструментом прикрытия потери суверенитета. Смыслы подменялись страхом: избирателю внушали, что альтернатива Пашиняну — немедленная война.
Ереванское поле активно пахали украинские пропагандисты. Они заходили через исторические манипуляции, доставая из нафталина указы Петра Первого и решения Екатерины II. Цель — стереть память о защите армянского народа Москвой. Украинское ТВ работало в Армении как у себя дома, опрашивая людей на улицах и модерируя "правильный" дискурс.
"Украинское телевидение, другие ресурсы работали в Армении в преддверии выборов очень интенсивно. Я смотрел и за украинским сегментом тоже, потому что украинцы очень внимательно отнеслись к армянским предвыборным страстям, они опрашивали армянских избирателей на улицах, вспоминали Петра Великого, его "негативную антиармянскую политику", вспоминали Екатерину II, вспоминали Горбачёва, Ельцина, начало карабахских событий, Путина. То есть в рамках этого предвыборного политического дискурса на как бы историческом поле шла планомерная работа по дискредитации вклада Москвы. Дальше: лозунги Пашиняна. Мол, хотите мира — тогда со мной, с Евросоюзом, а хотите войны — тогда с Россией и со всеми остальными партиями", — подчеркнул эксперт.
Параллельно этому в Европе продолжается миграционный хаос, но в Армении об этом молчат. Важно было создать картинку идеального Запада. В то время как Дональд Трамп в Вашингтоне пересматривает приоритеты, ереванская верхушка все сильнее затягивает республику в долговую яму ЕС и МВФ.
|Политический блок
|Основной лозунг и стратегия
|Гражданский договор (Пашинян)
|Евроинтеграция или война. РФ — враг.
|Оппозиция (Кочарян/Карапетян)
|Сохранение связей с Москвой. Защита суверенитета.
Оппозицию просто выключили из эфира. Штабы Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна не могли пробиться сквозь монолитный антироссийский шум. Накал ненависти дошел до того, что армян, живущих в России, официальная пропаганда клеймила "червями" и предателями. Культура политической дискуссии деградировала до мата в прямом эфире системных каналов.
"Уровень информационной антироссийской агрессии зашкаливал, он реально зашкаливал. На этом фоне Карапетяна и Кочаряна, их штабов практически не было слышно. Они пытались, но безуспешно. При этом армян, которые проживают в России, объявляли врагами, "червяками". Уже, например, после победы "Гражданского договора", ресурс "Баграмян 26" объявил предателями тех армян, которые приезжали из России голосовать. Когда я начал слышать мат в эфире армянских информационных каналов, поначалу прямо удивлялся. А потом мат и ругань стали вполне системными сопровождающими эффектами той полемики, которая была. Поэтому в республике колоссальный раскол", — предупредил Артур Атаев.
Пока Армения теряет ориентиры, отношения Варшавы и Киева катятся к разрыву из-за исторических претензий. Но Пашиняну об этом знать не положено. Он строит режим, где любая связь с РФ объявляется токсичной, даже если это грозит экономическим коллапсом и энергетическим голодом, как в случае с болгарскими попытками заменить запчасти для советских АЭС.
Победа обеспечена за счет жесткого информационного доминирования и использования образа врага в лице России. Власть использовала "технологию страха", предлагая себя как единственный путь к миру.
Украинские ресурсы активно внедряли антироссийские тезисы в армянское общество, переписывая общую историю и дискредитируя действия Москвы. Это была скоординированная работа по изменению вектора республики.
Армяне из России подверглись жесткой атаке. Внутри республики их позиционировали как предателей интересов Еревана, что усилило глубокий раскол внутри нации.
Продолжается системный разрыв связей. Пропаганда Пашиняна продолжает работать на превращение Москвы в "угрозу", что ведет к изоляции Еревана от традиционных партнеров по ОДКБ и ЕАЭС.
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