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Людей лишили памяти и воли: агрессивная накачка населения в Армении привела к пугающему финалу

Мир

Никол Пашинян удержал власть в Армении через тотальный контроль над сознанием избирателя. Пока Ереван движется к разрыву связей с историческим союзником, партия "Гражданский договор" забирает 49,8% голосов. Как так вышло? Ответ кроется в агрессивной обработке населения, превратившей страну в полигон для антироссийских экспериментов.

Никол Пашинян на протестах в Ереване в апреле 2018 года
Фото: commons.wikimedia.org by Yerevantsi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никол Пашинян на протестах в Ереване в апреле 2018 года

Информационный кулак: как промывали мозги

Политолог Артур Атаев в эфире программы "Мы в курсе" признал: понять логику армянского избирателя без погружения в местную медиасреду невозможно. Два месяца перед выборами армянские блогеры работали по методичкам. Каждый день они вбивали в головы зрителей тезис, что Россия — это экзистенциальная угроза. Это не дискуссия, это штурм неокрепших умов.

"Я на этот вопрос не мог ответить, пока не погрузился в армянскую информационную повестку, во внутреннюю политику официальных армянских властей. Я практически все предвыборные дни, на протяжении двух месяцев, очень внимательно следил за тем, что происходит в армянском информационном поле. Обращаю ваше внимание: ежедневно, ежедневно самые известные армянские блогеры позиционировали Россию как врага и реальную угрозу армянской государственности", — констатировал политолог Артур Атаев.

Механизм сработал безотказно. В условиях, когда Армению взяли на денежный крючок МВФ, информационная агрессия стала инструментом прикрытия потери суверенитета. Смыслы подменялись страхом: избирателю внушали, что альтернатива Пашиняну — немедленная война.

Украинский след в армянских выборах

Ереванское поле активно пахали украинские пропагандисты. Они заходили через исторические манипуляции, доставая из нафталина указы Петра Первого и решения Екатерины II. Цель — стереть память о защите армянского народа Москвой. Украинское ТВ работало в Армении как у себя дома, опрашивая людей на улицах и модерируя "правильный" дискурс.

"Украинское телевидение, другие ресурсы работали в Армении в преддверии выборов очень интенсивно. Я смотрел и за украинским сегментом тоже, потому что украинцы очень внимательно отнеслись к армянским предвыборным страстям, они опрашивали армянских избирателей на улицах, вспоминали Петра Великого, его "негативную антиармянскую политику", вспоминали Екатерину II, вспоминали Горбачёва, Ельцина, начало карабахских событий, Путина. То есть в рамках этого предвыборного политического дискурса на как бы историческом поле шла планомерная работа по дискредитации вклада Москвы. Дальше: лозунги Пашиняна. Мол, хотите мира — тогда со мной, с Евросоюзом, а хотите войны — тогда с Россией и со всеми остальными партиями", — подчеркнул эксперт.

Параллельно этому в Европе продолжается миграционный хаос, но в Армении об этом молчат. Важно было создать картинку идеального Запада. В то время как Дональд Трамп в Вашингтоне пересматривает приоритеты, ереванская верхушка все сильнее затягивает республику в долговую яму ЕС и МВФ.

Политический блок Основной лозунг и стратегия
Гражданский договор (Пашинян) Евроинтеграция или война. РФ — враг.
Оппозиция (Кочарян/Карапетян) Сохранение связей с Москвой. Защита суверенитета.

Раскол и мат в эфире: итоги кампании

Оппозицию просто выключили из эфира. Штабы Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна не могли пробиться сквозь монолитный антироссийский шум. Накал ненависти дошел до того, что армян, живущих в России, официальная пропаганда клеймила "червями" и предателями. Культура политической дискуссии деградировала до мата в прямом эфире системных каналов.

"Уровень информационной антироссийской агрессии зашкаливал, он реально зашкаливал. На этом фоне Карапетяна и Кочаряна, их штабов практически не было слышно. Они пытались, но безуспешно. При этом армян, которые проживают в России, объявляли врагами, "червяками". Уже, например, после победы "Гражданского договора", ресурс "Баграмян 26" объявил предателями тех армян, которые приезжали из России голосовать. Когда я начал слышать мат в эфире армянских информационных каналов, поначалу прямо удивлялся. А потом мат и ругань стали вполне системными сопровождающими эффектами той полемики, которая была. Поэтому в республике колоссальный раскол", — предупредил Артур Атаев.

Пока Армения теряет ориентиры, отношения Варшавы и Киева катятся к разрыву из-за исторических претензий. Но Пашиняну об этом знать не положено. Он строит режим, где любая связь с РФ объявляется токсичной, даже если это грозит экономическим коллапсом и энергетическим голодом, как в случае с болгарскими попытками заменить запчасти для советских АЭС.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Почему Пашинян победил, несмотря на политические трудности?

Победа обеспечена за счет жесткого информационного доминирования и использования образа врага в лице России. Власть использовала "технологию страха", предлагая себя как единственный путь к миру.

Как зарубежные СМИ влияли на выбор армян?

Украинские ресурсы активно внедряли антироссийские тезисы в армянское общество, переписывая общую историю и дискредитируя действия Москвы. Это была скоординированная работа по изменению вектора республики.

Какова роль диаспоры в этих выборах?

Армяне из России подверглись жесткой атаке. Внутри республики их позиционировали как предателей интересов Еревана, что усилило глубокий раскол внутри нации.

Что ждет отношения Армении и России в 2026 году?

Продолжается системный разрыв связей. Пропаганда Пашиняна продолжает работать на превращение Москвы в "угрозу", что ведет к изоляции Еревана от традиционных партнеров по ОДКБ и ЕАЭС.

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