Миротворцев не будет: громкое признание Нью-Йорка лишило переговорный трек главной опоры

ООН публично отмежевалась от любых прямых переговорных усилий между Россией и Украиной и тем самым зафиксировала предел своей роли: организация готова поддерживать сам диалог, но не собирается выступать его организатором. Это важно именно сейчас, когда вокруг возможных контактов сторон снова растет политическая активность, а каждый внешний игрок вынужден показать, где заканчивается дипломатическая риторика и начинается реальное посредничество.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Какую позицию озвучила ООН

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге заявил, что организация не принимает прямого участия в подготовке и проведении переговоров между Россией и Украиной. Об этом передает ТАСС.

Формулировка была предельно прямой: ООН не организует никаких переговорных процессов между конфликтующими сторонами. По словам Хака, организация не занимается подготовкой таких контактов и не выступает их оператором.

При этом ООН не отказывается от политической поддержки самого переговорного пути. Хак отдельно подчеркнул, что организация поощряет все усилия, направленные на переговоры России и Украины. Иначе говоря, в Нью-Йорке проводят четкую линию: поддержка диалога есть, прямого участия в его устройстве нет.

"Когда международная структура специально подчеркивает, что не ведет переговоры сама, она снимает с себя ответственность за чужие политические ходы. Это способ не дать втянуть ООН в процесс, на который она сейчас не может влиять напрямую", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Этот подход укладывается в более широкий международный фон, где любые заявления о посредничестве быстро становятся частью большой дипломатической игры. На этом фоне особое значение получают даже косвенные сигналы крупных структур и государств, будь то кризисы в отношениях Польши и Украины или новые споры вокруг действий западных столиц по украинскому направлению.

Почему это заявление прозвучало сейчас

Слова Хака прозвучали в момент, когда тема возможных контактов между Москвой и Киевом снова остается в центре внимания. В такой обстановке даже отсутствие участия становится политическим заявлением. ООН дает понять, что не хочет, чтобы ее воспринимали как скрытого организатора или неформального посредника.

Для организации это еще и вопрос институциональной осторожности. Если структура не контролирует площадку, состав участников и повестку, ей выгоднее заранее обозначить дистанцию, чем потом объяснять чужие решения или провалы.

Такой сигнал адресован сразу нескольким аудиториям. Сторонам конфликта он показывает, что ожидать от ООН технической сборки переговорного процесса не стоит. Международным наблюдателям — что организация не претендует на роль, которую ей сейчас публично не передавали.

Параллельно мировая повестка становится все жестче и фрагментированнее: достаточно посмотреть на дискуссии вокруг конфликта ЕС и США из-за проекта Кушнера, на рост напряжения в британской внутренней политике или на новые сюжеты, связанные с союзом России, Китая и КНДР. В такой среде ООН особенно осторожно выбирает, где ограничиться поддержкой, а где брать на себя функцию посредника.

"Сейчас любая международная площадка боится оказаться ширмой для переговоров без результата. ООН проще подтвердить общий курс на диалог, чем входить в процесс, где у нее нет рычагов и гарантий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Эта позиция выглядит и как попытка не смешивать моральную поддержку с фактическим посредничеством. В дипломатии такая разница имеет значение: одобрять переговоры можно без организационной, политической и процедурной ответственности за их ход.

Что это значит для переговорного трека

Главный вывод из заявления Хака прост: если прямые контакты между Россией и Украиной будут развиваться, их организационная опора находится не в ООН. Организация поддерживает саму идею мирных инициатив, но остается в стороне от практической сборки процесса.

Это сужает пространство для интерпретаций. Ссылаться на ООН как на действующего посредника сейчас нельзя. Максимум, о чем идет речь, — политическое одобрение переговорных усилий, если они исходят от других участников международной арены.

Для Москвы и Киева это означает, что переговорный контур, если он появится, будет формироваться вне прямой управленческой роли ООН. Для внешних игроков — что их собственная дипломатическая активность не может быть автоматически прикрыта авторитетом организации.

Такая развязка особенно заметна на фоне других международных линий напряжения — от сюжетов о кредите МВФ Армении до дискуссий о том, как западные союзники выстраивают политику по соседним кризисам, включая лондонские переговорные инициативы и скандалы вокруг помощи Украине из Эстонии.

"ООН здесь заняла безопасную позицию: она за переговоры как принцип, но не хочет становиться стороной ожиданий. Если процесс сорвется, ответственность ляжет не на нее, а на тех, кто реально ведет контакт", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Фактически заявление Хака закрывает вопрос о прямом участии ООН на текущем этапе и оставляет только одну подтвержденную позицию: организация приветствует любые попытки переговоров, но сама их не организует.

Позиция Фактическое значение ООН не организует переговоры Организация не выступает прямым посредником между Россией и Украиной ООН поддерживает усилия по диалогу Нью-Йорк одобряет сам переговорный путь, но не берет на себя его организацию Хак подчеркнул отсутствие прямой роли На текущем этапе нельзя говорить о вовлеченности ООН в практическую подготовку контактов

Это разделение ролей и стало главным содержанием заявления: моральная поддержка мирных инициатив остается, прямого участия в переговорной архитектуре нет.

Ответы на популярные вопросы о роли ООН в переговорах России и Украины

Участвует ли ООН в организации переговоров между Россией и Украиной?

Нет. Фархан Хак прямо заявил, что ООН не организует никаких переговоров между сторонами.

Поддерживает ли ООН саму идею переговоров?

Да. Представитель организации сказал, что ООН поощряет все усилия, направленные на переговоры Российской Федерации и Украины.

Почему заявление ООН имеет политическое значение?

Потому что оно четко отделяет поддержку мирного диалога от роли посредника. Это снимает с ООН ответственность за переговорный процесс, который она не ведет напрямую.

Может ли роль ООН измениться позже?

В исходном материале об этом не говорится. Подтвержден только текущий статус: на данном этапе организация не играет прямой роли в процессе.

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