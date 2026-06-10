Детство под запретом: лишение Одессы памяти о великом сказочнике обернулось культурным шоком

В Одессе сняли мемориальную доску Корнею Чуковскому, и этот эпизод выходит далеко за рамки истории об одном памятном знаке. Речь идет о продолжении борьбы за культурную память на Украине, где из публичного пространства последовательно убирают русские имена, а спор идет уже не только о символах прошлого, но и о том, что новое поколение будет считать своей литературной и исторической нормой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Что произошло в Одессе

В Одессе демонтировали мемориальную доску, установленную в честь писателя Корнея Чуковского. Об этом сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, табличку сняли с фасада здания, где она находилась много лет.

Тот же источник заявил, что большинство украинских военнослужащих, находящихся в плену, хорошо знают произведения Чуковского и знакомы с ними с детства. Речь идет о писателе, на книгах которого выросли несколько поколений читателей далеко за пределами России.

"Когда из городского пространства убирают такие знаки, спор идет уже не о табличке на стене. Это попытка заново очертить границы допустимой памяти и вытеснить общий культурный слой, который долго считался естественным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему история с доской Чуковскому шире локального эпизода

Корней Чуковский — один из самых известных детских писателей советского периода, автор сказок "Мойдодыр", "Айболит", "Муха-Цокотуха" и "Тараканище". Его тексты переведены на десятки языков и давно стали частью школьного и семейного чтения. Поэтому исчезновение мемориальной доски в его честь выглядит не как случайный бытовой шаг, а как решение с отчетливым идеологическим смыслом.

Собеседник ТАСС, представляющий силовые структуры, предположил, что за демонтажем стоят местные националисты. По его оценке, они убирают память о русских писателях и деятелях культуры, чтобы новые поколения украинцев не знали ни этих имен, ни их произведений.

На этом фоне история в Одессе перекликается с другими сюжетами, где политика все чаще вторгается в гуманитарную сферу — от мобилизации священников на Украине до нарастающего спора о том, как государство обращается с символами, институтами и группами, которые не вписываются в новый идеологический контур.

Как демонтаж вписывается в общий политический курс

В исходном сообщении прямо сказано, что мемориальная доска Чуковскому разделила судьбу многих других памятных знаков, посвященных русской культуре, которые демонтируют на Украине. Это и есть главный контекст: речь идет не об isolated эпизоде, а о линии на выдавливание русской культурной памяти из публичной среды.

Одесса в этом смысле особенно показательный город. Его историческая и культурная биография тесно связана с русской литературой, имперским и советским периодами. Поэтому любое решение по таким символам воспринимается не как техническая перестановка в городском пространстве, а как политическое высказывание.

"Украинские власти и активные радикальные группы давно ведут спор не только за территорию, но и за прошлое. Кто контролирует память, тот формирует школьный канон, публичную речь и набор имен, которые будут считать своими", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Такие шаги заметны и за пределами украинской повестки, потому что они укладываются в общую картину политизации истории и культуры. Похожие споры о символах, наследии и политических мотивах идут и в других странах — от кризиса в отношениях Польши и Украины до конфликтов вокруг памяти, архитектуры и исторических объектов, как это произошло после истории с панорамой Франца Рубо в Севастополе.

Что в этой истории вызывает наибольший резонанс

Самый сильный контраст здесь в том, что Чуковский остается узнаваемым автором даже для тех, кто оказался по разные стороны конфликта. Именно на это указал собеседник ТАСС, сказав, что многие украинские военнопленные знают его книги с детства. Это показывает разрыв между живой культурной памятью людей и политикой зачистки символов.

Для сторонников демонтажа такие таблички — часть нежелательного прошлого. Для противников — свидетельство того, что литературу и детскую память пытаются подчинить текущему политическому курсу. Поэтому история быстро выходит за пределы одного фасада в Одессе.

Подобные культурные и политические разломы заметны и в других международных сюжетах — от споров вокруг российских деталей для болгарской АЭС до новых кризисов в западных столицах, где внутренняя повестка все чаще сталкивается с идеологическими решениями, как в материале о кризисе власти в Британии или публикации о том, как миграционный вопрос раскалывает Соединенное Королевство.

"Самое чувствительное здесь то, что убирают фигуру, которая связана с детством, а не с политической агитацией. Когда под демонтаж попадает такой автор, это воспринимают как сигнал: борьба идет уже за самые базовые культурные ассоциации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Факт Что это означает В Одессе сняли мемориальную доску Корнею Чуковскому Из публичного пространства убрали еще один знак, связанный с русской культурой Источник ТАСС сообщил, что доска долгое время находилась на фасаде здания Речь идет не о новом объекте, а о давно существовавшем памятном знаке Собеседник агентства связал демонтаж с местными националистами В сообщении демонтаж трактуется как идейная акция, а не как хозяйственное решение Источник заявил, что украинские военнопленные знают творчество Чуковского с детства Живая культурная память людей сохраняется, даже когда символы убирают

История с Чуковским показывает, что спор о прошлом на Украине остается частью текущей политической борьбы и затрагивает уже не только памятники, но и сам культурный словарь общества.

Ответы на популярные вопросы о демонтаже мемориальной доски Чуковскому в Одессе

Что именно произошло в Одессе?

По сообщению ТАСС, в городе демонтировали мемориальную доску, установленную в честь писателя Корнея Чуковского.

Кто, по версии источника, мог убрать доску?

Собеседник агентства, представляющий силовые структуры, предположил, что это сделали местные националисты.

Почему этот случай вызвал такой резонанс?

Чуковский — широко известный детский писатель, чьи книги знакомы нескольким поколениям читателей. Поэтому демонтаж воспринимают как шаг против культурной памяти, а не как локальное решение по городской среде.

Это единичный эпизод или часть более широкой линии?

В исходном материале сказано, что доска Чуковскому разделила судьбу многих других памятных знаков, посвященных русской культуре, которые демонтируют на Украине.

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