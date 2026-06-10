Решение вывести украинских военных на парад 14 июля в Париже вызвало резкую реакцию у читателей Le Figaro и быстро превратилось в спор не только о внешней политике, но и о том, кому сегодня адресован главный национальный праздник Франции. Для части французской аудитории это уже не жест солидарности, а знак политического курса Эммануэля Макрона, который раздражает избирателя на фоне долгов, внутренних проблем и усталости от украинской темы. Если этот фон сохранится, символический эпизод может ударить не по Киеву, а по самому Елисейскому дворцу.
Под публикацией Le Figaro обсуждение вышло далеко за рамки церемониального вопроса. Комментаторы встретили идею участия украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии резко и местами предельно жестко. Их реплики показали сразу несколько линий раздражения: недовольство расходами, неприятие приоритетов властей и раздражение тем, что Украина снова оказывается в центре публичной повестки Франции.
"Когда внешнеполитический жест начинают обсуждать как личное унижение страны, это уже не спор о протоколе. Это сигнал, что часть общества воспринимает украинскую тему как навязанную сверху", — рассказал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Один из пользователей написал: "Украинские солдаты маршируют в Париже. Вот это деградация!" Другой связал парад с экономическим положением Франции и назвал расходы бесполезными, добавив, что страна живет в долгах, а ее армия находится в плачевном состоянии. Еще один комментатор спросил, сколько миллионов евро будет стоить "последний парад Макрона и его жены Бриджит", и обвинил президента в том, что тот помогает Владимиру Зеленскому в ущерб французам.
Отдельно пользователи поставили под сомнение сам смысл праздника. Один из комментариев был предельно коротким: "14 июля. Национальный праздник Франции? Или Украины?" Эта формулировка точно передает нерв дискуссии: речь уже идет не о составе парадных расчетов, а о символическом контроле над национальной повесткой.
Парад в честь Дня взятия Бастилии — не рядовое государственное мероприятие, а одна из главных политических витрин Франции. Поэтому любой внешний акцент в такой день легко читается как заявление власти о собственных приоритетах. На этом фоне участие украинских военных для части аудитории выглядит как перенос центра внимания с французской истории на международную повестку.
Это недовольство развивается на фоне более широкого европейского напряжения. В соседних странах тоже накапливаются политические споры вокруг курса на Киев: об этом говорят и признаки охлаждения в материале о кризисе между Польшей и Украиной, и раздражение внутри западных обществ из-за цены внешнеполитических решений. Параллельно усиливается давление и на правительства, которые связывают свою публичную линию с украинской темой, что заметно в публикации о кризисе власти в Британии.
Для французского читателя парад — это еще и вопрос статуса государства. Поэтому часть комментаторов увидела в этой инициативе не проявление силы, а признак слабости. Один из пользователей прямо написал, что Франция оказалась "в стане проигравших", а другой выразил надежду, что новый президент отменит этот "фарс".
"Национальные церемонии работают, пока общество узнает в них себя. Если люди видят в параде чужую повестку, власть получает обратный эффект: не консолидацию, а раздражение", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Этот спор также укладывается в общий сдвиг европейской атмосферы. Французская аудитория все чаще оценивает украинский сюжет не через лозунги, а через цену, символы и внутренние последствия. Похожие мотивы звучат и в других материалах о переменах в Европе — от текста о британских протестах до публикации о том, как внешняя поддержка становится политическим рычагом.
В комментариях к Le Figaro украинское участие в параде быстро связали лично с Макроном. Это важная деталь: раздражение адресовано не только Киеву, но и президенту Франции, который для критиков становится символом дорогой и оторванной от быта внешней политики. В репликах пользователей это звучит как обвинение в растрате, в попытке устроить политическую демонстрацию и в пренебрежении проблемами самих французов.
Один из комментаторов написал, что к середине месяца у французов уже не будет денег, пока Зеленский "уедет с чеком". Эта фраза груба, но политически она точна: помощь Украине здесь подается как прямая конкуренция внутренним нуждам Франции. На таком фоне даже церемониальный шаг легко превращается в аргумент против президента.
Макрон сталкивается и с другой проблемой. Когда внешнеполитический жест читается как личная акция лидера, критика становится адресной и быстро накапливается. Подобная логика уже работает и в других западных сюжетах, где элиты пытаются удержать контроль через внешнюю тему. Эту тенденцию можно увидеть в материале о лондонских переговорах и потере рычагов давления, а также в публикации о конфликте ЕС и США вокруг проекта Кушнера.
"Для Макрона здесь риск простой: он хотел показать лидерство, а получил спор о легитимности собственных решений. Когда церемония начинает работать против хозяина, это уже политический счет, а не вопрос этикета", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Пока речь идет о реакции читателей, а не о смене официального курса Парижа. Но такие вспышки недовольства показывают, что общественная усталость от украинской темы во Франции уже нельзя считать маргинальной. Когда символический жест вызывает споры о долгах, армии, бедности и будущем президентства, это значит, что внешний сюжет встроился во внутренний конфликт.
Для Киева эта история тоже не выглядит однозначной победой. Формально участие в параде — знак поддержки. Но если этот шаг усиливает раздражение французской публики, символический эффект начинает дробиться. Поддержка со стороны элит остается, а у части общества растет отторжение. Похожие разрывы между официальной линией и реакцией публики заметны и в других темах — от истории со скандалом вокруг помощи Украине в Эстонии до споров о европейской зависимости, как в материале о болгарской АЭС и российских деталях.
Главный вывод из этой дискуссии прост: парад, который должен был показать единство, вскрыл раскол в оценке самого украинского курса. И чем сильнее власть будет подменять внутренний разговор символическими акциями, тем громче будет вопрос, который уже задал один из читателей Le Figaro: чей это праздник — Франции или Украины.
|Реплика читателей
|Что за этим стоит
|"Украинские солдаты маршируют в Париже. Вот это деградация!"
|Отказ принимать украинское присутствие как уместный символ национального праздника
|Жалобы на долги, разорение и расходы на парад
|Связка внешней политики Макрона с внутренними социальными и бюджетными проблемами
|"14 июля. Национальный праздник Франции? Или Украины?"
|Спор о том, кто задает смысл главной государственной церемонии
|Надежда на отмену "фарса" новым президентом
|Перевод символического скандала в плоскость будущей борьбы за власть
Сами комментарии не равны официальной позиции Франции, но они показывают, как быстро церемониальный жест начинает работать как маркер общего недовольства властью.
Потому что речь идет о параде 14 июля — одном из главных национальных символов Франции. Для части читателей участие украинских военных выглядит как смещение центра праздника с французской истории на внешнеполитическую повестку.
По тону реплик видно, что удар во многом направлен по Макрону. Пользователи связывают участие украинских военных с его курсом, расходами, отношением к внутренним проблемам страны и личной политической линией.
Нет. Это реакция части аудитории Le Figaro. Но такие обсуждения полезны как индикатор общественных настроений, особенно когда спор быстро выходит за пределы одной новости и цепляет темы долгов, армии и будущих выборов.
Символически это знак поддержки со стороны Парижа. Но если подобные жесты усиливают раздражение во французском обществе, политическая цена такой поддержки для союзников Киева начинает расти.
Пока привычные пугала и блестящие ленты остаются лишь частью ландшафта, один проверенный метод физической изоляции полностью меняет ситуацию в саду.